Ultima ora

12:42Calcio: Palermo, Diego Lopez nuovo allenatore

(ANSA) - PALERMO, 26 GEN - Diego Lopez è il nuovo tecnico del Palermo. L'ex Cagliari e Bologna ha trovato un accordo con il club del presidente Maurizio Zamparini per due anni di contratto. Manca solo l'ufficialità, ma la comunicazione della società dovrebbe arrivare a breve.

12:40Meloni, voto a giugno preceduto da primarie centrodestra

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Votare al più presto, al massimo entro giugno: è la richiesta che viene da Fratelli d'Italia, Destra e Lega Nord che sabato saranno in piazza a Roma. Giorgia Meloni, leader di FdI, chiede che il voto sia preceduto dalle primarie del centrodestra: "Credo che le primarie si dovrebbero svolgere il più vicino possibile al voto delle elezioni politiche. Bisogna partire subito, il prima possibile, le primarie dovrebbero andare in scena il più vicino possibile al voto. Noi speriamo che si vada a votare a giugno. Se si va a votare a giugno per le primarie vanno bene le date proposte da Salvini, l'8 o il 9 aprile, o quella che ho proposto io, il 5 marzo". Intanto, però, bisogna chiedere che la legislatura finisca, sottolinea Francesco Storace, leader della Destra: "Ora bisogna stare attenti a quelli della manomorta, i furfanti che in Parlamento tenteranno di muovere le pedine per impedire al popolo sovrano di decidere finalmente chi ci deve governare".

12:29Calcio: Juventus, il nuovo modulo piace a tutti

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - La Juventus a trazione anteriore vince e convince anche mister Allegri che, dopo le vittorie contro Lazio e Milan, medita di mandarla in campo anche in trasferta. "Raggiungiamo la semifinale con merito", dice su Twitter il tecnico bianconero a proposito della Coppa Italia. "Ora - aggiunge - così anche lontani dallo Stadium!". Il 4-2-3-1, che permette di vedere insieme Pjanic, Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain, piace anche ai giocatori. "Vamos! Ci siamo divertiti oggi", scrive sul social Dybala, autore del gol capolavoro che ha sbloccato la partita con i rossoneri. Sul profilo Twitter dell'attaccante argentino anche la foto di gruppo dei bianconeri negli spogliatoi. "Buonanotte con una semifinale in tasca, ma con l'obiettivo di migliorarsi sempre!!!", è il tweet di Leonardo Bonucci. E da casa, da dove è stato costretto a guardare la partita per un affaticamento muscolare, Claudio Marchisio fa i complimenti ai suoi compagni: "Andiamo avanti per raggiungere il traguardo! Bravi ragazzi!!".

12:24Omicidio terapista, paziente ‘con lei rapporto bellissimo’

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di carcere Abderrhaim El Mouckhtari, il 54enne marocchino che martedì pomeriggio all'interno della Cascina Clarabella di Iseo, nel Bresciano, ha ucciso a coltellate la sua terapista per la riabilitazione psichiatrica Nadia Pulvirenti, di 25 anni. "Continua a non ricordarsi nulla e non sa perché l'ha uccisa" ha spiegato il suo legale, l'avvocato Giuseppe Mercurio ma "chiede scusa per quello che ha fatto, con lei aveva un rapporto bellissimo".

12:24Comuni: sindaco Sarzana lancia la politica porta a porta

(ANSA) - LA SPEZIA, 26 GEN - Un quartiere al mese, sino a fine anno: il sindaco di Sarzana Alessio Cavarra (Pd) li visiterà tutti, incontrando i cittadini casa per casa. Basta politica sui social, arriva il porta a porta. L'iniziativa è "Il sindaco a casa tua". "Andiamo a suonare ai campanelli di ogni casa perché pensiamo che i cittadini vogliano interloquire con le istituzioni, sentirle vicine", spiega Cavarra. Per questo i social network non bastano. "La rete è spesso terreno di scontro, in cui in realtà non si ascolta veramente, non c'è dialogo. Il popolo dei social spesso non rappresenta la realtà". In questi giorni Cavarra, al quarto anno da primo cittadino, è nel quartiere periferico di Battifollo. Poi, in ordine alfabetico, toccherà a Bradia per finire a dicembre con Trinità. Il sindaco suona il campanello, i cittadini lo fanno accomodare. "Consegno un opuscolo con i provvedimenti principali adottati in questi anni. Voglio capire se hanno percezione di quanto abbiamo fatto e raccogliere osservazioni e suggerimenti".

12:20Tennis: Australian Open, le Williams in finale

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Serena contro Venus: a Melbourne le sorelle Williams riportano all'attualità il passato, per l'esattezza di 14 anni fa, quando si sfidarono nella finale degli Australian Open (vinse Serena) e come rifaranno sabato. Più recente, invece, l'ultima loro finale in un altro Major: fu a Wimbledon nel 2009 e vinse ancora Serena. Oggi dunque, in semifinale, la 36enne Venus ha sconfitto la connazionale statunitense Coco Vandeweghe, di 11 anni più giovane, per 6-7, 6-2, 6-3 dopo due ore e mezza di gioco; mentre la 35enne Serena ha prevalso senza problemi sulla quasi coetanea croata Mirjan Lucic-Baroni per 6-2, 6-1 in appena 50 minuti. Per Venus è la finale Slam numero 15: 7 i titoli in bacheca. Serena è alla 29/a e ne ha perse appena 6. Mentre il bilancio totale delle sfide fra le sorelle è di 16-11 per Serena. La prima fu al secondo turno degli Australian Open del 1998, in quell'occasione vinse Venus.

12:18Migranti: proteste minori a Reggio Calabria, sedici denunce

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 26 GEN - Sedici cittadini stranieri, di cui 12 minori non accompagnati, sono stati denunciati in stato di libertà dal questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi perché ritenuti responsabili di minaccia, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e manifestazione non autorizzata. Inoltre, sono stati irrogati 18 avvisi orali nei confronti di altrettante persone 12 delle quali minori non accompagnati. I destinatari dei provvedimenti sono alcuni ospiti della struttura sportiva meglio conosciuta come lo "Scatolone". La decisione fa seguito ai comportamenti tenuti dagli ospiti della struttura in diverse circostanze, due nel mese di gennaio e una a dicembre, quando vennero inscenate proteste, danneggiati gli interni della struttura e minacciati gli operatori presenti. Dalle indagini è emerso che un gruppo di migranti ha assunto, nel tempo, una sorta di leadership attuando minacce e condizionamenti anche sulla distribuzione dei pasti e l'arrivo di nuovi ospiti.(ANSA).