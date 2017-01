Ultima ora

15:34Raggi: Capuozzo, per me Movimento non cambiò Statuto

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - "Rosa Capuozzo non è Virginia Raggi. Io, parte lesa in un'indagine, fui isolata e nessuno pensò, come è accaduto per Roma, di cambiare addirittura lo Statuto". Lo dice il sindaco di Quarto (Napoli), espulsa a gennaio 2016 per il no al diktat del Direttorio a dimettersi dopo un'indagine che coinvolse il Comune. "Quarto e i suoi cittadini furono abbandonati. Sono solidale con Virginia ma il Movimento di oggi è lontano dalla base. Il pensiero unico è preferito sulla Rete, nessun dissenso è consentito", aggiunge con amarezza Capuozzo.

15:32Mafia: Grasso, ricordo coraggio Mario Francese e suo figlio

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Mario Francese fu ucciso dalla mafia il 26 gennaio di 38 anni fa. 6 colpi di pistola, sotto casa. Aveva commesso un 'grave errore': interessarsi con i suoi articoli dei Corleonesi e della loro nuova strategia mafiosa che guardava con grande interesse agli appalti". Lo scrive Pietro Grasso, presidente del Senato su Facebook. "Lo ricordo bene - prosegue - con quel suo fare ironico si intratteneva da me in Procura cercando invano di carpire informazioni e raccontando quel che sentiva per le strade di Palermo. Nell'anniversario della sua morte voglio ricordare anche suo figlio Giuseppe. Sulle orme del padre divenne anche lui giornalista d'inchiesta per fare piena luce su quel che Mario aveva scoperto. Il giorno dopo la sentenza di primo grado che condannava gli assassini di suo padre scrisse un biglietto d'addio e si uccise, soffocato dal peso di un dolore indimenticabile. Ricordo entrambi per il loro coraggio, la loro passione e l'insopprimibile desiderio di verità che animò le loro vite.

15:28Calcio: Juventus “all’oscuro legami con ‘ndrangheta”

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - La dirigenza della Juventus affidò a un presunto boss della 'ndrangheta pacchetti di biglietti da suddividere agli ultras perché era un personaggio "efficiente". Non c'è prova, però, che fosse consapevole dei suoi legami con la criminalità organizzata. A questa conclusione era arrivata la procura di Torino nel quadro dell'inchiesta Alto Piemonte: nessun reato penale, ma possibili illeciti di natura sportiva. Da qui la trasmissione degli atti agli organi inquirenti della Figc. I pm, nel corso dell'inchiesta, interrogarono Francesco Calvo, ex responsabile del marketing (poi passato al Barcellona) e altri due dirigenti. Nessuno disse di aver preso informazioni sull'interlocutore, che era stato presentato da un ex capo ultras poi indagato in Alto Piemonte.

15:26Eurispes: più di un giovane su 10 torna a casa dai genitori

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La ripresa economica in Italia è ancora debole e rimangono molte sacche di disagio e difficoltà. Un italiano su quattro si sente povero, quasi la metà delle famiglie non riesce a far quadrare i conti e ad arrivare a fine mese e solo una famiglia su quattro riesce a risparmiare. Ma quello che più colpisce, nel Rapporto Italia 2017 presentato oggi dall'Eurispes, è che c'è chi per andare avanti deve tornare indietro: più di un giovane su dieci è stato costretto a tornare a casa dai genitori o in quella dei suoceri. Il 25,6% delle famiglie ha inoltre difficoltà a far fronte alle spese mediche. Ha bussato alle porte della banca per chiedere un prestito il 28,7% delle famiglie, ma nel 7,8% dei casi non è stato concesso; tra chi ha chiesto un finanziamento, il motivo più frequente è il mutuo per l'acquisto della casa (il 46,8%); segue la necessità di pagare debiti accumulati (27,6%), il bisogno di saldare prestiti contratti con altre banche/finanziarie (17,9%), il dover affrontare spese per cerimonie (17,9%).

15:25Galletti, omogeneizzare l. elettorali, priorità non è tempo

(ANSA) - BOLZANO, 26 GEN - "Io non accetto che la priorità nell'affrontare la legge elettorale sia quella del tempo". Lo ha detto il ministro all'ambiente Gianluca Galletti, intervenendo a Bolzano alla fiera internazionale per l'efficienza energetica e il risanamento edilizio Klimahouse. "Noi abbiamo bisogno di un sistema elettorale omogeneo che il Parlamento ha il dovere di fare", ha aggiunto il ministro. "Se questo potrà avvenire in tempi brevi ben venga, ma non possiamo ragionare solo di tempo e non di contenuto della legge elettorale, perché la legge elettorale è il cardine della democrazia". "Credo - ha concluso Galletti - che oggi esistano due sistemi che non sono compatibili l'uno con l'altro e rischiamo di avere il giorno dopo le elezioni un Paese ingovernabile con una maggioranza alla Camera e un'altra maggioranza al Senato".

15:24Maroni, possibile voto subito, fare lista unica centrodestra

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - La legge elettorale "uscita dalla Consulta ci consente di andare a votare subito" e per noi è "una sfida ancora più importante, nel centrodestra, perché ci costringe a metterci insieme, a fare una lista unica, perché il premio di maggioranza va alla lista". Lo ha detto Roberto Maroni a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università statale di Milano. Secondo l'ex segretario della Lega, il leader del 'listone' sarà "il candidato premier" che si può selezionare con le primarie.

15:12Tav:Parigi,ok definitivo Senato a lavori tunnel Torino-Lione

(ANSA) - PARIGI, 26 GEN - Definitivo via libera del Senato di Parigi all'accordo franco-italiano per la costruzione del tunnel transfrontaliero sulla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. In Italia il provvedimento, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 12 gennaio, è già legge. Con il voto di oggi a Parigi si completa l'iter parlamentare nei due Paesi e possono iniziare i cantieri del tunnel di base del Moncenisio. Diventa operativo anche il Regolamento Contratti, che per la prima volta in Europa prevede l'applicazione della normativa antimafia indipendentemente dalla nazionalità dei cantieri. "Con questa decisione si scrive, con successo, l'ultimo capitolo di una storia ventennale, che racchiude impegno, lavoro e concertazione", dichiara Mario Virano, dg di Telt, la società incaricata di realizzare e poi gestire la Torino-Lione. Un'opera, aggiunge, "già in costruzione con 800 persone impegnate nei lavori. In Italia la fresa, arrivata negli ultimi metri del cunicolo esplorativo, supererà domani il confine".(ANSA).