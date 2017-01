Ultima ora

18:08Calcio: Messico, Rafa Marquez contro Trump

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il presidente Usa Donald Trump ha confermato l'intenzione di far costruire un muro lungo tutto il confine degli Stati Uniti con il Messico. Il progetto, ovviamente, non è stato condiviso dai messicani che, per bocca del presidente Pena Nieto, hanno subito replicato. Anche i calciatori messicani si sono schierati contro il muro, in particolare una delle icone del calcio della nazione latino-americana: Rafa Marquez. L'esperto difensore, ex pilastro del Barcellona e attualmente giocatore dell'Atlas con un passato anche nel Verona, ha twittato: "Nessun muro ci può fermare, se crediamo in noi stessi".

17:59Anp, ripercussioni serie da nuove case Cisgiordania

(ANSA) - TEL AVIV, 26 GEN - "Serie e significative ripercussioni". Le ha preannunciate il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Abu Mazen, dopo la recente mossa israeliana di dare il via libera a circa 2.500 nuovi alloggi, anche se in gran parte negli insediamenti ebraici attuali in Cisgiordania. "Stiamo avendo intense consultazioni con alcuni fratelli arabi e amici - ha detto Abu Mazen parlando al Consiglio di Fatah, il partito maggioritario palestinese - per rimuovere a livello internazionale questa mossa pericolosa e intraprenderemo passi per prevenirla". Sul trasferimento dell'ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme indicato dal presidente Donald Trump, Abu Mazen ha osservato: "Siamo in uno stato di allerta e di attenzione e abbiamo detto al mondo che non accetteremo questo passo e, se accadrà, questo sarà disastroso per la pace".

17:59Trump: Ryan, ok Congresso a muro in autunno,costo 15 mld

(ANSA) - WASHINGTON, 26 GEN - Il muro che Donald Trump ha ordinato di costruire al confine col Messico costerà tra i 12 e i 15 miliardi di dollari: lo ha detto a Filadelfia lo speaker della Camera, Paul Ryan, prevedendo che il Congresso approvi i fondi per entro la fine dell'anno fiscale, a settembre.

17:56Terremoto:Gentiloni vede presidenti Regioni,punto su decreto

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - I presidenti delle Regioni colpite dal terremoto sono a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Con loro anche il commissario straordinario Vasco Errani e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. La riunione è stata convocata per fare un punto in vista del provvedimento, atteso per la prossima settimana, per far fronte alla nuova emergenza. Alla riunione parteciperanno anche il presidente dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso, del Lazio Nicola Zingaretti, dell'Umbria Catiuscia Marini e delle Marche Luca Ceriscioli.

17:55Calcio: antimafia, in audizione presidente Figc

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La Commissione parlamentare antimafia ascolterà in audizione il presidente della Federazione italiana gioco calcio (Figc), dei presidenti della Lega di serie A, della Lega di serie B e della Lega Pro e del presidente dell'Associazione italiana calciatori (Aic). A renderlo noto è la stessa Commissione.

17:48Grecia:Corte suprema respinge estradizione 8 militari turchi

(ANSA) - ATENE, 26 GEN - La corte suprema greca ha respinto la richiesta di estradizione per gli otto militari turchi fuggiti in Grecia con un elicottero dopo il fallito golpe in Turchia lo scorso 15 luglio. Ankara ha chiesto con forza ad Atene l'estradizione dei militari, che si sono tuttavia dichiarati estranei al colpo di stato. Il presidente della Corte suprema greca Giorgos Sakkas, leggendo la decisione, ha detto che è improbabile che i militari turchi possano affrontare un processo equo qualora dovessero tornare nel loro Paese natale. Da circa sei mesi gli otto agenti stanno portando avanti una battaglia legale per chiedere l'estradizione in Grecia sostenendo che se fossero restituiti alle autorità di Ankara subirebbero maltrattamenti in carcere.

17:38Incontra in carcere sosia che lo scagiona,libero dopo 5 mesi

(ANSA) - BARI, 26 GEN - E' stato in carcere per cinque mesi per una rapina in gioielleria che avrebbe commesso un sosia. È la vicenda giudiziaria che coinvolge il pregiudicato 46enne di Bitonto (Bari) Vincenzo Mundo, scarcerato oggi dopo essere stato scagionato dal vero autore del colpo, incontrato per caso in cella, che ha deciso di confessare. La rapina nella gioielleria di Sannicandro risale al primo marzo 2016. In tre, due dei quali con il volto coperto, entrano nel negozio armati con una pistola si fanno consegnare orologi, anelli con diamanti e collane in oro del valore di 20mila euro, facendo poi perdere le proprie tracce. Il 2 settembre il 46enne viene arrestato. In carcere, a Bari, incontra per caso il 45enne Riccardo Corsini, detenuto per un'altra rapina. I due si somigliano al punto che gli altri detenuti li scambiano per gemelli. Nelle scorse settimane Corsini, colto da un "forte rimorso di coscienza nel vedere un innocente padre di famiglia accusato di un reato con non ha commesso", decide di confessare.