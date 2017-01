Ultima ora

20:26Gambia: rientrato in patria il presidente eletto Barrow

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - BANJUL, 26 GEN - Il presidente eletto del Gambia, Adama Barrow, è rientrato oggi nel suo Paese dopo il braccio di ferro con il suo predecessore Yahya Jammeh, uscito sconfitto alle presidenziali dello scorso 1 dicembre. Barrow è giunto a Banjul dal Senegal dove aveva giurato come presidente nella sede dell'ambasciata del suo Paese a Dakar. La minaccia di un intervento armato delle forze dell'Ecowas, l'organizzazione dei Paesi dell'Africa occidentali, ha costretto l'ex uomo forte del Gambia a cedere il potere e a scegliere l'esilio in Guinea Equatoriale.

20:21Calcio: Gnoukouri a un passo da Udinese, manca solo annuncio

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Il centrocampista dell'Inter, Assane Gnoukouri, è a un passo dal vestire la maglia dell'Udinese. L'ivoriano classe 1996 è già a Udine per essere sottoposto alle visite mediche. Il suo trasferimento, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 4 milioni, verrà annunciato nelle prossime ore. Dopo le cessioni di Melo, Jovetic, Miangue, l'Inter sta quindi per sfoltire ulteriormente la rosa nerazzurra.

20:20Siria: media, Mosca propone presidente eletto per 7 anni

(ANSA) - MOSCA, 26 GEN - La bozza di Costituzione per la Siria proposta dalla Russia prevede che il presidente siriano sia eletto direttamente dai cittadini per un incarico di sette anni e per non piu' di due mandati consecutivi: lo scrive la testata filo-Cremlino Sputnik che sostiene di avere una copia del documento.

20:18Orban chiede a Bruxelles più rispetto per Trump

(ANSA) - BERLINO, 26 GEN - Il premier ungherese Viktor Orban chiede a Bruxelles più rispetto per Donald Trump. "È tempo di prendere sul serio il nuovo presidente degli Stati Uniti", ha detto, partecipando a una riunione della Cdu alla fondazione Adenauer di Bruxelles. In un mondo dove contano sempre di più le relazioni bilaterali, Orban ha spiegato che per l'Ungheria avranno particolare "importanza quelle con la Cina, con la Russia e con gli Usa". "Nonostante i britannici abbiano deciso di uscire dall'Ue, nonostante la prima potenza militare del mondo abbia un nuovo leader, molti cercano di dar ad intendere di non vedere ciò che vedono". Adesso ci si deve "sincronizzare su un ordine mondiale con più centri".

20:16Terremoto: in Serie B un minuto di raccoglimento

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Sui campi di Serie B, su indicazione del presidente della Lega B Andrea Abodi, sarà osservato un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le partite della 2/a giornata di ritorno del campionato, per commemorare le vittime della tragedia di Rigopiano, dell'elicottero del 118 precipitato, in generale fatte registrare nelle zone colpite da maltempo e sisma. Poco prima del fischio di inizio sarà letto dallo speaker dello stadio un messaggio fonico: "In questi giorni drammatici ci siamo emozionati e abbiamo tirato un sospiro di sollievo per le vite salvate a Rigopiano, a partire da quelle dei bambini, e anche sperato in altri 'miracoli' da parte dei corpi militari e civili impegnati nelle operazioni di soccorso. Purtroppo la speranza ha ormai lasciato spazio solo al dolore per le tante vite spezzate e oggi dedichiamo un minuto alla preghiera, in ricordo di tutte le vittime delle tragedie di Rigopiano e Campo Felice, un pensiero solidale alle popolazioni del Centroitalia''

20:15Calcio: Milan, Niang ha firmato per il Watford

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Adesso è ufficiale: M'Baye Niang è un giocatore del Watford. Lo ha annunciato il sito del club inglese. L'attaccante francese oggi ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto con gli Hornets. Il Milan ha ceduto Niang con la formula del prestito oneroso, il Watford avrà il diritto di riscatto a giugno. L'attaccante indosserà la maglia numero 21.

20:11Calcio: Torino sbarca in tv, nasce canale tematico del club

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Il Torino sbarca in tv. Nasce sul canale 234 della piattaforma Sky 'Torino Channel', canale tematico dedicato al mondo granata. La programmazione del canale verrà presentata mercoledì prossimo, dal presidente Urbano Cairo, nel corso di una conferenza stampa nello stadio Olimpico Grande Torino.