22:03Calcio:Gozzi chiama Cassano, sarebbe maestro giovani Entella

(ANSA) - GENOVA, 26 GEN - "Antonio è un caro amico, qui verrebbe accolto a braccia aperte. In un ambiente di giovani che devono imparare, il carisma e l'insegnamento di calcio di Antonio sarebbe un grande professore in un grande collegio come l'Entella". Lo ha detto il presidente dell'Entella Antonio Gozzi sul possibile arrivo a Chiavari di Antonio Cassano. A margine della presentazione dell'app Soccer Pass a Wylab a Chiavari Gozzi aggiunge: "Cassano sarebbe un valore aggiunto in campo ma anche un esempio per i nostri giovani che al suo fianco potrebbero crescere e diventare ottimi calciatori. Questo anche in prospettiva futura perché ha una predisposizione a insegnare calcio. Però noi non possiamo che esprimergli la nostra amicizia, simpatia e stima, e dire ancora che lo accoglieremmo a braccia aperte, potrebbe venire a insegnare a tanti giovani che si stanno guadagnando posizioni importantissime". Poi conclude: "Possiamo offrirgli un ambiente famigliare, il sole della Liguria''.

21:58Tennis: Binaghi, ‘Internazionali? Diamo tempo a Raggi’

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Io sono innamorato di Roma, ma è da un anno che ormai mi sto confrontando con l'amministrazione di Milano che ha dimostrato grande interesse negli Internazionali. Ora abbiamo iniziato a dialogare con la nuova amministrazione della sindaca Raggi, ma siamo ancora all'inizio seppur positivo. Diamogli tempo per capire quanto vale questo torneo". Così il presidente della Federazione italiana tennis, Angelo Binaghi, intervenendo presso il Tennis Club Parioli alla presentazione del libro '1976, Storia di un trionfo' (ed. Ultra Sport) di Alessandro Nizegorodcew e Lucio Biancatelli. Tornando a parlare della possibilità di spostare la sede degli Internazionali di Tennis da Roma a Milano, Binaghi ha quindi precisato: "Più che chiedere a me se cambio la sede degli Internazionali, dovreste pensare voi (romani, ndr) a cambiare questa città".

21:51Caduto elicottero: fondo Cnsas per aiuti a famiglie vittime

(ANSA) - L'AQUILA, 26 GEN - Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) desidera essere accanto alle famiglie delle vittime dell'incidente del 24, quando a Campo Felice un elicottero è precipitato durante una missione di soccorso e le 5 persone dell'equipaggio e l'infortunato non sono sopravvissuti. Esiste un "fondo di solidarietà", istituito dal Cnsas, per vittime e feriti del Soccorso alpino e famiglie, utilizzato in altre drammatiche occasioni, come l'incidente in una missione dell'elicottero Suem 118 di Pieve di Cadore e in Val Lasties sul Pordoi. Gli iscritti al Cnsas sono infatti volontari. Erano del Cnsas Valter Bucci, medico rianimatore, Davide De Carolis, tecnico di elisoccorso, e Mario Matrella, tecnico di soccorso alpino e speleologico, tra le vittime. "Ci rivolgiamo agli amici della montagna, a chi apprezza il valore del volontariato e a tutte le persone che in questi giorni hanno manifestato vicinanza e sostegno al Cnsas". Il codice IBAN per donazioni, anche minime, è IT41 W056 9601 6000 0000 2744 X61. "Offri in libertà un tuo contributo concreto con una donazione, anche minima: può essere di grande aiuto al nostro fondo di solidarietà. Grazie a nome di tutto il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico" si legge nella nota del Soccorso Alpino . (ANSA).

21:50Diritti tv: Agcom chiede modifiche a Lega A e rinvia

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha chiesto alla Lega Calcio di apportare alcune modifiche alle linee guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi della Serie A e di altre competizioni per le stagioni sportive 2018-2021. Lo comunica l'Agcom in una nota, precisando che la richiesta non incide sull'inquadramento generale delle linee guida. La decisione di rinviare l'approvazione e' messa in relazione anche alla necessità del sì contemporaneo di Agcom e Agcm

21:42In carcere parroco condannato per abusi su minorenne

(ANSA) - PALERMO, 26 GEN - I carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione per don Paolino Marchese, 51 anni, condannato anche in appello per avere abusato di una tredicenne che frequentava la chiesa del paese in provincia di Palermo. Il parroco è stato portato nel carcere dei Cavallaci a Termini Imerese. In secondo grado il prete è stato condannato a cinque anni e mezzo, sei in primo grado. La sentenza è della terza sezione della Corte d'appello, che aveva accolto le richieste della Procura generale e solo in minima parte le tesi degli avvocati Vincenzo Lo Re e Massimo Solaro. Nel processo la vittima era parte civile: la rappresentava l'avvocato Jessica Pasquale. Il collegio d'appello presieduto da Raimondo Loforti, a latere Mario Conte, ha ritenuto assorbiti due capi d'imputazione e ha condannato l'imputato per atti sessuali con minorenne. La vittima aveva meno di 14 anni quando cominciarono i rapporti col prete, nel 2008. (ANSA).

21:41Commemorazione X Mas. L’Anpi, “Vergogna”

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "E' una vergogna". Così l'Anpi di Roma commenta la commemorazione al Campo della Memoria, il sacrario militare di Nettuno - sul litorale laziale - dove sono sepolti i caduti della X Mas durante lo sbarco di Anzio. "Le istituzioni comunali di Anzio e Nettuno e alcuni reparti delle forze armate dello Stato - la denuncia -, erano ufficialmente presenti alla commemorazione dei militi repubblichini della Decima Mas". Secondo quanto si apprende, alla cerimonia del 19 gennaio, inserita tra le iniziative per ricordare lo sbarco di Anzio del 22 gennaio, avrebbero partecipato l'assessore di Anzio, Sebastiano Attoni, ed un rappresentante del comune di Nettuno, il consigliere di opposizione (centrodestra) Rodolfo Turano, invece del sindaco M5S Angelo Casto, già finito nella bufera per la partecipazione alla stessa cerimonia lo scorso 2 novembre. "E' un chiaro segno di sfida ai valori antifascisti della Repubblica Italiana", scrive l'Anpi.

21:39Sponsor ‘Ferrari 2017 in onore Bianchi’, poi tweet sparisce

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Uno sbaglio o una trovata reale, fatto sta che il Banco di Santander, main sponsor della Ferrari, twitta in anticipo il nome della Rossa per la stagione 2017 che scatterà a Melbourne il prossimo 26 marzo, tranne poi ritirare il messaggio. Santander ha infatti postato sul suo profilo twitter come sigla della nuova Rossa il nome SF 17-JB, che starebbe per Jules Bianchi, pilota francese cresciuto nel 'vivaio' di Maranello e morto il 17 luglio del 2015 dopo nove mesi di coma in seguito al tragico incidente nel GP del Giappone del 5 ottobre 2014. Una 'soffiata' subito rimossa, quando ormai la notizia aveva già preso il largo nella Rete con commenti perlopiù positivi, tanto più che l'idea era partita dalla petizione lanciata sui social da una tifosa ungherese. "La notizia e' priva di fondamento", precisa in serata la Ferrari, aggiungendo che "il modo più appropriato ed elegante per ricordare giustamente Jules e' fare quello che ha fatto Nizza, dedicandogli una strada"