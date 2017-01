Ultima ora

08:43Trump: Melania in copertina di Vanity Fair Messico

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 27 GEN - L'edizione messicana di Vanity Fair dedica la copertina del suo numero di febbraio a Melania Trump, e pubblica dichiarazioni e fotografie - già uscite sulla rivista GQ, dello stesso gruppo editoriale, nello scorso aprile - della nuova first lady americana, insieme a rivelazioni sulla sua famiglia slovena. Nell'intervista, Melania Trump sostiene che non si occupa di politica, è contraria alla chirurgia estetica ("questo è tutto mio") e suo marito la "appoggia molto", perché "quando gli dico che vado a fare un bagno o un massaggio non si oppone mai". La rivista ricostruisce poi il passato poco chiaro del padre della first lady, Viktor Knaves, che è stato implicato in inchieste per commercio illegale ed evasione fiscale.

08:39Trump: Christo rinuncia a installazione in segno di protesta

(ANSA) - WASHINGTON, 27 GEN - Per oltre vent'anni l'artista Christo ha lavorato ad uno dei suoi progetti piu' ambiziosi, spendendo anche 15 milioni di dollari di fondi personali, per realizzare una installazione in Colorado con la promessa di attirare migliaia di visitatori. Adesso pero' ha deciso di rinunciarvi, in quanto l'opera sorgerebbe su terreno federale e quindi gestito direttamente dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con il quale l'artista non vuole avere nulla a che fare. Lo scrive il New York Times.

08:00Estorsioni a gruppo modenese, arrestati 2 esponenti Si Cobas

(ANSA) - MODENA, 27 GEN - La Polizia di Stato di Modena ha arrestato due esponenti nazionali di spicco del sindacato 'SI Cobas', ritenuti responsabili di estorsione aggravata e continuata nei confronti di un noto gruppo industriale del Modenese, attivo nel settore della lavorazione delle carni. Gli uomini della Squadra Mobile hanno sorpreso i due sindacalisti poco dopo aver incassato parte di una somma di denaro che era stata estorta per 'calmierare' le attività di protesta e picchettaggio nei confronti delle aziende del gruppo. (ANSA).

00:41Calcio: Coppa di Lega inglese, Manchester United in finale

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il Manchester United di José Mourinho, che oggi compie 54 anni, si regala la finale della Coppa di Lega inglese contro il Southampton. Dopo aver vinto il match di andata 2-0 all'Old Trafford, i Red Devils soffrono nella semifinale di ritorno contro l'Hull City, perdono 2-1 ma incassano il risultato sufficiente per passare il turno. La finale della la EFL Cup si giocherà il prossimo 26 febbraio a Wembley.

00:31Procura Figc, Agnelli e Juve a rischio deferimento

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - La procura della Figc intende procedere con il deferimento di Andrea Agnelli, di tre fra dirigenti, ex dirigenti e funzionari, nonché della stessa Juventus a titolo di responsabilità diretta e oggettiva al termine degli accertamenti nati dopo l'inchiesta della procura di Torino sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in curva. Lo si ricava dall'avviso di conclusione delle indagini firmato dal procuratore Giuseppe Pecoraro.

23:36++ May, vittoria Trump opportunità per aprire nuova era ++

(ANSA) - NEW YORK, 26 GEN - La vittoria di Donald Trump vi dà l'opportunità di aprire una nuova era: lo ha detto la premier britannica Theresa May parlando ai membri repubblicani del Congresso a Filadelfia. Il regno Unito non tornera' indietro sulla Unione europea, ha poi ribadito Theresa May aggiungendo che Regno Unito e Stati Uniti hanno la responsbilità di essere leader, per difendere insieme i nostri valori di libertà e democrazia che sono minacciati.

23:07Contrordine in Francia, la sculacciata non è vietata

(ANSA) - PARIGI, 26 GEN - Contrordine, la sculacciata non è più vietata: la Corte costituzionale francese ha bocciato questa sera la proibizione di "violenze fisiche" dei genitori sui figli, fra le quali la più celebre di tutte, affermando che tale regola "non ha alcun legame" con la legge "Eguaglianza e cittadinanza" nella quale è stata inserita. Secondo la decisione dei "Saggi", la norma che esclude "qualsiasi ricorso a violenze corporali" non ha alcun riferimento con il quadro legislativo che la contiene, che ha in gran parte passato l'esame dei giudici costituzionali. La norma prevedeva il divieto di "qualsiasi trattamento crudele, degradante o umiliante, compreso ogni ricorso alle violenze corporali". Si trattava di una regola priva di ogni rilievo penale ma destinata - nelle intenzioni del legislatore - ad essere letta alle coppie in procinto di unirsi in matrimonio.