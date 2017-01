Ultima ora

11:07Siria: Lavrov, summit Ginevra rinviato da 8 a fine febbraio

(ANSAmed) - MOSCA, 27 GEN - I negoziati di Ginevra sulla Siria sono stati rimandati dall'8 a fine febbraio: lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, incontrando a Mosca alcuni rappresentanti dell'opposizione siriana. "Di nuovo - ha detto Lavrov - la data è stata spostata, dall'8 febbraio verso la fine del prossimo mese". Il ministro degli Esteri russo sta incontrando a Mosca alcuni rappresentanti dell'opposizione siriana. Sono però assenti i membri del cosiddetto Gruppo di Riad. "Abbiamo invitato a Mosca i rappresentanti del Gruppo di Riad - ha spiegato Lavrov -, avevano detto che sarebbero venuti, ma dopo hanno dichiarato che devono contattarci separatamente e non come parte delle forze democratiche progressiste dell'opposizione". Secondo la Tass, all'incontro sono invece presenti i gruppi d'opposizione con base a Mosca, al Cairo, di Astana e di Hmeimim, oltre a rappresentanti del Partito dell'Unione democratica curdo e un membro del Consiglio nazionale curdo.

11:05Rivolta venditori abusivi e minacce a sindaco Bari, arresti

(ANSA) - BARI, 27 GEN - La polizia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone presunte responsabili dei disordini scoppiati a Bari in occasione della festa patronale del maggio dello scorso anno quando venditori ambulanti abusivi protestarono violentemente opponendosi ai controlli della polizia municipale arrivando anche a minacciare il sindaco, Antonio Decaro. Durante la protesta furono anche lanciate bottiglie contro le forze dell'ordine e alcuni agenti vennero feriti. Sei persone sono state poste agli arresti domiciliari, mentre cinque sono state colpite da obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tra loro c'è anche una donna. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, percosse e lesioni aggravate. La rivolta interessò in particolare i venditori dei tradizionali involtini di carne che vengono arrostiti per strada sulle 'fornacelle'. (ANSA).

11:00Brexit: Hammond, no negoziati Usa prima di uscire da Ue

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il Regno Unito non può avviare i negoziati con gli Stati Uniti o qualsiasi altro Paese prima di uscire dall'Unione europea, e quindi per almeno due anni: lo ha detto il Cancelliere dello Scacchiere Philip Hammond, secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Independent. Hammond, che si trova a Bruxelles per l'Ecofin, ha inoltre twittato stamani: il Regno Unito "sarà un membro attivo dell'Ue finché non usciamo e un partner stretto in futuro".

10:55Israele: nuovo interrogatorio per Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 GEN - Per la terza volta questo mese Benyamin Netanyahu e' sottoposto ad un nuovo interrogatorio da parte di ufficiali della polizia presentatisi stamane nella sua residenza di Gerusalemme per far luce su due inchieste. La prima e' relativa ad ingenti doni che la famiglia Netanyahu avrebbe ricevuto da uomini d'affari, mentre la seconda verte sulla concorrenza fra un free-press vicino al premier (Israel ha-Yom) ed il diffuso tabloid Yediot Ahronot, a lui ostile. Ieri su Facebook Netanyahu ha denunciato di essere vittima di una iniziativa portata avanti da alcuni giornalisti e dall'ex premier Ehud Barak nella fiducia di giungere ''ad ogni costo'' alla sua incriminazione, influenzando la magistratura con una vasta campagna di stampa: ''E' un tentativo - ha accusato - di ribaltare il potere con mezzi non democratici''.

09:50Maltempo:valaghe in Kashmir,saliti a 20 i morti, 15 militari

(ANSA) - NEW DELHI, 27 GEN - E' salito a 20, 15 militari e cinque civili, il numero delle vittime di due valanghe che si sono abbattute mercoledì in altrettanti distretti dello Stato indiano di Jammu & Kashmir. Lo riferisce oggi la tv News18. Il più grave degli incidenti è avvenuto mercoledì sera nel settore di Gurez, lungo la Linea di Controllo (LoC, confine ufficioso indo-pachistano) dove la valanga si è abbattuta su un accampamento militare indiano. Qui dieci cadaveri sono stati estratti dalle neve lo stesso giorno, ed altri quattro oggi. Mella mattinata di mercoledì, invece un'altra valanga aveva causato la morte di cinque civili in una casa di Sonamarg, nel distretto di Ganderbal, ed anche di un maggiore dell'esercito.

09:41Uccise moglie e figli, rinuncia all’appello,giusto ergastolo

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Carlo Lissi, che nel 2014 uccise moglie e figli a Motta Visconti, ha deciso di rinunciare all'appello perché ritiene giusto l'ergastolo a cui è stato condannato. Lissi ha scritto alla Corte d'Appello di Milano dal carcere di Pavia, dove è detenuto. Il 34enne perito informatico - che all'epoca si era invaghito di una giovane collega, che non lo corrispondeva - il 14 giugno 2014 ha ucciso la moglie Maria Cristina Omes e ha accoltellato i figli Giulia, di 5 anni, e Gabriele, di 20 mesi. Dopo la strage era andato a vedere una partita di calcio. Il 18 gennaio 2016 la sentenza di primo grado lo ha condannato all'ergastolo, che oggi Lissi ha deciso di scontare rinunciando all'appello e chiedendo scusa ai giudici "per la perdita di tempo".

09:32Trump: Cremlino conferma domani telefonata con Putin

(ANSA) - MOSCA, 27 GEN - Il portavoce del Cremlino ha confermato che domani si terrà la prima conversazione telefonica tra il neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. "Sì, lo confermo", ha detto a un giornalista della Tass che gli chiedeva di confermare una notizia della Cnn secondo cui la telefonata tra i due capi di Stato è in programma per sabato 28 gennaio.