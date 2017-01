Ultima ora

13:34Giorno Memoria: Gentiloni, ricordare terribili lezioni ‘900

(ANSA) - ROMA, 27 JAN - "Non dimenticare l'Olocausto, ricordare le terribili lezioni del '900, alimentare le ragioni della nostra libertà". Così il premier Paolo Gentiloni interviene su twitter nella Giornata della memoria.

13:31Sci: discesa Cortina, Stuffer prima nell’ultima prova

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Azzurre in evidenza anche nella seconda ed ultima prova cronometrata in vista della discesa di Coppa del mondo femminile di domani a Cortina d'Ampezzo, che domenica sarà seguita da un superG. La più veloce è stata l'altoatesina Verena Stuffer in 1'37"61, davanti alla svizzera Lara Gut in 1'37"66, mentre il terzo tempo è andato all'altra azzurra Sofia Goggia in 1'37"95. Per l'Italia vi sono poi il quinto tempo di Johanna Schnarf in 1'38"23, il 13/o di Elena Curtoni in 1'38"94 e il 15/o di Federica Brignone in 1'39"15. Fuori senza danno, scivolando nelle reti in una curva, è finita invece la campionessa statunitense Lindsey Vonn. Stessa sorte per l'azzurra Elena Fanchini.

13:09Somalia: al Shabaab, abbiamo ucciso decine soldati Kenya

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il gruppo islamico al Shabaab ha annunciato di aver attaccato ieri una base militare del Kenya nella Somalia meridionale aggiungendo di aver ucciso 57 soldati, un bilancio che l'esercito di Nairobi ha smentito. Lo riferiscono agenzie internazionali Un portavoce di al Shabaab ha detto che la base è quella di Kulbiyow, nel sud, vicino al confine col Kenya. I militari di Nairobi hanno fatto sapere che il bilancio è falso, ma dicono che nella zona è in corso un'operazione e che arrivando aggiornamenti sulla situazione. Secondo la televisione locale Ntv, "si teme che diversi militari siano morti e nella zona sono in corso duri combattimenti". Un portavoce militare keniano ha affermato in un comunicato che i "rumors" diffusi da al Shabaab sono falsi. I soldati keniani assieme ai quelli della forza di pace della missione dell'Unione Africana hanno "impegnato ferocemente" i combattenti che hanno tentato di entrare nella base con un veicolo carico di esplosivo guidato da un kamikaze, uccidendone "molti".

12:59Gaza: bomba presso casa esponente al-Fatah, nessuna vittima

(ANSAmed) - GAZA/TEL AVIV, 27 GEN - Una bomba e' esplosa la scorsa notte a Gaza presso l'abitazione di Riyad Abdel Wahad, un esponente locale di al-Fatah. La deflagrazione, scrive il quotidiano al-Quds, non ha provocato vittime e gli assalitori sono riusciti a fuggire. Al-Fatah ha pubblicato una denuncia pubblica ''contro quanti cercano di danneggiare l'unita' del popolo palestinese''. Intanto, scrive il Jerusalem Post, un tribunale di Hamas a Gaza ha condannato a severe pene di reclusione di otto membri di al-Fatah trovati colpevoli di aver ''raccolto informazioni sui gruppi della Resistenza, sulla loro struttura e sulla dislocazione di tunnel militari''. Fayez Abu Eitah, un esponente di al-Fatah a Gaza, ha replicato sostenendo che le condanne si sono basate su informazioni infondate.

12:56Boldrini, confronto su l.elettorale avvenga in Parlamento

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Invito le forze politiche a non occuparsi ora solo di legge elettorale perché ci deve essere attenzione anche per i problemi dei cittadini che sono tanti". A rivolgere l'appello è la presidente della Camera, Laura Boldrini, che, sempre a proposito di legge elettorale, invita comunque i partiti a mettersi subito al lavoro in Parlamento perché "questo confronto sulla legge elettorale al momento si vede più sui giornali che nelle aule parlamentari". E invece "non bisogna perdere tempo. In attesa delle motivazioni della Consulta si può benissimo cominciare a lavorare".

12:55Pirati strada:pensionato investito e ucciso,arrestato 87enne

(ANSA) - RICADI (VIBO VALENTIA), 27 GEN - E' un uomo di 87 anni, F.T., il presunto pirata della strada che ieri sera, a bordo della sua auto, una Fiat Punto, nella frazione Capo Vaticano di Ricadi avrebbe investito e ucciso il settantacinquenne Gaetano Fazzari. F.T., rintracciato nella notte dai carabinieri, è stato posto agli arresti domiciliari. I militari della Compagnia di Tropea sono risaliti all' identità dell'anziano raccogliendo le testimonianze dei presenti e i filmati del bar nelle vicinanze dell'incidente. F.T., dopo avere investito il settantacinquenne che era appena uscito da un bar, si sarebbe allontanato a velocità sostenuta facendo perdere le proprie tracce. Fazzari, soccorso e trasportato in ospedale, è deceduto dopo due ore a causa della gravità delle ferite riportate. (ANSA).

12:53Trump: Erdogan, ‘voglio vederlo, migliorare rapporti Usa’

(ANSAmed) - ROMA, 27 GEN - "Voglio incontrare Trump al più presto. Faremo una nuova valutazione delle relazioni tra Turchia e Usa in un'ottica strategica", perché "al momento non sono floride". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nel volo di ritorno dal suo tour in tre Paesi africani. "Prima di un incontro faccia a faccia, ha anticipato, con il neo presidente americano potrebbe esserci un colloquio telefonico. "Chiederemo che ne è stato degli 85 dossier che abbiamo fornito" per chiedere l'estradizione di Fethullah Gulen per il fallito golpe del 15 luglio, ha aggiunto Erdogan.