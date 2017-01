Ultima ora

15:30Calcio: prima partita ufficiale per la Chapecoense

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Ancora un pari per la Chapecoense, la squadra brasiliana decimata dalla tragedia aerea dello scorso 29 novembre in Colombia, che una ventina di giorni fa ha avviato la preparazione estiva con 22 nuovi giocatori. Dopo il 2-2 nell'amichevole di sabato scorso con il Palmeiras campione, la formazione di Vagner Mancini ha ottenuto ieri uno 0-0 interno con il Joinville, nell'esordio in Primeira Liga (torneo con squadre del Sud del Brasile e dello Stato di Rio). Davanti agli oltre 7mila spettatori dell'Arena Condá, l'undici di casa ha mostrato inevitabili ritardi di condizione e non è riuscito a prevalere sugli avversari, quart'ultimi lo scorso anno in Serie B. Al minuto 71, come il numero delle vittime dell'incidente aereo, i tifosi hanno dedicato loro un omaggio corale. Prossimo impegno per la Chapecoense nel girone C di Primeira Liga (dove c'è anche l'Atletico Mineiro), l'8 febbraio contro il Cruzeiro. Mentre domenica, al debutto nel campionato Catarinense, se la vedrà sempre in casa con l'Inter de Lages.

15:22‘Atene difende golpisti’,Ankara minaccia stop patto migranti

(ANSAmed) - ROMA, 27 GEN - Dopo che ieri la Corte suprema di Atene ha negato l'estradizione degli otto militari turchi fuggiti in Grecia e accusati di essere golpisti, "faremo tutti i passi necessari, inclusa la cancellazione dell'accordo bilaterale di riammissione" dei migranti. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, citato dall'agenzia statale Anadolu. Si tratta di "8 traditori che hanno minacciato la vita del nostro presidente della Repubblica" Recep Tayyip Erdogan, "non possiamo guardare positivamente a Paesi che difendono terroristi, traditori e golpisti. La Grecia dovrebbe saperlo", ha aggiunto Cavusoglu. Stamani, il ministero della Giustizia ha inviato alle autorità greche una nuova richiesta di estradizione.

15:19Ruby: indagini, da Cav ancora soldi a 13 ragazze

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Silvio Berlusconi tra aprile-giugno 2015 e il novembre del 2016 avrebbe continuato a versare soldi, in qualche caso anche in tranche da 15mila euro, ad almeno 13 delle ragazze che avrebbero testimoniato il falso nei processi sul caso Ruby e sulle serate hard ad Arcore. E' quanto emerge dalle indagini dei pm Tiziana Siciliano e Luca Gaglio del nuovo filone sul caso 'Ruby ter' e, in particolare, da una testimonianza dello scorso dicembre del ragioniere di fiducia Giuseppe Spinelli. Tra la primavera-estate del 2015 e un paio di mesi fa alcune delle ragazze imputate o indagate nel procedimento 'Ruby ter' sarebbero andate, a più riprese, ad Arcore a chiedere ancora soldi a Berlusconi, che avrebbe dato ordini al suo ragioniere di fiducia Giuseppe Spinelli di versare il denaro. Spinelli, da quanto si è appreso, fa i nomi di almeno 13 giovani a cui avrebbe dato ancora soldi, prevalentemente in contanti. Tra l'altro, Spinelli avrebbe chiesto a un certo punto a Berlusconi anche un periodo di "pausa" sulle consegne.

15:18Calcio: Lopez, credo nella salvezza come Zamparini

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Il presidente mi ha detto che crede nella salvezza e anche io ci credo moltissimo, altrimenti sarei rimasto a casa. A Cagliari abbiamo fatto una bella impresa, speriamo di replicarla". Diego Lopez, nuovo allenatore del Palermo presentato oggi alla stampa, ricorda la retrocessione evitata con i sardi nel 2013. "La squadra sta bene fisicamente - spiega il tecnico uruguaiano - Abbiamo giocatori giovani e sono speranzoso: hanno un grande potenziale e voglio sfruttarli al meglio". Per quanto riguarda i moduli di gioco, prosegue, "non credo siano importanti. Conta la motivazione, ho spiegato ai ragazzi che devono lottare su ogni palla. Non ci possiamo permettere di regalare nulla. E poi non c'è tempo per fare esperimenti. Cercheremo di trovare moduli e gioco che siano più adatti alla squadra. In questo momento contano solo i risultati. La prossima partita, contro il Napoli al San Paolo, è quasi proibitiva. "Sono una grande squadra e saranno concentrati - osserva Lopez - Ma voglio che andiamo a giocarcela".

15:13Lascia Priore Bose Enzo Bianchi, Manicardi eletto successore

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Enzo Bianchi si è dimesso da priore della comunità di Bose, in provincia di Biella, ed al suo posto è stato eletto Luciano Manicardi. Bianchi ha ricordato che le dimissioni erano previste già nel 2014, ma di aver accettato di restare "anche per portare a compimento lo Statuto della comunità, e così ho continuato a presiedere, ma avvertendo più volte i miei fratelli e le mie sorelle che erano gli ultimi mesi del mio servizio e assentandomi sovente, affinché potessero imparare a continuare a vivere senza la mia guida".

15:11Alluvione Sardegna: in 30 a processo per crollo ponte

(ANSA) - NUORO, 27 GEN - Trenta rinvii a giudizio per il crollo del ponte di Oloè, sulla provinciale Oliena-Dorgali, durante la tragica alluvione del 18 novembre 2013, in cui morì l'agente di polizia Luca Tanzi. Quattro gli indagati prosciolti, tutti rappresentanti delle imprese che hanno costruito il ponte. Lo ha deciso il Gup di Nuoro Giuseppe Pintori accogliendo le richieste del Pm Andrea Vacca. Gli imputati compariranno davanti ai giudici il 5 aprile per rispondere di omicidio e disastro colposo. Altre 38 persone sono state già rinviate a giudizio nel secondo troncone d'indagine per l'esondazione della diga di Torpé, che provocò la morte di un'anziana. In 10 sono coinvolti in entrambe le inchieste: l'ex presidente della Provincia di Nuoro Roberto Deriu, l'allora comandante provinciale della Forestale Gavino Diana e l'ex direttore generale Carlo Masnata, gli ex assessori provinciali Franco Corosu e Paolo Porcu, il responsabile della Prot.civile Paolo Marras, i dirigenti Antonio Gaddeo, Mario Viola, Giovanni Deiana, Giovanni Pirisi, Maria Lucia Fraghì e Sebastiano Bussalai. (ANSA).

15:02Roma 2024: Malagò, nessuna possibilità

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Sulla sindaca Raggi indagata non esprimo nessuna opinione perché rispondo solo su cose di sport, sarebbe molto inelegante e irrispettoso dare un giudizio su questa vicenda". Il presidente del Coni Giovanni Malagò preferisce non commentare la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della sindaca di Roma per la vicenda della nomina del fratello di Raffaele Marra. Il capo dello sport italiano ha quindi ribadito con fermezza che non ci sarà alcun rilancio della candidatura di Roma 2024: "Chi conosce l'argomento - specifica a margine del Consiglio della Federbasket - sa benissimo che la partita è chiusa e che non c'è nessuna possibilità di portare avanti una candidatura olimpica: chi dice queste cose vuole strumentalizzare oppure non è preparato. L'argomento è chiuso ed è chiuso da tempo".