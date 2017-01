Ultima ora

17:40Gb: regina in ottima forma partecipa a primo impegno 2017

(ANSA) - LONDRA, 27 GEN - La regina Elisabetta è apparsa in ottima forma e sorridente oggi partecipando al suo primo impegno pubblico del 2017. Ha superato senza problemi il forte raffreddore che aveva rallentato la sua attività nelle scorse settimane e si prepara a un anno come sempre ricco di appuntamenti ufficiali nel Regno Unito. Oggi, indossando cappottino e cappello nei colori rosa e nero, ha molto apprezzato a Norwich una mostra dedicata all'arte e alla cultura delle isole Figi, dove è stata accolta da cantanti e danzatori dell'arcipelago dell'Oceania che la sovrana aveva visitato nel 1953.

17:36Salvini, ancora aperta strada coalizione centrodestra

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - "Le due strade, andare da soli o in coalizione, sono entrambe aperte e le stiamo esplorando". Lo ha detto a Milano il segretario della Lega, Matteo Salvini. In una conferenza stampa Salvini ha precisato che per le prossime politiche una decisione non è ancora stata presa dal partito. "Ma al centro c'è il programma: occorre che sia condiviso prima e non dopo il voto". A Salvini è stato chiesto di commentare l'ipotesi di listone unico del centrodestra formulata da Roberto Maroni sulla base della pronuncia della Consulta sull'Italicum. "Al centro ci sono i programmi - ha risposto - io lavorerò per coinvolgere più forze possibili, tranne quelle che hanno sostenuto il "Sì" al referendum. Per tutti gli altri le porte sono aperte". "Ma - ha ribadito - occorre che il programma sia condiviso prima e non dopo il voto". In particolare chi si presenterà con la Lega dovrà "sottoscrivere" le proposte economiche del partito: flat tax, superamento dell'euro, cancellazione legge Fornero e studi di settore.

17:34Calcio: Oddo, situazione difficile ma non molliamo

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Non siamo retrocessi e finché ci sarà la speranza lotteremo. Ci sono ancora da giocare 18 partite e nel calcio può succedere di tutto. Non ci sentiamo spacciati. Sappiamo che la situazione è molto difficile, anche per le assenze. La società ha fiducia in me? Se avesse voluto mandarmi via, lo avrebbe già fatto. Ho un contratto di tre anni e se si dovesse andare giù, ripartiremo. Se dovesse accadere dispiacerebbe in primis a me che sono pescarese". Così il tecnico del Pescara Massimo Oddo, alla vigilia della trasferta contro l'Inter. "Perché mollare - ha aggiunto - o pensare già al prossimo anno? Io ho il dovere di crederci. Abbiamo commesso degli errori, ma anche la fortuna non è stata dalla nostra. Nessuno dopo le prime partite avrebbe pensato di trovarsi ora a questo punto. L'Inter? Parlano i numeri: quella di Pioli è la squadra più in forma del campionato". Tra i 23 convocati non ci sono lo squalificato Caprari e gli infortunati Bovo, Fornasier, Gilardino, Vitturini, Campagnaro e Brugman.

17:30Auto:boom giovani e donne, Rally Italia Talent corre a Siena

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Si accendono i motori dell'Aci Rally Italia Talent 2017 targato Abarth sul circuito di Siena con il record di iscritti. Nella città del Palio che ospita la terza tappa del 'Grande Fratello dei Motori' sono oltre 400 i partecipanti al momento già confermati, primato tra tutte le 4 edizioni svolte in questa location, tra cui ben 26 le presenze in rosa e 18 minorenni, tra piloti e navigatori provenienti dalla Toscana e dalle Regioni limitrofe. Le prove scatteranno questo fine settimana su di un percorso rally ricavato all'interno dell'autodromo al volante delle Abarth 595 Competizione da 180 CV. E finalmente - esclamano gli organizzatori - ''il meteo prevede bel tempo, condizione questa che permetterà di sfruttare al massimo le performance delle vetture del marchio nelle prove preparate dagli esaminatori, tutti Campioni di rally'' tra cui anche Giandomenico Basso e Lorenzo Granai. Le iscrizioni per le prossime Selezioni sono ancora aperte e potranno essere effettuate sul sito www.rallyitaliatalent.it.

17:24Calcio: “i dirigenti della Juventus rischiano l’inibizione”

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "L'art.1 bis del Codice di giustizia sportiva non prevede un minimo e un massimo sanzionatorio: tuttavia, in ipotesi di affermazione di responsabilità, allo stato tutta da dimostrare, escludo che il Tribunale federale possa irrogare la sanzione della penalizzazione di punti in classifica per il club bianconero": è il punto di vista dell'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, interpellato dall'Ansa dopo l'inchiesta della Procura di Torino sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in curva. Viceversa, per Grassani (che definisce "possibile" il ricorso al patteggiamento), "appare certamente più probabile che, in sede dibattimentale, la Procura federale possa chiedere l'irrogazione dell'inibizione per le persone fisiche, sempre previa dimostrazione della loro colpevolezza".

17:23Vicesindaco nel Barese preso a bastonate da 2 incappucciati

(ANSA) - GIOIA DEL COLLE (BARI), 27 GEN - Il vicesindaco di Gioia del Colle, Enzo Cuscito, è stato aggredito alle 7 di oggi, davanti alla sua abitazione, da due sconosciuti armati di bastone e con il volto coperto da un passamontagna. m "Ero uscito per andare nella scuola dove insegno - spiega all'ANSA Cuscito - e queste due persone incappucciate sono sbucate all'improvviso e hanno cominciato a colpirmi: ho cercato di difendermi ma mi hanno preso a un braccio e a una spalla". Cuscito, che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri e non ha subito conseguenze gravi, spiega che i due aggressori non hanno parlato. Al momento gli investigatori escludono che si sia trattato di una rapina, e il vicesindaco propende per una intimidazione che potrebbe essere collegata all'attività del'amministrazione comunale. "Da giugno 2016 la nostra amministrazione sta facendo un lavoro difficile - spiega Cuscito - abbiamo battuto tutti con due liste civiche e il sostegno di tanti giovani puntando sulla legalità e la lotta al sistema".

17:21Ue: Blog Grillo, referendum su euro, uscirne è possibile

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Stare nell'euro diventa ogni giorno più complicato e costoso per la maggioranza dei Paesi dentro l'eurozona. E questo lo sa anche la BCE che per bocca di Draghi ha recentemente dichiarato che si può uscire a patto di pagare il conto dell'uscita. L'uscita è dunque possibile e ciò darebbe sostegno ai saldi commerciali e nuova linfa ad una crescita asfittica". E' quanto si legge in un post sul blog di Grillo che chiede "Un referendum che consenta agli italiani di decidere sull'euro è essenziale, soprattutto alla luce di questi costi enormi a cui si va incontro. Gli italiani devono essere informati di cosa vuol dire restare nell'euro e cosa significa uscirne, in termini di costi e benefici". "Rimanere in questo Euro senza mutualizzazione del rischio e rispettando al contempo questo Fiscal Compact significa condannare il paese ad un progressivo impoverimento".