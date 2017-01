Ultima ora

19:26Calcio: Galliani, per Ocampos manca l’ok del Marsiglia

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - È ancora in stand by la trattativa per il trasferimento in prestito dal Genoa al Milan di Lucas Ocampos, perché si attende il via libera dell'Olympique Marsiglia, proprietario del cartellino dell'attaccante. Lo ha spiegato l'ad rossonero Adriano Galliani. "Il Marsiglia non ha ancora risposto. Tra Milan e Genoa l'accordo c'è, manca l'ok del Marsiglia quindi aspettiamo - ha detto Galliani lasciando Casa Milan -. Dispiace per Niang? E' andato in prestito, vediamo".

19:25Pisapia, un incubo listone unico con Pd e Alfano

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - "Come ho anche ribadito ieri in un incontro pubblico: per me, e non solo per me, sarebbe un incubo ed è folle solo pensarlo". Così sul suo profilo twitter l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia ha risposto al giornalista Antonio Polito che, sempre su twitter, gli aveva chiesto se "entrerebbe in un listone unico con il Pd e Alfano".

19:25Roma: Di Battista, attenzione su M5s ossessiva ma ben venga

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Se negli ultimi anni avessero parlato del bilancio di Roma come si sta facendo in questi giorni forse ai partiti politici (tutti) non gli sarebbe stato consentito di fare 15 miliardi di euro di debiti. Ad ogni modo l'attenzione ossessiva della stampa nei nostri confronti io non l'ho mai considerata un grosso problema. Al contrario, credo che una forza politica possa migliorare proprio se messa costantemente sotto torchio". Così il deputato M5s Alessandro Di Battista su Fb dove aggiunge: "Quel che è avvilente è notare quanto questo lavoro non sia quasi mai stato fatto nei confronti delle altre forze politiche".

19:23Vaticano: a marzo le nuove monete euro, senza volto del Papa

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 27 GEN - Saranno coniate a partire da marzo le nuove monete in euro del Vaticano. La novità è che non ci sarà più raffigurato il volto di Papa Francesco ma il suo stemma. La decisione è riportata dalla Gazzetta Ufficiale Europea che informa su tutti i cambiamenti in corso. Le monete in euro hanno infatti un lato uguale per tutti e un lato caratterizzato da immagini scelte dai differenti Paesi. Secondo quanto riferito dai siti specializzati in numismatica sarebbe stato lo stesso Papa a chiedere nel corso del 2016 all'ufficio Filatelico e Numismatico del Vaticano di non apparire più nelle valute di tutti gli Stati, compreso quello della Città del Vaticano. Al posto della sua immagine sarà raffigurato lo stemma papale scelto dal pontefice al momento della consacrazione episcopale. Già altri Papi avevano adottato questa linea, come Paolo VI dal 1970 alla fine del pontificato. I primi Euro Vaticani sono stati messi in circolazione il 1° marzo 2002.

19:16Calcio: Figc, Uva candidato italiano a Esecutivo Uefa

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - E' il dg della Federcalcio, Michele Uva, il candidato a membro dell'Esecutivo Uefa con la possibilità di puntare anche alla carica di vicepresidente attualmente ricoperta da Giancarlo Abete. La scelta è stata appoggiata all'unanimità dal consiglio federale di oggi.

18:57Trump: Vaticano, muro Usa-Messico segnale preoccupante

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - La Santa Sede è preoccupata per "il segnale che si dà al mondo" con la costruzione del muro tra Usa e Messico, voluto dal presidente statunitense Donald Trump per frenare le migrazioni. E si augura che gli altri Paesi, anche in Europa, "non seguano il suo esempio". Lo ha detto oggi al Sir il cardinale Peter Turkson, presidente del Dicastero per la promozione dello sviluppo umano integrale, a margine di un convegno sulla "Laudato sì e gli investimenti cattolici" in corso alla Pontificia Università Lateranense. "Noi ci auguriamo che il muro non sia costruito ma conoscendo Trump forse si farà - ha affermato il card. Turkson -. La Santa Sede è preoccupata perché non riguarda solo la situazione con il Messico ma il segnale che si dà al mondo. Non sono solo gli Usa che vogliono costruire i muri contro i migranti, accade anche in Europa. Mi auguro che non seguano il suo esempio. Un presidente può anche costruire un muro ma può arrivare un altro presidente che l'abbatterà".

18:44Trump: Nyt,pronto ad azione più aggressiva contro Isis

(ANSA) - NEW YORK, 27 GEN - Il presidente americano Donald Trump sta preparando una direttiva per il segretario alla Difesa, James Mattis, affinchè elabori un piano per un'azione più aggressiva nella lotta all'Isis. Lo afferma il New York Times citando funzionari della Casa Bianca. La mossa potrebbe aprire la strada all'invio di artiglieria da terra ed elicotteri da combattimento in Siria, per attaccare la capitale dello Stato Islamico, Raqqa. Secondo il Nyt, Trump darà al Pentagono 30 giorni per elaborare il nuovo piano d'azione.