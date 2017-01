Ultima ora

21:23Caduto elicottero: Mattarella a Soccorso alpino, “Grazie”

(ANSA) - L'AQUILA, 27 GEN - "Grazie sempre per tutto quello che fate". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi al presidente nazionale del Soccorso Alpino Maurizio Dellantonio all'Aquila, alla camera ardente allestita, nella chiesa di San Bernardino in piazza d'Armi, per le sei vittime dell'incidente di martedì scorso, quando un elicottero del 118 è precipitato nella zona di Campo Felice. "Grazie per essere venuto - ha detto Dellantonio al capo dello Stato - Sappia che ci pieghiamo, ma non molliamo". Ad accogliere Mattarella il sindaco Massimo Cialente, l'arcivescovo metropolita dell'Aquila Giuseppe Petrocchi e il prefetto Giuseppe Linardi. Il presidente della Repubblica è ripartito dopo aver reso omaggio alle vittime.

21:21Calcio:Florenzi,faremo di tutto per togliere scudetto a Juve

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Riportare lo scudetto a Roma dopo 16 anni? Noi certamente useremo tutte le risorse disponibili per portare via il titolo alla Juventus, ma sarà dura, anche se abbiamo una buona squadra e stiamo migliorando". Così Alessandro Florenzi, intervistato dal magazine della Fifa, sulle ambizioni della squadra di Spalletti in campionato. L'esterno giallorosso, che sta ultimando la fase di recupero dopo l'infortunio ("il ginocchio sta facendo progressi, siamo felici per come stanno procedendo le cose"), assicura poi di non avere un'ambizione segreta a livello professionale: "L'ho soddisfatta quando ho iniziato a giocare in Serie A. Penso di aver ottenuto molto, anche se qualche trofeo in più non farebbe male". "Se prenderò la fascia da capitano dopo il ritiro di Totti? Chissà, magari Francesco continuerà a giocare, e non dimentichiamoci che De Rossi è attualmente il vice. Fa un ottimo lavoro, è un vero leader" ricorda Florenzi, spiegando che per lui la Roma "è come una seconda famiglia, la mia seconda casa".

21:21Yemen: capo affari umanitari Onu, rischio carestia nel 2017

(ANSA) - NEW YORK, 27 GEN - In Yemen è in corso la "più grave crisi alimentare nel mondo, e se non si interviene subito si rischia la carestia nel 2017": a lanciare l'allarme è il capo degli affari umanitari dell'Onu, Stephen O'Brien, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza. O'Brien ha poi precisato che "ci sono 2,2 milioni di bambini che soffrono la fame". E 10,3 milioni di yemeniti hanno bisogno di assistenza immediata per sopravvivere. Per l'escalation del conflitto due terzi della popolazione dello Yemen ha bisogno di aiuti umanitari. L'inviato speciale dell'Onu in Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, ha poi sottolineato che la "pericolosa" impennata di combattimenti e attacchi aerei ha "tragiche conseguenze per il popolo yemenita", con 18,2 milioni di persone colpite dall'emergenza cibo.

21:14Terremoto: si dimette vice presidente Grandi Rischi

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il vice presidente della Commissione Grandi Rischi, Gabriele Scarascia Mugnozza, si è dimesso. Alla base della decisione, secondo quanto si apprende, il contrasto con il presidente Sergio Bertolucci dopo le sue dichiarazioni su un possibile 'effetto Vajont' in relazione alla diga di Campotosto, in Abruzzo. Secondo Scarascia Mugnozza, le parole del presidente sono state associate alla Commissione Grandi Rischi nonostante nel verbale della riunione non si facesse alcun riferimento al Vajont. Le dimissioni sono arrivate ieri al Dipartimento della Protezione Civile che dovrà ora inoltrarle alla presidenza del Consiglio.

21:11Arresto giovane nel rodigino per violenza sessuale su minore

(ANSA) - ROVIGO, 27 GEN - Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip di Rovigo e resta in carcere un 24enne arrestato con l'accusa di aver usato violenza, a Capodanno, a una minore. L'arresto è maturato nei giorni scorsi dopo una indagine dei carabinieri dopo che la ragazzina si era confidata con le insegnanti. Le circostanze raccontate dalla minore sono state ricostruite nel corso delle indagini, coordinate dal Pm Monica Bombana che ha chiesto la custodia cautelare in carcere del giovane. La misura cautelare - dopo l'esito nullo dell'interrogatorio di garanzia - è stata confermata dal Gip per gravi indizi di colpevolezza. Il legale del giovane ha annunciato che ricorrerà al Tribunale del riesame per la scarcerazione o un provvedimento di minore durezza rispetto al carcere. Secondo quanto si è appreso, il racconto della ragazzina sarebbe stato confermato dagli esami medici. La minore verrà sentita ancora dai magistrati in sede di incidente probatorio alla presenza dei consulenti sia dell'accusa che della difesa.

21:07Trump a May, le relazioni Usa-Gb mai così forti

(ANSA) - WASHINGTON, 27 GEN - "Le relazioni tra Usa e Gran Bretagna non sono mai state più forti": lo ha detto Donald Trump in apertura della conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Theresa May. "E' un grande onore la sua visita", ha osservato, sottolineando che è la prima di un leader straniero dopo il suo insediamento. Trump ha ricordato anche il "rapporto speciale" che lega i due Paesi. "Dobbiamo ridare prosperità ai nostri popoli": lo ha detto Theresa May in conferenza stampa con Donald Trump alla Casa Bianca, indicando a missione dei governi di Regno Unito e Stati Uniti.

21:06Roma: assessore al Bilancio Mazzillo, nessun rischio conti

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "L'equilibrio di bilancio di Roma Capitale è garantito e non c'è alcun rischio per la tenuta dei conti. Quanto detto oggi dall'Oref in aula appare poco coerente con quanto sancito dal parere favorevole degli stessi revisori". È quanto dichiara l'assessore al Bilancio e Patrimonio di Roma Capitale, Andrea Mazzillo. "Il progetto di bilancio ha già ottenuto il parere favorevole dell'Oref il cui ruolo si esaurisce in quella sede - sottolinea Mazzillo - mentre ogni altra considerazione attiene alle scelte politiche: le stesse che ci hanno indotto a predisporre un bilancio che investe sul sociale, sui territori, su trasporti, sulla manutenzione urbana e sulle infrastrutture necessarie alla città". Mazzillo sottolinea come "il bilancio di previsione 2017-2019 servirà proprio a rafforzare la sostenibilità finanziaria del Comune e ad affrontare finalmente le criticità ereditate dal passato".