Ultima ora

22:22Allontanata perché allatta figlio. Madia, mai vietarlo

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - "In alcun luogo dovrebbe essere vietato l'#allattamento. Subito una direttiva per tutta la #PA". Lo afferma, via Twitter, la ministra della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, commentando la storia di una giovane mamma allontanata da un ufficio postale di Biella, perché allattava il figlio di tre mesi. A raccontare l'episodio al quotidiano online newsbiella.it è la stessa mamma: "Entro, aspetto il mio turno, e mentre sono allo sportello mio figlio si sveglia e inizia a lamentarsi. Pago e mi metto in un angolo per sfamarlo Come spesso accade nel mentre si sporca al che chiedo per cortesia di indicarmi il bagno". La risposta, riferisce la donna che si firma, è brusca: le dicono "che non è un bar e che non posso cambiarlo in mezzo ai clienti". "Alla fine siccome ero visibilmente scocciata e non mollavo - prosegue -...mi invita a mettermi dietro ad un cartellone". Ma non è finita: "Mi dice che è vietato allattare al seno, ma alla richiesta di mostrarmi la legge non s'è più fatto vedere...".(ANSA).

21:59Golf: Italia vince ‘Quadrangolare’ in Spagna

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - L'Italia ha vinto il "Quadrangolare" con Germania, Inghilterra e Spagna, terminate alle sua spalle nell'ordine, disputato sul percorso del Costa Ballena Ocean Golf Club a Rota, nei pressi di Cadice in Spagna. Nell'ultima giornata gli azzurri hanno ceduto per 5-4 alla Germania, ma hanno mantenuto la testa della classifica grazie anche al concomitante pareggio tra Spagna e Inghilterra (4,5-4,5) e per il maggior numero di punti complessivi conquistati rispetto ai tedeschi. Questa la classifica finale: Italia p. 4, Germania p.4, Inghilterra p.3, Spagna p. 1. Alla prima uscita stagionale, la compagine italiana ha mostrato carattere, forza di volontà, ottimo gioco, in particolare attorno al green, e un invidiabile spirito di gruppo. Hanno composto il team Riccardo Leo, Giovanni Manzoni, Giacomo Fortini, Francesco Donaggio, Andrea Romano e Massimiliano Campigli. Nei due precedenti incontri gli azzurri hanno superato la Spagna (5,5-3,5) e l'Inghilterra (5-4).

21:36Trump, credo nella tortura ma Mattis no, deciderà lui

(ANSA) - WASHINGTON, 27 GEN - Nella conferenza stampa alla Casa Bianca con Theresa May, Donald Trump ha ribadito di credere nell'efficacia del waterboarding ma che seguirà le indicazioni dei suoi capi militari. Il presidente ha detto di avere un segretario alla Difesa James Mattis che non crede nella tortura e nel waterboarding: "Non sono necessariamente d'accordo, ma il capo del Pentagono prevarrà su di me, perché gli darò questo potere", ha aggiunto.

21:36Ilva:Emiliano dopo sopralluogo,non penso abbiamo visto tutto

(ANSA) - TARANTO, 27 GEN - "Non so se ci abbiano fatto vedere proprio tutto. Penso che i punti di maggior crisi siano rimasti un po' esclusi dal giro che abbiamo fatto": lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dopo aver visitato lo stabilimento Ilva di Taranto con una delegazione della commissione Industria del Senato guidata da Massimo Mucchetti e con i commissari straordinari dell'Ilva Enrico Laghi e Corrado Carrubba. "Noi - ha aggiunto il governatore - abbiamo chiesto qualche integrazione, ma abbiamo anche capito che ci sono impianti ancora molto indietro, come i parchi minerali e i nastri trasportatori che trasportano il minerale. I nastri trasportatori sono al 60-65% e i parchi minerali a zero. I parchi minerali - ha spiegato il governatore - non hanno pavimentazione. Quindi, tutta l'acqua che viene impiegata per tenere basse le polveri sta scendendo nella falda che, purtroppo, è ad un metro e mezzo". C'è un "problema serio che riguarda i parchi minerali".

21:26Cortina 2021: Lotti, eventi sportivi motore di sviluppo

(ANSA) - BELLUNO, 27 GEN - "Gli eventi sportivi sono un motore di sviluppo". Lo ha detto Luca Lotti, ministro dello Sport, parlando dei Campionati del mondo di sci alpino di Cortina 2021. "Inizieremo a concentrare l'attenzione del governo, in vista dei Mondiali di sci 2021 - ha aggiunto Lotti -, sulle attività sportive, sulle gare, però allargheremo la nostra attenzione anche all'attività turistica, per testimoniare che un evento come un mondiale può e deve essere qualcosa che aggiunge valore al territorio". "Lo stiamo facendo, come Governo - ha aggiunto -, assieme agli enti locali, alle istituzioni, perché convinti che il lavoro di squadra serve ed aiuta. Noi ci stiamo mettendo tutta la nostra passione, la nostra buona volontà. Sono convinto che faremo un ottimo lavoro". Sul ruolo del governo, fra candidatura e organizzazione, Lotti ha sottolineato: "il governo c'era già prima, è arrivato a questo impegno preparato. Lo testimonia il risultato: alla fine è arrivata l'assegnazione di un evento così importante''.

21:23Caduto elicottero: Mattarella a Soccorso alpino, “Grazie”

(ANSA) - L'AQUILA, 27 GEN - "Grazie sempre per tutto quello che fate". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi al presidente nazionale del Soccorso Alpino Maurizio Dellantonio all'Aquila, alla camera ardente allestita, nella chiesa di San Bernardino in piazza d'Armi, per le sei vittime dell'incidente di martedì scorso, quando un elicottero del 118 è precipitato nella zona di Campo Felice. "Grazie per essere venuto - ha detto Dellantonio al capo dello Stato - Sappia che ci pieghiamo, ma non molliamo". Ad accogliere Mattarella il sindaco Massimo Cialente, l'arcivescovo metropolita dell'Aquila Giuseppe Petrocchi e il prefetto Giuseppe Linardi. Il presidente della Repubblica è ripartito dopo aver reso omaggio alle vittime.

21:21Calcio:Florenzi,faremo di tutto per togliere scudetto a Juve

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Riportare lo scudetto a Roma dopo 16 anni? Noi certamente useremo tutte le risorse disponibili per portare via il titolo alla Juventus, ma sarà dura, anche se abbiamo una buona squadra e stiamo migliorando". Così Alessandro Florenzi, intervistato dal magazine della Fifa, sulle ambizioni della squadra di Spalletti in campionato. L'esterno giallorosso, che sta ultimando la fase di recupero dopo l'infortunio ("il ginocchio sta facendo progressi, siamo felici per come stanno procedendo le cose"), assicura poi di non avere un'ambizione segreta a livello professionale: "L'ho soddisfatta quando ho iniziato a giocare in Serie A. Penso di aver ottenuto molto, anche se qualche trofeo in più non farebbe male". "Se prenderò la fascia da capitano dopo il ritiro di Totti? Chissà, magari Francesco continuerà a giocare, e non dimentichiamoci che De Rossi è attualmente il vice. Fa un ottimo lavoro, è un vero leader" ricorda Florenzi, spiegando che per lui la Roma "è come una seconda famiglia, la mia seconda casa".