(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Pur "apprezzando davvero gli sforzi del Ministro della Giustizia, Onorevole Orlando" così "stando le cose, l'Amministrazione della giustizia resta al collasso" per le "vacanze degli organici del personale amministrativo". Lo si legge nella relazione del Procuratore generale di Milano Roberto Alfonso per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario. "Invochiamo - scrive il pg - un intervento urgente e serio del Governo affinché esso adotti tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento della Giustizia". Le infiltrazioni di una "organizzazione criminale", che avrebbe agito per "agevolare l'associazione mafiosa denominata 'Cosa Nostra', nei lavori di "Fiera Milano spa" sono un fatto "assai grave per la città di Milano", aggiunge Alfonso che nella sua relazione fa un riferimento specifico alla recente inchiesta della Dda milanese su Fiera Milano.

(ANSA) - TEHERAN, 28 GEN - "Oggi è tempo di riconciliazione e convivenza, non di erigere muri tra le nazioni". Lo ha affermato il presidente dell'Iran, Hassan Rohani, intervenendo a Teheran al 17/o convegno della Federazione mondiale delle associazioni delle guide turistiche (Wftga). "A quanto pare è stata dimenticata la caduta, anni fa, del muro di Berlino", ha continuato Rohani facendo evidente riferimento alle iniziative del presidente americano Donald Trump e all'idea di un muro alla frontiera con il Messico. "Se ci sono delle pareti tra le nazioni - ha aggiunto il presidente iraniano - dovrebbero essere demolite".

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il gruppo anti-Brexit Unite for Europe sta organizzando per il prossimo 25 marzo a Londra quella che promette di essere una tra le più grandi proteste di piazza che il Regno Unito abbia mai visto nella sua storia: l'iniziativa prevede una 'marcia sul Parlamento' e gli organizzatori puntano a raggiungere un'affluenza di almeno 750mila persone, riporta il quotidiano britannico The Guardian. L'iniziativa e' prevista per l'ultimo fine settimana prima della scadenza imposta dalla premier Theresa May per avviare il processo che porterà all'uscita del Regno Unito dall'Ue. "Non ci illudiamo che la marcia possa fermare l'articolo 50 - ha detto Peter French, un esponente di Unite for Europe -. Si tratta di dimostrare la forza delle opinioni contro la Brexit". La dimostrazione contro la guerra in Iraq nel 2003, con 750mila persone secondo la polizia e fino a due milioni secondo gli organizzatori, e' finora la più grande tenuta nella storia recente del Paese.

(ANSA) - WASHINGTON, 28 GEN - Priorita' ai cristiani tra i rifugiati siriani in Usa: lo ha suggerito Donald Trump in una intervista al Christian Broadcasting Network. I cristiani "sono stati trattati in modo orribile", ha osservato il presidente evocando le difficolta' dei siriani cristiani ad entrare in Usa come rifugiati. "Se eri un musulmano potevi entrare ma se eri un cristiano no, era quasi impossibile", ha aggiunto, sottolineando che erano tutti perseguitati allo stesso modo: "venivano tagliate le teste a tutti e soprattutto ai cristiani. Per questo abbiamo deciso di aiutarli".

(ANSA) - WASHINGTON, 28 GEN - Giro di vite di Trump sull'immigrazione, contro il pericolo terrorismo: - Sospeso per 3 mesi l'ingresso da 7 paesi musulmani: Siria, Libia, Iran, Iraq, Somalia, Sudan e Yemen. - Sospeso per 120 giorni il programma d'ammissione di tutti i rifugiati e fino a ulteriore comunicazione l'ingresso di quelli siriani. - Tagliato di oltre la metà il numero dei rifugiati che gli Usa prevedono di accettare quest'anno, portandolo a 50mila. - Sospeso il programma Visa interview waiver, che consentiva agli stranieri titolati di chiedere il rinnovo del visto senza affrontare il colloquio personale con le autorità Usa. - Dopo i 120 giorni di sospensione dell'ingresso di rifugiati, priorità a quelli appartenenti a minoranze perseguitate per motivi religiosi. - Velocizzazione del sistema biometrico per tracciare le entrate e le uscite di tutti i viaggiatori negli Usa. "L'ingresso di cittadini e rifugiati siriani" è "dannoso per gli interessi Usa", dice il presidente nel suo ordine esecutivo.

(ANSA) - WASHINGTON, 27 GEN - Il neo segretario alla difesa James Mattis ha ordinato oggi una revisione dei programmi per gli F-35 e l'Air Force One, gia' criticati da Donald Trump come troppo costosi. Il capo del Pentagono ha chiesto al suo vice Robert Work di individuare i modi per ridurre significativamente il costo degli F-35, confrontandoli con gli F/A-18 Super Hornet e verificando se un Hornet modernizzato potrebbe rappresentare una valida alternativa. Mattis ha chiesto risparmi anche per i nuovi modelli dell'aereo presidenziale, prodotti dalla Boeing.

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - "In alcun luogo dovrebbe essere vietato l'#allattamento. Subito una direttiva per tutta la #PA". Lo afferma, via Twitter, la ministra della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, commentando la storia di una giovane mamma allontanata da un ufficio postale di Biella, perché allattava il figlio di tre mesi. A raccontare l'episodio al quotidiano online newsbiella.it è la stessa mamma: "Entro, aspetto il mio turno, e mentre sono allo sportello mio figlio si sveglia e inizia a lamentarsi. Pago e mi metto in un angolo per sfamarlo Come spesso accade nel mentre si sporca al che chiedo per cortesia di indicarmi il bagno". La risposta, riferisce la donna che si firma, è brusca: le dicono "che non è un bar e che non posso cambiarlo in mezzo ai clienti". "Alla fine siccome ero visibilmente scocciata e non mollavo - prosegue -...mi invita a mettermi dietro ad un cartellone". Ma non è finita: "Mi dice che è vietato allattare al seno, ma alla richiesta di mostrarmi la legge non s'è più fatto vedere...".(ANSA).