Ultima ora

13:04Anno giudiziario: Bologna,Pg ‘rimpiango legge bancaria 1936’

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GEN - "Al di là delle singole responsabilità penali, di per sé gravi, va posto in luce in questa sede che l'aver organizzato un aumento di capitale di 150 milioni di euro, fatto sottoscrivere a clienti piccoli o piccolissimi, poi interamente bruciato per operazioni scellerate, è atto criminale dalle conseguenze su tutta la popolazione, ingannata e derubata con un danno sociale elevatissimo". E' il duro passaggio della relazione del procuratore generale Ignazio De Francisci che, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Bologna, si è concentrato anche sulle indagini della Procura di Ferrara su Carife. "Viene quasi di rimpiangere - ha detto - la legge bancaria del 1936 (mirabile esempio di tecnica legislativa) e le conseguenze penali che derivavano per chi faceva uso sconsiderato della attività creditizia". (ANSA).

12:55Anno giudiziario: protesta personale amministrativo Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - Protesta del personale amministrativo del Tribunale durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Napoli. Due persone, durante il discorso del rappresentante del Ministero della Giustizia, si sono alzati e, di spalle, hanno mostrato un cartello con la scritta "La giustizia è morta". "La nostra professionalità è stata svenduta - lamentano - abbiamo una laurea e ci ritroviamo a lavorare con gente non qualificata". (ANSA).

12:55Mafia: Pg Milano, infiltrazioni Fiera gravi per la città

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Le infiltrazioni di una "organizzazione criminale", che avrebbe agito per "agevolare l'associazione mafiosa denominata 'Cosa Nostra', nei lavori di "Fiera Milano spa" sono un fatto "assai grave per la città di Milano". Lo scrive il procuratore generale di Milano Roberto Alfonso nella relazione per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario. Il riferimento del Pg milanese è all'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Ilda Boccassini e dal pm Paolo Storari, che lo scorso luglio ha portato all'arresto di 11 persone, tra cui Giuseppe Nastasi, ritenuto vicino all'entourage del superlatitante Matteo Messina Denaro e che con il suo consorzio Dominus si è accaparrato 18 milioni di euro di lavori in Fiera, anche per alcuni padiglioni Expo.

12:22Sfonda passaggio a livello, travolto da treno

(ANSA) - BRESCIA, 28 GEN - Un treno ha investito un'auto a un passaggio a livello stamani alla periferia di Brescia. Secondo quanto riferito dal 118, il conducente della vettura è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale, mentre non vi sono feriti a bordo del convoglio. L'incidente ha causato la sospensione della circolazione dalle 6 lungo la linea Brescia-Parma. L'auto - spiega Rfi - ha abbattuto le barriere di un passaggio a livello chiuso e regolarmente funzionante fra le stazioni di Brescia e San Zeno Folzano.

12:21Carico marijuana proveniente Albania bloccato in mare

(ANSA) - LECCE, 28 GEN - Un carico di marijuana proveniente dall'Albania - complessivamente quasi otto quintali - è stato scoperto a bordo di un motoscafo intercettato dai militari della Guardia di Finanza al largo di San Cataldo (Lecce). I militari, dopo un inseguimento, hanno arrestato le persone che erano a bordo dell'imbarcazione, due brindisini, di 47 e di 58 anni, e un cittadino di nazionalità albanese, di 31 anni. L'operazione - avvenuta ieri - è cominciata in pieno giorno, quando il dispositivo aeronavale del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto, che svolge funzioni di Centro di Coordinamento Locale Frontex per l'operazione "Triton", ha indirizzato l'attenzione verso il motoscafo sospetto per controllarlo. Alla vista dei finanzieri gli occupanti del natante intercettato hanno cercato di fuggire, aumentando la velocità e buttando in mare parte del carico. L'inseguimento è terminato a circa 20 miglia al largo di San Cataldo.

12:16Calcio: Buffon compie 39 anni, gli auguri della Juventus

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - La Juventus festeggia Gigi Buffon, che oggi compie 39 anni, con un video e un messaggio sul proprio sito internet. "Standing ovation - si legge - Non ci viene un'altra immagine possibile, pensando a come celebrare il compleanno del Capitano". "Per lui - prosegue - è davvero come se il tempo, al fischio d'inizio di ogni partita, si fermasse. Quando inizia il match lui diventa un eternamente giovane fuoriclasse, capace di essere da un lato punto di riferimento per tutti i suoi compagni e dall'altro di regalare al pubblico e ai tifosi pillole di talento purissimo. Pillole di leggenda".

12:12Francia: Fillon, perquisizioni in inchiesta Penelope

(ANSA) - PARIGI, 28 GEN - Una perquisizione della finanza si è svolta nelle ultime ore nella sede de "La revue des deux mondes", il mensile che ha remunerato con 100 mila euro in 20 mesi la moglie del candidato della Destra, Francois Fillon, Penelope. La perquisizione e il sequestro di documenti sono stati - secondo la tv Bfm - disposti dalla procura di Parigi nell'ambito dell'inchiesta sui presunti falsi impieghi di Penelope Fillon. Secondo quanto risulta dalle testimonianze finora raccolte, la donna avrebbe percepito circa cinquemila euro al mese per due recensione letterarie.