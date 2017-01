Ultima ora

15:05Papa, per le vocazioni serve accompagnamento spirituale

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 28 GEN - "Non poche vocazioni - ha segnalato il Papa - si perdono per mancanza di validi accompagnatori", ma "dobbiamo evitare qualsiasi modalità di accompagnamento che crei dipendenze, - questo è importante, eh, l'accompagnamento spirituale non deve creare dipendenze - dobbiamo evitare qualsiasi modalità che protegga, controlli o renda infantili, non possiamo rassegnarci - ha sottolineato a camminare da soli, ci vuole un accompagnamento vicino, frequente e pienamente adulto". "Questo vorrei sottolinearlo - ha anche detto papa Francesco alla congregazione per la vita consacrata - è necessario che la vita consacrata investa nel preparare accompagnatori qualificati per questo ministero, e dico vita consacrata, perché il carisma dell'accompagnamento spirituale, della direzione spirituale, è un carisma laicale", "'ma padre non conosce un sacerdote?', 'ma nella tua comunità non c'è una suora saggia, una donna di Dio?, va da lei, prendetevi cura voi della vostra congregazione".

15:01Calcio: Spalletti, non possiamo perdere punti

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Per noi è un momento particolare perché non possiamo lasciare punti per strada: dobbiamo tentare di vincere pure stavolta, anche se avremo davanti un avversario tosto". Così il tecnico della Roma Luciano Spalletti, alla vigilia della trasferta in casa della Sampdoria. "È una gara insidiosa, siamo riusciti a vincere con difficoltà le due sfide in campionato e Coppa Italia sfruttando la nostra maggior qualità, il 'fattore Roma'", aggiunge l'allenatore, prima di soffermarsi sull'ultimo arrivato a Trigoria, Clement Grenier, che in mattinata ha sostenuto le visite mediche. "Ha avuto un momento di flessione nella sua carriera che un ambiente come Roma può risistemare velocemente - la convinzione di Spalletti - Lo dovremo vedere in pratica, ma nutriamo grande fiducia". Sulla possibilità di lasciar partire Leandro Paredes, invece, il tecnico è chiaro: "Non ho chiesto la sua cessione. Poi, se c'è un'analisi delle dinamiche di mercato e delle volontà del giocatore, questo va chiesto alla società o al giocatore".

14:59Calcio: Udinese, Delneri “aggressivi contro il Milan”

(ANSA) - UDINE, 28 GEN - "Aggressività calcistica": è questa la chiave con la quale il tecnico friulano Gigi Delneri si aspetta che la sua Udinese affronti domani il Milan, "una squadra tecnicamente molto brava, che - ha detto in conferenza stampa, a Udine - ha giocatori interessanti giovani e italiani, mi piace molto. Dobbiamo stare attenti alle loro accelerazioni, hanno l'uno contro uno facile". "Per colmare questo gap - ha spiegato nella consueta conferenza stampa della vigilia - dobbiamo avere molta intensità, abbinandola alle cose che sappiamo fare. Domani serve anche attenzione per tutti i 90 minuti. Una gara come quella contro il Milan dà già le motivazioni. Lo stadio sarà pieno".

14:55Terremoto: Legnini, affermazione Grandi Rischi grave

(ANSA) - L'AQUILA, 28 GEN - Il vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, ha definito "grave e dannosa che tanto allarme ha determinato nei cittadini e nelle istituzioni" l'affermazione del presidente della Commissione Grandi Rischi, il fisico Sergio Bertolucci, che, sabato scorso, in un sunto della relazione sullo sciame sismico in atto nel Centro Italia pubblicato sul sito della Protezione civile, ha fatto accenno alla possibilità di nuovi terremoti di magnitudo tra 6-7, creando così panico nelle popolazioni.

14:55Sci: Fill ancora sul podio,è 2/o in discesa Garmisch

(ANSA) - Garmisch-Partenkirchen (Germania), 28 gen - Ancora un podio per l'Italia dello sci: nella discesa 2 di Garmisch-Partenkirchen l'azzurro Peter Fill in 1.53.99 è arrivato 2/o dopo che nella discesa 1 di ieri, recupero della gara non disputata a Wengen, era arrivato 3/o. Per l'altoatesino di 34 anni è il 17/o podio in carriera, per l'Italia il 25/o stagionale, il secondo nel giro di un paio d'ore dopo quello di Sofia Goggia a Cortina. La gara è stata vinta dall'austriaco Hannes Reichelt - 36 anni, 12 successi, un titolo mondiale ed una moglie altoatesina- in 1.53.83 . Terzo posto per lo svizzero Beate Feuz in 1.54.35. Proprio Feuz ha fatto uscire dal podio l'altro azzurro Dominik Paris che si è così classificao 4/o in 1.54.59.

14:53Calcio: Lega dilettanti, Sibilia eletto presidente

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Cosimo Sibilia è stato eletto presidente della Lega nazionale dilettanti. L'assemblea ha espresso con voto palese per alzata di mano una larga preferenza per l'ex presidente del Coni Campania, candidato unico alla successione di Antonio Cosentino, che resta in carica come consigliere federale. Con Sibilia sono stati eletti, tra gli altri, Ermelindo Bacchetta alla carica di vicario e Florio Zanon, Fabio Bresci e Sandro Morgana rispettivamente nei ruoli di vicepresidente delle aree Nord, Centro e Sud. "Ho deciso di compiere il mio primo passo da presidente mercoledì all'Aquila, dove si giocherà il recupero della partita con il Rieti, rinviata a causa della terribile combinazione neve-terremoto abbattutasi su Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche". Per quanto riguarda la presidenza della Figc, le cui elezioni sono in programma il 6 marzo, Sibilia ha detto: "Non per spirito di appartenenza o per la sua provenienza dal mondo dei dilettanti, ma per i risultati conseguiti, credo che Tavecchio meriti di proseguire".

14:49Rigopiano: Legnini, uno dei momenti più gravi per Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 28 GEN - ''Quello attuale è uno dei momenti più gravi attraversati dalla storia di questa nostra regione. Di ciò sono consapevoli i più alti rappresentanti delle istituzioni repubblicane". Così il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, abruzzese di Roccamontepiano (Chieti), intervenendo all'Aquila all'inaugurazione dell'anno giudiziario del distretto abruzzese.