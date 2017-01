Ultima ora

17:02Sci nordico: prima vittoria stagionale per Pellegrino

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Federico Pellegrino ha vinto la gara di sprint a tecnica libera di sci nordico che si è disputata a Falun, in Svezia. L'azzurro ha battuto in volata il norvegese Emil Iversen, terzo l'altro norvegese Sindre Bjoernestad Skar. Con la vittoria di oggi, sono 9 i successi in Coppa del mondo dell'azzurro.

16:56Hollande, rispondere con ‘fermezza’ a Trump

(ANSA) - PARIGI, 28 GEN - Il presidente francese, Francois Hollande, ha invocato "fermezza" da parte dell'Europa nei confronti del presidente americano Donald Trump. A Lisbona per il vertice dei paesi mediterranei dell'Europa, Hollande - citato dai media francesi - ha parlato delle dichiarazioni fatte da Trump dalla sua investitura, aggiungendo che l'Europa deve "rispondere" con "fermezza".

16:43Calcio: Allegri, col Sassuolo più difficile che col Milan

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Con il Sassuolo sarà più difficile che nelle due partite precedenti: con la Lazio, infatti, venivamo dagli schiaffi presi a Firenze e con il Milan ci giocavamo una semifinale di Coppa Italia; domani, in una partita sulla carta con meno stimoli, dovremo avere lo stesso atteggiamento". Massimiliano Allegri punta alla prima vittoria sul campo del Sassuolo alla guida della Juventus, dopo il pareggio e la sconfitta dell'anno scorso (che pure segnò l'inizio della rimonta bianconera). "È tempo di vincere anche lì", conferma il tecnico. Allegri torna poi sul nuovo modulo, il 4-2-3-1, che ha raccolto consensi quasi unanimi. "Ad un certo punto della stagione - spiega - bisogna cambiare un po', per dare freschezza a tutti. Comunque, non amo questi numeri: 3-5-2, 4-3-3, 4-2-3-1... Quel che conta è far bene quando si ha la palla e su questo dobbiamo migliorare. Il nuovo modulo è sicuramente un sistema di gioco che ci dà dei vantaggi perché occupiamo il campo in tutta l'ampiezza, ma in certe partite potremo cambiare".

16:28Calcio: Sarri, i tifosi sognino ma noi con i piedi per terra

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "I tifosi è giusto che sognino; noi, se possibile, dobbiamo realizzare i sogni ma, soprattutto, stare con i piedi per terra e giocare una partita alla volta, come se fosse quella della vita: per questo a me ora interessa solo il Palermo". Lo ha detto Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida con i siciliani al San Paolo. "Lo scudetto? Io penso solo a far risultati e punti - ha risposto il tecnico - I conti li faremo alla fine". Poi, sulla possibilità che Arkadiusz Milik possa essere convocato, Sarri ha spiegato: "Mi ha chiesto di allenarsi un altro po', non si sente completamente pronto. Oggi ci parlerò ancora e rispetterò le sue sensazioni. L'ingorgo di date di marzo? Io so che, per regolamento, dopo 48 ore non si può giocare e so anche che abbiamo diritto di chiedere l'anticipo al venerdì. Il resto è un guazzabuglio che dovrà risolvere la Lega". Il Napoli dovrebbe giocare l'1 marzo con la Juventus in Coppa Italia, il 5 con la Roma in campionato e il 7 con il Real Madrid in Champions.

16:16Calcio: Giampaolo, la Roma? Non dobbiamo aver paura

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Due punti in 6 partite e la vittoria assente al Ferraris da inizio dicembre, quando la Sampdoria batté 2-0 il Torino, sono i numeri che fotografano il momento no della squadra di Marco Giampaolo, che domani affronta la lanciatissima Roma. Alla domanda se firmerebbe per un pari, il tecnico risponde: "Metterei la firma per una prestazione importante, sono certo che faremo una buona gara. Ho detto alla squadra di giocare senza paura. In questo ultimo periodo abbiamo raccolto poco, ma la qualità c'è sempre stata e siamo cresciuti. La strada è giusta". Per domani i tifosi hanno fatto un appello: tutti allo stadio per sostenere la squadra. "La considero l'ennesima prova di grande intelligenza della nostra tifoseria - commenta Giampaolo - Si è creato un legame forte tra squadra e pubblico proprio perché i nostri sostenitori sanno bene che i ragazzi non si sono mai risparmiati". Ma la contestazione è latente e, in caso di brutto ko, potrebbe esplodere. "Non è mica scontato che si debba perdere", obietta Giampaolo.

16:15D’Alema, se si corre a elezioni tutti liberi

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Se la sordità prevarrà e prevarrà l'idea di correre ad elezioni senza un progetto, dev'essere chiaro che una scelta di questo tipo renderebbe ciascuno libero. E alcuni di noi che ritengono di avere responsabilità e obblighi non sarebbero neanche liberi di decidere, ma dovrebbero reagire". Lo ha detto Massimo D'Alema, parlando del futuro del centrosinistra e del Pd all'Assemblea nazionale dei Comitati "Scelgo no" che da oggi hanno lasciato il posto ad un nuovo movimento denominato "ConSenso". Serve - ha rimarcato D'Alema - "un Pd in grado di essere una forza attorno a cui possa riunirsi un centrosinistra largo. Bisogna andare a elezioni con una lista che vada oltre il Pd ma non con un listone già fallito di Pisapia-Alfano".

16:02Ruby: Silvio Berlusconi rinviato a giudizio

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio a Milano con l'accusa di corruzione in atti giudiziari per il caso Ruby ter. Lo ha deciso il gup di Milano, Carlo Ottone De Marchi, che ha accolto la richiesta della Procura. Il processo per l'ex premier si aprirà il 5 aprile davanti alla quarta sezione penale del Tribunale.