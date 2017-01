Ultima ora

18:47Ex calciatore ucciso a Napoli: ipotesi contrasti su spaccio

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - I carabinieri stanno cercando di ricostruire lo scenario nel quale è maturato l'omicidio del 20enne Renato Di Giovanni, ex calciatore della Primavera del Napoli, ucciso in un agguato ieri mattina nel quartiere Soccavo. Una delle piste al vaglio degli investigatori è quella di uno "sconfinamento" del giovane, che avrebbe spacciato droga in una zona di Soccavo senza il placet del clan. Di Giovanni era stato arrestato nello scorso ottobre per spaccio di stupefacenti ed era sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono da verificare i contatti tra il giovane ed il clan Vigilia, che è contrapposto al clan Sorianiello. Allevato da un noto capo ultrà del Napoli, che è però estraneo alle indagini, Di Giovanni veniva considerato una promessa del settore giovanile del Napoli, con il quale aveva partecipato anche al Torneo di Viareggio. La scelta di abbandonare il calcio potrebbe essere stata conseguenza del consumo di droghe.

18:43Atletica: Tortu subito record juniores, 60 indoor in 6.64

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - L'attesa incursione indoor del vicecampione mondiale under 20 dei 100 metri Filippo Tortu è subito da record. Oggi a Magglingen, in Svizzera, il giovane velocista lombardo di origini sarde ha vinto la sua batteria dei 60 metri in 6.67 e poi si è migliorato di nuovo conquistando anche la finale con 6.64. Battuto, dopo quasi 35 anni, il 6.68 del precedente primato nazionale juniores che Pierfrancesco Pavoni deteneva dal 6 marzo del 1982 a Milano. Ovviamente demolito il personal best di 6.95 centrato nel 2014 ad Ancona. Il risultato di Tortu vale ampiamente il 6.74 dello standard di iscrizione per i prossimi Campionati Europei Indoor di Belgrado (3-5 marzo) e si inserisce al quinto posto nelle liste continentali dell'anno.

18:35Ruby: Salvini, pm pensino a mafia no a fare guardoni

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Abbiamo l'ennesimo rinvio a giudizio a Berlusconi per le olgettine, i magistrati indaghino sui mafiosi invece di fare i guardoni dal buco serratura. Ognuno nel rispetto della legge a casa sua fa quello che vuole". Lo afferma Matteo Salvini nel corso della manifestazione del centrodestra.

18:34Rugby:6 Nazioni, da domani sera azzurri in ritiro a Roma

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Otto giorni separano Conor O'Shea dal debutto nel 6 Nazioni alla guida dell'Italrugby. Il tecnico, dopo i test-match estivi ed autunnali, esordirà nel torneo che lo ha visto scendere in campo come estremo dell'Irlanda ad inizio millennio domenica prossima, 5 febbraio, all'Olimpico di Roma nel posticipo della prima giornata che metterà l'Italia di fronte al Galles. Gli azzurri si raduneranno a Roma domani sera al Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti", con 31 atleti a disposizione. Rispetto alla lista dei 32 inizialmente ufficializzata mancherà il terza linea Marco Barbini, indisponibile per un infortunio alla spalla destra. Sabato 11 febbraio l'Italia tornerà in campo, sempre a Roma, per il match della seconda giornata contro l'Irlanda.

18:32Ue: Gentiloni, interpretazione regole favorisca crescita

(ANSA) - LISBONA, 28 GEN - Serve una Unione europea "che con più decisione e convinzione sia in grado di accompagnare il percorso di crescita degli Stati membri. E' il momento di accompagnare la crescita con politiche di sostegno a investimenti e lavoro, con passi avanti nell'unione bancaria, con un'interpretazione intelligente e favorevole alla crescita delle nostre regole". Lo dice il premier Paolo Gentiloni al vertice Euro-Med di Lisbona.

18:31Gentiloni, valori Ue non più scontati, riaffermarli

(ANSA) - LISBONA, 28 GEN - "Quando si rappresenta l'Ue come il luogo della pace, del superamento delle dittature, della società aperta, forse si parla di cose che tempo fa avremmo potuto considerare banali o scontate. Non lo sono. Viviamo in tempi di crisi in cui riaffermare i valori dell'Ue ha uno straordinario valore di attualità". Lo dice il premier Paolo Gentiloni al vertice Euro-Med di Lisbona.

18:30Meloni, con noi chi vuole voto, sicurezza e difesa confini

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Qui c'è l'Italia che vuole tornare a votare e difendere la sua identità e che ha bisogno di più sicurezza e che chiede di chiudere le frontiere e vuole investire sulla famiglia. Non c'e' spazio per l'ambiguità c'e' bisogno di coerenza": così Giorgia Meloni alla manifestazione di Fratelli d'Italia a Roma.