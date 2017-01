Ultima ora

20:04‘Talpa’ russo dossier Trump trovato morto

(ANSA) - MOSCA, 28 GEN - Oleg Erovinkin, ex colonnello del KGB (poi FSB) e secondo diverse fonti uomo di fiducia di Igor Sechin, l'attuale presidente di Rosneft, viene indicato da diverse testate internazionali come la sospetta fonte del rapporto sui presunti legami fra Donald Trump e Vladimir Putin compilato dall'ex spia britannica Christopher Steele. Erovinkin è stato trovato morto nella sua auto il giorno di Santo Stefano, a Mosca. L'FSB - riporta Ria Novosti - ha aperto un'indagine sull'accaduto. Altri media russi hanno poi indicato un infarto come causa della morte.

19:50Calcio: Empoli, Saponara verso prestito alla Fiorentina

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 28 GEN - Dell'operazione Saponara, ceduto in prestito alla Fiorentina nelle ultime ore, a Empoli non si parla. Il tecnico azzurro, Giovanni Martusciello, non vuol discutere di mercato. Quando la squadra parte per Crotone ufficialmente Saponara non è convocato per un problema alla caviglia, lo stesso che lo aveva tenuto fuori con l'Udinese. Ma il fantasista, in realtà, andrà alla Fiorentina forse per un anno e mezzo per essere poi riscattato a nove milioni dai viola, con contratto quinquennale.

19:44Trump, Iran applicherà principio reciprocità

(ANSA) - TEHERAN, 28 GEN - "La decisione del governo degli Stati Uniti di colpire il popolo iraniano è un affronto a tutte le persone di questa grande nazione", per questo il governo iraniano "per proteggere la sacralità e la dignità di tutti i cittadini dell'Iran in patria e all'estero" e "per proteggerne i diritti", "attua il principio di reciprocità". Lo rende noto un comunicato del ministero degli Esteri iraniano anticipato dalla tv pubblica Irib. Il governo iraniano ha inoltre annunciato "un attento monitoraggio degli effetti a breve e medio termine" sui cittadini della decisione del governo degli Stati Uniti di sospendere i visti ai cittadini iraniani assieme a quelli di altre nazioni musulmane. Il tutto rimarcando il "rispetto per il popolo d'America", facendo "distinzione tra esso e le politiche ostili del governo Usa".

19:42Trump invita Abe negli Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 28 GEN - Nella sua telefonata al premier giapponese Shinzo Abe, il presidente Usa Donald Trump lo ha invitato a Washington per il 10 febbraio. Lo rende noto il suo portavoce Sean Spicer su twitter. Secondo la Casa Bianca, il tycoon ha ribadito "l'impegno di ferro americano" sulla sicurezza del Giappone. I due leader hanno promesso di consultarsi e cooperare sulla minaccia posta delle ambizioni nucleari della Corea del Nord e hanno discusso della imminente visita del capo del Pentagono James Mattis in Giappone.

19:35Albania: illegale l’arresto di Haradinaj

(ANSAmed) - PRISTINA, 28 GEN - Per il ministro dell'interno albanese Saimir Tahiri il mandato di cattura internazionale emesso dalla Serbia nel 2004 e sulla base del quale è stato arrestato a inizio gennaio in Francia l'ex premier kosovaro ed ex leader dell'Uck Ramush Haradinaj è illegale e inaccettabile. "Ho comunicato la mia posizione ai vertici dell'Interpol, non solo in riferimento alla vicenda Haradinaj, ma chiedendo il riesame di tutti i mandati di cattura emessi dalla Serbia, affinché non siano eseguiti in futuro", ha detto il ministro albanese che è in visita a Pristina. Tahiri ha avuto colloqui con il presidente kosovaro Hashim Thaci e con altri dirigenti locali ribadendo il pieno sostegno dell'Albania alle posizioni di Pristina, sia sul fronte del dialogo con Belgrado sia nelle aspirazioni di integrazione europea del Kosovo. Haradinaj attende a piede libero in Francia la decisione di Parigi sulla richiesta di estradizione della Serbia che lo accusa di crimini di guerra nella guerra in Kosovo di fine anni '90.

19:35Morto terremotato a Montereale, dormiva in roulotte

(ANSA) - MONTEREALE (L'AQUILA), 28 GEN - Un uomo di 52 anni, Bruno Anzuini, è morto a Montereale, il paese epicentro dell'ultimo terremoto che ha scosso il Centro Italia il 18 gennaio. L'uomo dormiva dal giorno del sisma in un roulotte parcheggiata nei pressi della propria abitazione. Ieri notte la temperatura è scesa a -17 gradi nella frazione di Ville di Fano, a 10 km da Montereale. L'uomo ha avuto un malore, ha chiamato la guardia medica, che ha inviato un'ambulanza a recuperarlo. L'uomo è però morto in ambulanza durante la rianimazione.

19:29Condannati monaco e abate Monte Athos

(ANSA) - SALONICCO, 28 GEN - Un monaco e un abate del Monte Athos, la millenaria Repubblica Teocratica del nord della Grecia, sono stati condannati in contumacia a 20 anni di prigione da un tribunale di Salonicco: Antypas, uno dei 118 religiosi del millenario monastero, è stato condannato per aver lanciato bottiglie incendiarie contro un ufficiale giudiziario che stava tentando di sfrattare i monaci da un edificio di Karyes, capitale della comunità monastica del Monte Athos, nel luglio 2013. L'abate Methodios è stato a sua volta condannato per incitamento. Altri sei monaci, condannati a 10 anni di reclusione in primo grado, sono stati prosciolti in appello. I monaci del monastero Esphigmenou - dichiarato scismatico ed illegale dal patriarca Bartolomeo nel 2002, che ne ordinò lo sfratto - sono alle prese con una aspra disputa con il patriarca ecumenico stesso, basato ad Istanbul e leader spirituale dei cristiani ortodossi, che essi accusano di tradimento per il suo desiderio di migliori relazioni con la Chiesa cattolica.