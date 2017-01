Ultima ora

22:12Calcio: Lazio, Inzaghi “sconfitta immeritata che fa male”

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "C'è grande dispiacere soprattutto per i ragazzi. Abbiamo fatto un'ottima partita, 29 tiri in porta, undici calci d'angolo ma purtroppo il calcio è spietato. Non meritavamo di perdere. Dobbiamo dimenticare subito questa sconfitta, non sarà facile ma da domani penseremo alla Coppa Italia contro l'Inter". Evidente la delusione dell'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, dopo il ko all'Olimpico con il Chievo. "Siamo stati imprecisi e sfortunati, poi sappiamo che il calcio non fa sconti. Speriamo in futuro di vincere anche noi una gara così".

21:56Calcio: Chievo, Maran “vincere soffrendo è ancora più bello”

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Abbiamo sofferto ma nel modo e con lo spirito giusto. La Lazio ha avuto delle occasioni ma nel finale siamo cresciuti e abbiamo trovato il gol. E' una vittoria importante, venivamo da un periodo negativo e i ragazzi avevano grande voglia di fare punti". Così l'allenatore del Chievo, Rolando Maran, dopo la vittoria sulla Lazio all'Olimpico. "Questa sera contava solamente il risultato e vincere soffrendo come abbiamo fatto è ancora più bello. Giocare in questo modo vuol dire avere grande spirito. La classifica? Non ci fa bene guardarla. Dobbiamo continuare a lavorare, pensando a una gara alla volta".

21:43Calcio: anticipo serie A, Lazio-Chievo 0-1

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - La Lazio domina col Chievo ma non riesce a sfondare e al 90' è beffata da una rete di Inglese in contropiede. Un finale inatteso di una partita a senso unico, che ha visto come protagonista il portiere ospite Sorrentino, bravo a opporsi alle tante conclusioni dei giocatori di Simone Inzaghi. Secondo le statistiche, la Lazio ha fatto ben 28 tiri, senza però riuscire a segnare. Il Chievo, reduce da 4 sconfitte di fila, ha praticamente fatto l'unico affondo in occasione del gol quando, in uno dei rari contropiede dei veneti, Izco ha liberato in area Gobbi e sul suo tocco al centro Inglese di piatto ha battuto Strakosha, capace solo di toccare il pallone senza evitare la rete decisiva. In classifica, la Lazio resta a quota 40 punti, mentre il Chievo sale a quota 28.

21:35Roma, slitta interrogatorio Raggi

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Virginia Raggi non sarà sentita in procura a Roma lunedì, come inizialmente previsto, nell'inchiesta sulle nomine in Campidoglio in cui è indagata per abuso d'ufficio e falso. Lo ha reso noto l'avvocato della sindaca, Alessandro Mancori, il quale ha chiesto e ottenuto un rinvio. Raggi andrà in procura probabilmente entro la fine della prossima settimana, ha fatto sapere il legale.

21:12Trump cita 11/9 ma dimentica i Paesi degli attentatori

(ANSA) - WASHINGTON, 28 GEN - Nel suo ordine esecutivo che sospende l'arrivo da sette Paesi a maggioranza islamica (Siria, Libia, Iraq, Iran, Somalia, Yemen, Sudan) "per evitare di far entrare negli Usa eventuali terroristi stranieri", Donald Trump ricorda l'11 settembre, sostenendo che "la politica del dipartimento di Stato impedì ai funzionari consolari di esaminare adeguatamente le richieste di visto di alcuni dei 19 stranieri che finirono con l'uccidere circa 3000 americani". Ma gli autori degli attentati provenivano dall'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti, dall'Egitto e anche dal Libano, tutti Paesi che Trump ha "dimenticato" nel suo provvedimento e in alcuni dei quali possiede asset. "Omessa" anche la Turchia (dove Trump ha due grattacieli), Paese a maggioranza islamica colpita recentemente da un'ondata di attentati.

21:11Calcio: Fiorentina ufficializza l’arrivo di Saponara

(ANSA) - FIRENZE, 28 GEN - Adesso è anche ufficiale: Riccardo Saponara è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'annuncio è stato dalla stessa società viola attraverso il proprio canale. Formula dell'operazione conclusa con l'Empoli: prestito fino al 2018 con obbligo di riscatto tra 8 e 9 milioni di euro, mentre per il giocatore sarebbe pronto un contratto di cinque anni. Saponara, classe 1991, nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia della squadra empolese in 70 occasioni, realizzando 14 reti. Intanto è concreto l'interesse del club viola anche per Martin Caceres, prima però di mettere nero su bianco l'ex esterno della Juventus dovrà sostenere e soprattutto superare le visite mediche.

20:58Renzi, punto non sono elezioni ma se Italia in serie A o B

(ANSA) - RIMINI, 28 GEN - "Il punto non è il giorno delle elezioni, se votiamo con la legge della Consulta o la legge x o y, sono specchietti per le allodole. La questione reale è che il mondo cambia ad un ritmo talmente impressionate che o il Pd, prima comunità politica del paese, prova a giocare un ruolo di proposta o stiamo diventando il luogo in cui qualcuno fa un servizio per un certo periodo, pensa al proprio io e l'Italia gioca una partita di serie B". Così Matteo Renzi dal palco di Rimini.