Ultima ora

01:22Calcio: Coppa d’Africa, Camerun in semifinale

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il Camerun si è qualificato per le semifinali della Coppa d'Africa battendo 5-4 ai rigori il Senegal a Franceville (Gabon). L'incontro si era chiuso sullo 0-0 e nemmeno i supplementari avevano cambiato il risultato. Dal dischetto, l'errore del senegalese del Liverpool Mane ha consentito ad Aboubakar di mettere a segno il quinto e decisivo penalty per i Leoni Indomabili. In semifinale, il Camerun affronterà la vincente della sfida Repubblica democratica del Congo-Ghana, in programma domani.

01:20Calcio: Pioli “Inter non è arrivata al suo massimo”

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Abbiamo giocato da squadra e abbiamo vinto meritatamente. Nella gestione della palla potevamo essere più precisi, poi è normale che non possiamo giocare 95' a ritmi altissimi. Stiamo facendo delle buone cose ma sono sicuro che possiamo fare meglio. Molti giocatori stanno rendendo molto ma possono fare ancora di più: non siamo ancora arrivati al nostro massimo". Queste le parole del tecnico dell'Inter, Stefano Pioli. "La partita con la Juve (nel prossimo turno, ndr) sappiamo che sarà importante per il nostro cammino in campionato - ha detto ancora Pioli - ma prima c'è la Coppa Italia, una gara da dentro o fuori contro una grande squadra come la Lazio, in una competizione a cui teniamo molto. La concentrazione deve essere massima sulla prossima partita, poi penseremo alla Juve".

01:19Ghiaccio: Cappellini-Lanotte argento nella danza

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Dopo il bronzo di ieri di Carolina Kostner, altra medaglia per l'Italia agli Europei agli Europei di pattinaggio su ghiaccio in corso a Ostrava (Repubblica Ceca). La coppia formata da Anna Cappellini e Luca Lanotte conquista la medaglia d'argento nella danza firmando a quota 186.64 punti il nuovo record italiano. L'oro continentale è andato ai francesi Papadakis-Cizeron, al terzo titolo consecutivo, mentre i russi Bobrova-Soloviev hanno conquistato il bronzo. Cappellini-Lanotte (Fiamme Azzurre) portano così a casa il quinto podio consecutivo agli Europei, il terzo argento di fila dopo il bronzo di Zagabria 2013 e l'oro di Budapest 2014.

01:05Meningite, morta 68enne ricoverata a Nocera Inferiore

(ANSA) - SALERNO, 28 GEN - Una donna di 68 anni, originaria di Afragola (Napoli), è deceduta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore (Salerno) dove era ricoverata dopo essere stata trasferita, già in coma, da un altro nosocomio. Malata di tumore gastrico, la donna - rilevano fonti dell'ospedale - aveva le difese immunitarie deboli a causa di una 'immunosoppressione' determinata da un uso pesante di chemioterapici. Ciò, molto probabilmente, le ha causato, a parere delle stesse fonti, una infezione alle meningi da streptococco pneumoniae. Un'altra donna, di 56 anni, è ricoverata per meningite nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Sassari. Ancora però non si conosce di quale tipologia. Potrebbe trattarsi della forma batterica pneumococcica, potenzialmente letale. Secondo quanto si apprende la donna sarebbe in fin di vita.

01:00Incendia bar che non lo assumono, arrestato

(ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI), 28 GEN - Aveva scelto come immagine del profilo su Facebook una sua fotografia in cui offriva drink su un vassoio. Era sorridente e fiero negli abiti da barman che a tutti i costi voleva indossare. Ma, forse per il suo passato con cui aveva macchiato la fedina penale, nessuno era disposto a dargli lavoro e questo gli ha fatto perdere la testa fino al punto di dare fuoco ai locali che lo avevano respinto e farsi arrestare dalla polizia. Mercoledì scorso ne ha incendiati tre. In uno di essi erano presenti degli avventori. Antonio Minetti, 45 anni, sorvegliato speciale, era diventato il terrore dei bar a Castellammare di Stabia (Napoli), perché non nascondeva i suoi propositi, ma minacciava apertamente le sue vittime su facebook. Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia lo hanno arrestato questa sera a Napoli, alla Stazione Centrale, con le accuse di incendio, rapina, estorsione e minaccia aggravata.

00:50Accoltellato in strada dopo lite davanti a un bar, morto

(ANSA) - SASSOFERRATO (ANCONA), 28 GEN - Un professore di scuola media di 48 anni, Alessandro Vitaletti, è morto dopo essere stato accoltellato durante un diverbio con un altro uomo davanti ad un bar a Sassoferrato. L'aggressore si è dato alla fuga. La vittima, di Sassoferrato, è morta durante il trasporto all'ospedale di Fabriano. Sull'episodio indagano i carabinieri, al lavoro per identificare l'aggressore e ricostruire i motivi della lite e il contesto in cui è avvenuto il fatto. Si sarebbe trattato di un delitto a sfondo passionale, secondo le prime ipotesi dei carabinieri, che avrebbero già identificato l'assassino, attivamente ricercato. L'inchiesta è coordinata dalla procura di Ancona.

00:15Calcio: anticipo serie A, Inter-Pescara 3-0

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Settima vittoria di fila per l'Inter di Stefano Pioli, che continua a guadagnare posizioni e ora è quarta con 42 punti, scavalcando la Lazio sconfitta in casa dal Chievo. I nerazzurri hanno battuto 3-0 il Pescara ultimo in classifica con due reti nel primo tempo di D'Ambrosio al 23' e Joao Mario (43') e una nella ripresa di Eder (28'), viziata però da un fuorigioco di Icardi prima dell'assist per l'attaccante da poco entrato. La prossima settimana l'Inter affronterà nei quarti di Coppa Italia la Lazio prima del test probante in campionato contro la Juve.