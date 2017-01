Ultima ora

05:20Trump vieta a funzionari lobbying per 5 anni dopo governo

WASHINGTON - Come aveva promesso in campagna elettorale, Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per vietare ai funzionari nominati dalla sua amministrazione di fare attivita' di lobbying per cinque anni dopo la fine dell'incarico. Un modo, come ha detto piu' volte, per ''prosciugare la palude'', ossia sradicare la corruzione nella capitale, dove il potere politico e' corteggiato o pressato da lobbisti di ogni genere. I funzionari della sua amministrazione saranno sottoposti a varie restrizioni durante e al termine del loro servizio. Ad esempio non potranno impegnarsi in alcuna attivita' per conto di governi o partiti stranieri, non potranno accettare regali da lobbisti.

05:15Trump, ‘nuova coalizione partner contro Isis’

WASHINGTON - ''Identificazione di una nuova coalizione di partner nella lotta contro l'Isis'': e' uno dei punti del memorandum firmato da Donald Trump per chiedere ai suoi generali un piano entro 30 giorni per sconfiggere il Califfato. Un punto che sembra fatto apposta per lanciare la cooperazione con la Russia discussa oggi con il presidente russo Vladimir Putin.

05:11Trump: caos e proteste a aeroporto Ny per stop immigrati

WASHINGTON - L'aeroporto Jfk di New York, la principale porta d'ingresso per i passeggeri internazionali, sta diventando il simbolo del caos ma anche della protesta scatenata dall'ordine esecutivo con cui Donald Trumo ha sospeso temporaneamente l'arrivo di tutti i rifugiati e delle persone provenienti da sette Paesi islamici. Diverse centinaia di persone stanno manifestando da ore contro il provvedimento e per la liberazione dei passeggeri detenuti in base al nuovo bando. ''Lasciateli entrare, lasciateli entrare'', gridano, mostrando cartelli e striscioni con slogan come ''No ban, no wall''.

05:02Trump, Nato importante ma alleati condividano spese

WASHINGTON - Nella sua telefonata con Francois Hollande, Donald Trump ''ha riaffermato l'impegno Usa verso la Nato'' ma ha sottolineato ''l'importanza che tutti gli alleati condividano l'onere delle spese difensive''. Lo riferisce la Casa Bianca.

04:57Trump-Hollande, ‘rafforzare cooperazione contro terrorismo’

WASHINGTON - Nella loro telefonata, Donald Trump e Francois Hollande hanno auspicato il ''rafforzamento della cooperazione su una serie di questioni, specialmente nella lotta al terrorismo e nella sicurezza''. Lo riferisce la Casa Bianca. I due leader hanno discusso anche della cooperazione militare e difensiva sia a livello bilaterale che attraverso la Nato. Trump e Hollande hanno anche ''lodato gli sforzi combinati per eliminare l'Isis in Iraq e in Siria''.

04:55Trump-Putin,spaziato ‘da collaborazione contro Isis a Siria’

WASHINGTON - La telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, "durata circa un'ora", ha spaziato "dalla reciproca collaborazione nella lotta all'Isis agli sforzi per lavorare insieme e ottenere piu' pace nel mondo, inclusa la Siria. Lo riferisce la Casa Bianca, precisando che Trump ha ricevuto dal presidente russo una telefonata di congratulazioni.

02:04Trump, telefonata con Putin ‘positiva’

(ANSA) - WASHINGTON, 29 GEN - La Casa Bianca ha definito la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin "positiva", "un inizio significativo per migliorare le relazioni tra Usa e Russia che hanno bisogno di essere riparate". Trump e Putin aggiunge la Casa Bianca "sperano dopo la telefonata di oggi che le due parti possano muoversi rapidamente per affrontare il terrorismo e altre questioni di reciproco interesse".