Ultima ora

12:27Netanyahu, ambasciata Usa dovrebbe essere a Gerusalemme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 GEN - "Voglio essere chiaro, l'ambasciata Usa dovrebbe essere a Gerusalemme". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu che ha così smentito le voce diffusesi ieri riguardo un intervento di Israele nei confronti degli Stati Uniti per raffreddare il passaggio della rappresentanza diplomatica americana da Tel Aviv a Gerusalemme. Tesi sostenuta in particolare da Marc Zell copresidente in Israele delle organizzazioni dei Repubblicani all'estero. "Non solo l'ambasciata Usa dovrebbe essere a Gerusalemme - ha aggiunto Netanyahu nella riunione di governo di oggi - ma anche tutte le altre. E credo che a tempo debito queste si sposteranno nella capitale".

12:25Calcio: Ivanovic saluta il Chelsea, giocherà nella Zenit

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Lo Zenit San Pietroburgo è pronto ad accogliere il jolly difensivo (più giocare come terzino e come centrale) del Chelsea, Brasnislav Ivanovic che, nell'attuale stagione, non è riuscito a trovare spazio nella squadra allenata da Conte. Lo scrivono i media russi. La squadra allenata dal rumeno Mircea Lucescu ha offerto a Ivanovic, 32 anni, due anni di contratto a cinque milioni a stagione. Lucescu era alla disperata ricerca di un difensore perché, dopo la partenza dell'argentino Ezequiel Garay verso Valencia, la difesa si è parecchio indebolita. Nel mirino dello Zenit c'è anche il belga Nicolas Lomberts. Ivanovic è una vecchia conoscenza del campionato russo, dal momento che ha giocato nella Lokomotiv Mosca, prima di essere ceduto nel 2008 al Chelsea. Lo Zenit, che è al secondo posto nel campionato russo, ha ceduto nelle ultime due stagioni due big del calibro del brasiliano Hulk e del belga Witsel, incassando diversi milioni provenienti dalla Cina, dove i due giocatori si sono trasferiti. (ANSA).

12:13Calcio: Lewandowski, meglio che Aubameyang resti in Germania

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Pierre-Emerick Aubameyang, prodotto del vivaio del Milan e troppo velocemente scartato dal club rossonero, è considerato l'uomo-mercato dell'estate. L'attaccante classe 1989, che attualmente gioca nel Borussia Dortmund, è inseguito dal Real Madrid e dal PSG. E, sebbene abbia sempre affermato di trovarsi bene nel club giallonero, tutto fa pensare che possa lasciare la Bundesliga, nella prossima stagione. Di lui ha parlato alla Bild il collega di ruolo Robert Lewandowski, attuale cannoniere del Bayern Monaco. "Per il bene della Bundesliga - ha detto -, Aubameyang dovrebbe rimanere nel campionato tedesco. Dovrà comunque essere il club a decidere se vuol cedere l'attaccante, oppure se fare cassa con la sua cessione". Dopo avere letto le sue parole, qualcuno in Spagna ha ipotizzato che il polacco non voglia Aubameyang nel Real Madrid della prossima stagione, forse per evitare la concorrenza nella corsa a un ipotetico trasferimento nel club spagnolo, cui l'arrivo di Lewandowski non dispiacerebbe.(ANSA).

11:59Professore ucciso:si cerca muratore calabrese,disposto fermo

(ANSA) - ANCONA, 29 GEN - Il pm di Ancona Serena Bizzarri ha emesso un provvedimento di fermo per omicidio volontario a carico del muratore di origine calabrese residente a Scheggia (Perugia) sospettato di aver ucciso a coltellate per gelosia Alessandro Vitaletti, il docente di lettere di Sassoferrato aggredito ieri sera in una piazzola di sosta della cittadina anconetana. Il presunto omicida è ancora ricercato, e il suo nome non è stato ufficializzato per motivi investigativi. Vitaletti e l'uomo ricercato sono entrambi separati; il muratore non avrebbe sopportato che il prof frequentava la sua ex compagna. Ieri sera i due si sono incontrati per caso: uscendo dal Bar Sport di via Buozzi, il muratore ha visto da lontano Vitaletti, che si era fermato a fare benzina. Secondo alcuni testimoni lo ha raggiunto gridandogli ''ti ammazzo, ti ammazzo!...'', brandendo un coltello. Ventidue o ventitré i fendenti sferrati contro il povero docente, l'autopsia dirà quanti quelli mortali.

11:58Calcio: Spagna, Jesé del PSG a un passo dal Las Palmas

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - L'attaccante del PSG, Jesé, classe 1993, che nei giorni scorsi era stato accostato alla Roma, è a un passo dall'addio al club parigino. Lo scrive Marca, che ipotizza un concreto ritorno - sia pure in prestito - della giovane punta nella squadra della propria città, il Las Palmas. L'affare sarebbe già chiuso e oggi si attende l'ufficialità. E' stato lo stesso giocatore a chiedere il trasferimento, in modo da trovare spazio come titolare in un'altra squadra. L'unico nodo della trattativa è il contratto del giocatore: Jesé, infatti, percepisce un ingaggio di 2,8 milioni a stagione e lo stipendio dovrebbe essergli erogato dalla società di appartenenza. L'attaccante non è stato impiegato dall'allenatore Unai Emery nel corso dell'attuale stagione. Si è parlato, nei giorni scorsi, anche di un interessamento degli inglesi del Middlesbrough per l'ex 'gioiellino' del Real Madrid. (ANSA).

11:41Calcio: Serie A, le partite del prossimo turno

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Le partite della 23/a giornata (4/a di ritorno) del campionato di calcio di Serie A, in programma domenica 5 febbraio alle 15: Bologna-Napoli (sabato 4 febbraio alle 20,45). Milan-Sampdoria (alle 12,30); Atalanta-Cagliari, Chievo-Udinese, Empoli-Torino, Genoa-Sassuolo, Pescara-Lazio; Palermo-Crotone (alle 18); Juventus-Inter (alle 20,45). Roma-Fiorentina (martedì 7 febbraio alle 20,45).

11:16Maltempo: Afghanistan, 21 morti per freddo e neve

(ANSA) - KABUL, 29 GEN - Almeno 21 persone sono morte in Afghanistan nelle ultime settimane a causa del freddo intenso e delle nevicate che hanno investito varie province del Paese. Lo riferisce oggi Tolo tv di Kabul. Questo bilancio pubblicato dalla Authority nazionale afghana di gestione dei disastri (Andma) si aggiunge a quello diffuso tre giorni fa dalla provincia di Jawzjan che parlava di 27 bambini morti per il freddo nel solo suo distretto di Darzab. Secondo l'Andma le vittime sono state segnalate in 15 province afghane dove almeno altre 16 persone sono state curate in ospedale per sintomi da assideramento. Le province maggormente colpite dalle nevicate, precisa infine il comunicato dell'Authority, sono Kandahar, Ghazni, Paktia, Ghor, Zabul, Baghlan, Nangarhar, Kunar, Kapisa, Nuristan, Parwan, Herat, Laghman, Bamiyan e Panjsher.