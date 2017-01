Ultima ora

15:12Terremoto: Meloni, stop burocrazia, più potere a sindaci

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 GEN - "Per quanto io abbia il più possibile evitato di fare polemica, perché di fronte alle disgrazie e alle tragedie degli italiani si cerca sempre di mantenere un certo aplomb, viene da chiedersi, come stanno d'altronde facendo i cittadini, come si fa a trovare 20 miliardi in mezzo pomeriggio (per le banche ndr) e quando si tratta invece di affrontare il problema del terremoto ci sono sempre ritardi". Intervenendo ad Ascoli Piceno al convegno 'Crea, credi, cambi', la leader di Fdi-An Giorgia Meloni ha commentato la situazione ''di stallo'' che per i terremotati sta caratterizzando le fasi della post emergenza. ''Continuo a ritenere che l'unica possibilità che abbiamo per dare risposte a questi territori che vivono situazioni così complesse è sospendere la burocrazia - ha detto Meloni -: bisogna mettere la responsabilità di come affrontare questi eventi e le risorse necessarie in mano ai sindaci che sono i più prossimi nella gestione del territorio e se fanno degli errori la gente lo sa e ne rispondono''.

15:02Calcio: Fiorentina, Saponara “per me una grande opportunità”

(ANSA) - FIRENZE, 29 GEN - "Sono felice, ho fatto tutto di corsa per cercare di essere subito disponibile e per cogliere questa grande opportunità al volo, non ci ho pensato due volte". Queste le prime parole da neo giocatore della Fiorentina, Riccardo Saponara, attraverso i canali ufficiali del club. Il 25enne centrocampista già stamani si è sottoposto alle visite mediche e ha già scelto il numero di maglia (il 21), con cui comincerà la sua nuova avventura a Firenze. Saponara approda dall'Empoli in prestito per due anni con obbligo di riscatto tra 8 e 9 milioni.

15:01Migranti: intercettato veliero sbarco Crotone, tre arresti

(ANSA) - CROTONE, 29 GEN - E' stato intercettato e bloccato il veliero che ieri aveva lasciato 39 migranti siriani e iracheni, tra i quali diversi minori, sulla spiaggia di Capocolonna a Crotone. Il mezzo è stato individuato da un elicottero del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Vibo Valentia di stanza a Crotone e Lamezia Terme e successivamente bloccato da una motovedetta. I finanzieri, insieme a personale della squadra mobile di Crotone hanno poi arrestato i tre ucraini che erano a bordo per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. L'imbarcazione, denominata "Jasna" e battente bandiera americana, è stata individuata in mare aperto mentre tentava di tornare in Turchia da dove era partita. I tre ucraini sono stati riconosciuti come gli scafisti dai migranti, anche se molti di loro non hanno voluto collaborare per paura di ritorsioni ad opera di complici dell'organizzazione che ha gestito il trasporto nei confronti dei familiari rimasti nei paesi d'origine. (ANSA).

14:50Tennis: Nadal battuto in 5 set,Federer vince Australian Open

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Roger Federer ha vinto gli Australian open, a Melbourne, battendo in cinque set lo spagnolo Rafa Nadal, rivale di sempre. Di 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3, il punteggio a favore dello svizzero, che torna sul trono di un torneo del Grande slam.

14:46Francia: nuove accuse a Fillon, 7 assegni dubbia provenienza

(ANSA) - PARIGI, 29 GEN - Si fa sempre più difficile il cammino del candidato della destra Francois Fillon verso l'Eliseo. Alle accuse di falso impiego della moglie si aggiungono oggi - riportate da Le Journal du Dimanche - quelle di aver incassato indebitamente 7 assegni da 3.000 euro l'uno, in teoria spettanti alla remunerazione di assistenti parlamentari. Secondo il settimanale e il sito Mediapart, Fillon ha incassato i 7 assegni sospetti (21.000 euro in totale) fra il 2005 e il 2007, quando era senatore. Successivamente sono stati versati da un'associazione da tempo nel mirino della giustizia. Nello scandalo sono già sotto inchiesta diversi senatori, una sessantina. Il sistema di appropriazione indebita di fondi parlamentari sarebbe durato dal 2003 al 2014. Fillon non è stato indagato perché le indagini riguardano soltanto i reati commessi a partire dal 2009, mentre l'ex premier lasciò il Senato nel 2007.

14:43Netanyahu, domani a Knesset sanatoria insediamenti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 GEN - Domani il governo di Benyamin Netanyahu presenterà al Parlamento la discussa legge di sanatoria degli insediamenti ebraici in Cisgiordania. Lo ha annunciato lo stesso premier nella riunione dell'esecutivo oggi a Gerusalemme. "Domani - ha detto - sottoporremo alla Knesset quella che viene chiamata 'legge di normalizzazione', destinata a normalizzare una volta per tutte lo status degli insediamenti ebraici in Giudea e Samaria e prevenire i ricorrenti tentativi di danneggiare questa impresa".

14:43Terremoto: Ad Amatrice crollata parete chiesa S. Agostino

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - In seguito alla nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.8, registrata alle 6:10 di questa mattina ad Amatrice, è crollata la parete destra chiesa S. Agostino. Nel crollo non sono rimaste coinvolte persone. All'alba infatti una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall'Ingv proprio con epicentro ad Amatrice e ipocentro a 6 km di profondità. Il nuovo evento sismico e' stato distintamente avvertito dalla popolazione e sono in corso verifiche.