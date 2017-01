Ultima ora

18:03Ambiente: ‘Una maglietta per Taranto’, premiati studenti

(ANSA) - TARANTO, 29 GEN - Una distesa di alberi e fiori davanti all'Ilva, un delfino che solca il mare, frasi di speranza e voglia di riscatto: c'è tutto questo nei disegni impressi sulle t-shirt realizzate dagli studenti di 15 scuole medie e superiori di Taranto che hanno partecipato alla prima edizione del Concorso 'Una maglietta per Taranto'. Oggi c'è stata la premiazione nell'aula magna dell'istituto Liside e in collegamento è intervenuto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a cui è stata già consegnata una maglietta simbolo dell'iniziativa. E' stato siglato anche un protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e il progetto Ecodidattica. Gli studenti hanno realizzato disegni sul tema 'Taranto, l'ambiente che vorrei'. I disegni sono stati stampati su 90 t-shirt al dipartimento di grafica dell'istituto Liside di Taranto. Le magliette sono attualmente oggetto di una mostra-installazione allestita nel corridoio-galleria della scuola, esposte su un filo lungo 25 metri.

17:50Curia Bologna contro spettacolo ‘gender’, tematiche inadatte

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - "Dati scientifici provano che i disturbi (psicologici) dell'identità di genere e quelli (fisici) della differenziazione sessuale provocano gravi sofferenze nei bambini e adolescenti. Usarli per propagandare l'ideologia 'gender' tra i ragazzini (con la scusa di combattere le discriminazioni) non solo è scorretto, ma può avere pericolose conseguenze". Così 'Bologna sette', supplemento ad Avvenire della Diocesi guidata da mons.Matteo Zuppi, commenta la tappa prevista martedì nel teatro di Castello d'Argile - per gli alunni della scuola media di un Istituto comprensivo - dello spettacolo 'Fa'-afafine. Mi chiamo Alex e sono un dinosauro', che sta girando l'Italia. La rappresentazione mette in scena un bambino che si sente un giorno maschio e un giorno femmina. In un corsivo - dal titolo 'La favola 'gender' che non rispetta i nostri ragazzi' - si rileva che "le tematiche trattate sono ritenute inadatte a un pubblico così giovane e soprattutto cariche della discutibilissima ideologia 'gender'". (ANSA).

17:37Pd: Emiliano, anche carte bollate per arrivare a congresso

(ANSA) - BARI, 29 GEN - "Siccome questa posizione è insostenibile, si può perfino arrivare alle carte bollate per obbligarlo a fare il Congresso". Lo ha detto, parlando di Matteo Renzi, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano (Pd), intervistato da Lucia Annunziata nel corso della trasmissione 'In 1/2 ora'. "Io - ha aggiunto - consiglio vivamente al segretario di iniziare immediatamente la procedura per il congresso perchè se non lo fa è in una tale difficoltà politica che rischia di uscirne assolutamente azzerato come soggetto legittimato a guidare il partito". "Quindi - ha rilevato Emiliano - prima cominciamo meglio è".

17:35Con slavina Vettore staccati 30 mila metri cubi di roccia

(ANSA) - MONTEGALLO (ASCOLI PICENO), 29 GEN - Sono oltre 30 mila i metri cubi di terra e roccia che, nella notte di sabato, si sono staccati dallo sperone roccioso del Monte Vettore, in località Sasso Spaccato, nel comune di Montegallo (Ascoli Piceno). La stima arriva dopo il sopralluogo di questa mattina sull'area della slavina effettuato dal geologo della Protezione civile, Gianni Scalella, che ha sorvolato la zona a bordo di un elicottero dei carabinieri forestali. I primi dati dei rilievi sono stati trasferiti alla Protezione civile delle Marche e alla Dicomac. Non sono stati interessati dal crollo, invece, gli impianti di approvvigionamento idrico. Le cause del cedimento per il geologo della Protezione civile sono da ricercare "nell'attività sismica che ancora continua in questa zona e nei cicli di gelo e disgelo". Scalella evidenzia anche come in "questo momento non è pensabile un intervento diretto sulla slavina, il rischio valanghe in questo versante del Vettore è altissimo".

17:09Terremoto: 1′ silenzio e tanti striscioni su campi Serie A

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Un minuto si silenzio su tutti i campi di Serie A per commemorare le vittime del terremoto nel Centroitalia. Da Torino a Firenze, da Genova a Crotone, passando per tutti gli altri campi che oggi ospitano le sfide della 22/a giornata di campionato, sono stati tanti gli striscioni di solidarietà esposti dai tifosi: "Centro Italia non mollare", si leggeva ad esempio all'Ezio Scida di Crotone, mentre nel capoluogo toscano i tifosi viola hanno voluto ricordare anche i tanti soccorritori che in questi mesi si sono prodigati: "La fatica e il sudore di ogni soccorritore simbolo di speranza per un futuro migliore", oltre ai tantissimi "siamo con voi".

17:04Calcio: Marotta “Rapporto con Allegri ottimo,avanti insieme”

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Allegri allenatore della Juve anche nella prossima stagione? Ha un contratto con noi e ribadisco che il rapporto con lui è ottimo, è un rapporto che ha portato moltissime soddisfazioni: con lui vogliamo crescere ancora. Non è più un allenatore in scadenza ma, al di là del mero accordo contrattuale, non ci sono motivi per iniziare a creare problemi. Noi siamo contenti di lui e lui è di noi". Beppe Marotta, ad della Juventus, frena le voci di addio a fine stagione tra tecnico e società bianconera, visto il richiamo della Premier. Il dirigente Juve ha anche parlato di mercato: "Possibilità per Kolasinac? No - ha detto Marotta - , è andato via Evra, ma i sostituti li abbiamo già in casa, con Asamoah e Mattiello che ha recuperato dall'infortunio. Abbiamo ottime alternative a Alex Sandro".

17:01Calcio: Baldissoni, nessuna offerta ufficiale per Paredes

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Paredes in partenza? Non commentiamo mai le indiscrezioni di mercato. Fortunatamente mancano solo due giorni e poi si chiuderà questa sessione. Non abbiamo mai ricevuto offerte ufficiali per Paredes. Andiamo avanti per la nostra strada. Kessie possibile rinforzo? Non commento, siamo solo concentrati sulla partita contro la Sampdoria". Lo ha detto Mauro Baldissoni, dg della Roma. "I cinesi sono interessati alla Roma? Non mi risulta per niente - conclude -: anche perché, se sono andati a vedere la Lazio, saranno interessati alla Lazio".