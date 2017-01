Ultima ora

20:02Bruciore a occhi e gola, concerto chiuso in anticipo a Roma

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Momenti di paura tra gli spettatori e serata conclusa in anticipo ieri sera al centro sociale "La Strada" alla Garbatella, nel quadrante sud di Roma, dove era in corso un concerto. Durante l'esibizione diversi partecipanti hanno avvertito bruciore agli occhi e alla gola. Così lo spettacolo è stato interrotto e il pubblico fatto a uscire. Sorte analoga di quanto avvenuto sempre ieri sera ad concerto a Torino, sospeso dopo che alcuni ragazzi hanno accusato bruciore a occhi e gola. Al momento i due episodi non sono stati messi in relazione dagli investigatori. A confermare quanto accaduto ieri sera a Roma anche la band che si stava esibendo, gli Inna Cantina Sound, con una nota. "Purtroppo - scrivono - abbiamo dovuto chiudere prima il concerto a causa di problemi non dipesi da noi, uno strano bruciore a occhi o gola ha costretto tutti i partecipanti a uscire dalla sala e chiudere con largo anticipo la serata. Hanno poi trovato fuori dal Csoa La Strada uno spray al peperoncino".

19:55Juve: Higuain “Il mister ha avuto coraggio”

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Il nuovo modulo esalta le mie caratteristiche? Stiamo facendo bene, è un modulo nuovo, il mister ha avuto il coraggio di farlo e noi stiamo dimostrando che si può fare". Così Gonzalo Higuain a 'Premium' dopo la bella vittoria della Juve a Reggio Emilia contro il Sassuolo. "Manca ancora tanto ma se continuiamo con questo atteggiamento sarà dura per tutti - aggiunge - Per giocare così noi davanti dobbiamo fare uno sforzo extra per aiutare la squadra e questa è la base fondamentale. Questo è un modulo che potrà dare i risultati anche in Champions contro le grandi? Non lo so, se sfideremo una grande squadra europea te lo saprò dire". La sconfitta della Roma chiude il discorso scudetto? "No, per niente. Noi dovevamo vincere per dare una grande dimostrazione di forza, non abbiamo sbagliato atteggiamento e ci siamo portati a casa i 3 punti. Dobbiamo ancora tenere la tensione alta". La mancata stretta di mano tra Dybala e Allegri? "E' normale che tutti i giocatori vogliono continuare a giocare".

19:54Ivanka Trump nel mirino dei social,’è come Maria Antonietta’

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Bufera di polemiche sui social network dopo la foto glamour postata su Twitter e Instagram da Ivanka Trump, la figlia prediletta del presidente americano, che la ritrae ad un ballo con il marito Jared Kushner, stretto consigliere del padre, vestita in un elegantissimo e costosissimo abito da sera mentre infuria la tempesta sul bando all'ingresso di rifugiati in America. L'istantanea, è l'accusa di molti internauti, testimonia la distanza abissale tra palazzo dorato in cui vive la coppia e la realtà: in altre parole, una provocazione di fronte alle crisi umanitarie e al dramma dei rifugiati, in particolare dopo l'ordine esecutivo di Trump che ha scatenato proteste in tutto il mondo, America compresa. Una foto che "offende", secondo il parere di molti, che hanno addirittura paragonato Ivanka alla regina di Francia Maria Antonietta quando, agli albori della Rivoluzione francese, si dice pronunciò la fatidica frase "se hanno fame, mangino brioche", rivolgendosi al popolo affamato.

19:38Calcio: Milan, Montella “pagate alcune ingenuità”

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Abbiamo iniziato bene e forse potevamo chiuderla e questo non è successo per merito, anche, dell'Udinese. Poi abbiamo preso un gol banale, che però può anche starci. Nel secondo tempo abbiamo cominciato ancora bene, tenendo la partita abbastanza sotto controllo, ma una seconda ingenuità ci ha punito. Siamo stati un po' ingenui perché eravamo in superiorità numerica". Vincenzo Montella individua in questi episodi le cause della sconfitta in casa dell'Udinese. "Dobbiamo migliorare ancora su molti aspetti, ma i ragazzi hanno complessivamente fatto una buona partita - afferma il tecnico del Milan - Dobbiamo essere più svegli, come nella situazione della sostituzione di De Sciglio, un po' ritardata dagli avversari. Bacca? Non agevola il fatto che siamo una squadra che gioca molto nello stretto, mentre lui ha bisogno di spazi. Noi siamo così e lui è così: entrambi dobbiamo fare qualcosa di più per aumentare il feeling.

19:31Fiorentina: Sousa, dovevamo chiuderla e vincere

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "E' sempre difficile giocare contro il Genoa che difende a uomo e poi riparte. Noi abbiamo fatto bene fino al gol del vantaggio, purtroppo non abbiamo chiuso la gara e questo ci rammarica molto. Abbiamo avuto due occasioni per fare il 3-0 e non ci siamo riusciti. Dopo dovevamo stare più attenti, invece abbiamo riportato in gara i nostri avversari". Paulo Sousa, ai microfoni di 'Serie A Live' - su Premium Sport - si rammarica per il mancato successo con il Genoa, nonostante il doppio vantaggio. "Non ho visto un calo fisico dei ragazzi perché dopo il pareggio abbiamo avuto la forza di reagire e di segnare ancora. Un pareggio che spegne i sogni europei? La voglia di vincerla questa squadra deve sempre averla - aggiunge il tecnico della Fiorentina - Poi ci sono anche gli avversari. Noi stiamo giocando bene, stiamo creando molto, anche contro squadre con maggior qualità e ce la giochiamo contro tutti. Peccato perché oggi dovevamo vincere e non siamo riusciti a farlo".

19:30Calcio: Allegri, campionato è lungo, io in sintonia con club

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Indipendentemente dalla sconfitta della Roma il campionato è ancora lungo": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri a 'Premium'. "Per noi era importante vincere, la squadra ha fatto bene, solo nel finale del primo tempo abbiamo sbagliato troppo - spiega - Nella ripresa abbiamo fatto di nuovo bene, era importante non subire gol e i ragazzi hanno fatto bene. Dobbiamo migliorare sotto porta, perché creiamo tanto ma realizziamo poco. I ragazzi sono stati molto bravi nella costruzione di gioco e poi ci siamo compattati molto bene quando la palla era nei piedi dei nostri avversari". Il rinnovo di contratto? "Ho ancora un anno e mezzo di contratto - conclude Allegri - sto bene qui e sono in sintonia con la società. Non ci sono problemi, dobbiamo solo pensare alla stagione".

19:29Roma: Spalletti “Poca maturità, Samp ha giocato meglio”

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Luciano Spalletti è amareggiato per la sconfitta della Roma a Genova: "In alcuni momenti non abbiamo dimostrato maturità, specialmente dopo essere andati in vantaggio. All'inizio abbiamo sofferto il loro ritmo, ma siamo riusciti lo stesso a fare gol - le sue parole a Premium - Però loro hanno giocato meglio, bisogna ammetterlo, mentre a noi è mancata un po' di qualità. Nel secondo tempo, invece, siamo entrati in campo bene: avevamo la partita in pugno fino al gol del nuovo vantaggio. Poi, ci sono stati tre minuti di cattiva gestione: nell'episodio del 2 a 2 ci siamo fatti cogliere di sorpresa in un frangente in cui una squadra come la nostra deve fare meglio, deve essere più matura. Non siamo stati svelti nella lettura delle situazione: quella palla dovevamo farla nostra e invece l'abbiamo lasciata in una terra di nessuno, permettendo agli avversari di sfruttarla e infilarci. Il fallo da cui nasce la punizione del 3 a 2 della Sampdoria? Non è fallo".