Ultima ora

22:02Baviera, trovati sei teenager morti

(ANSA) - BERLINO, 29 GEN - Sei teenager sono stati trovati morti in Baviera, ad Arnstein, nei pressi di Wuerzburg, in un giardino. La causa della morte non è ancora chiara. Si tratta di ragazzi di età compresa fra i 18 e i 19 anni. I cadaveri sono stati trovati nella casetta di un giardino, da un padre preoccupato, che non riusciva più a metteri in contatto con il figlio. I ragazzi avevano fatto una festicciola proprio nel giardino del ritrovamento. Al momento non vi sarebbero tracce di violenze subite dall'esterno. I soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso dei sei giovanissimi. Sul caso indaga la polizia locale. I corpi saranno sottoposti ad autopsia.

21:43Trump: protesta davanti alla Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 29 GEN - La protesta contro il bando dell'immigrazione raggiunge la Casa Bianca: migliaia di persone si sono radunate davanti alla residenza del presidente per partecipare ad una manifestazione intitolata 'No Muslim ban' (no al bando per i musulmani) e promossa sulle reti sociali con il motto "Non staremo in silenzio. Combattiamo". La folla grida ed esibisce slogan contro il provvedimento di Donald Trump.

21:42Francia, Hamon vince le primarie della gauche

(ANSA) - PARIGI, 29 GEN - Benoit Hamon vince il ballottaggio nelle primarie della gauche francese davanti a Manuel Valls. I media definiscono il vantaggio sull'ex premier 'social-liberale' "ampio". I militanti preparano la festa nel quartier generale di Hamon, i sostenitori di Valls aspettano il discorso del loro candidato, che poi andrà nella sede del partito, a rue Solférino, per la stretta di mano al vincitore.

21:36Femminicidio:in mille a fiaccolata Parma per Elisa e Arianna

(ANSA) - PARMA, 29 GEN - Un migliaio di persone hanno partecipato questa sera a Parma ad una fiaccolata per le vittime di femminicidio. La marcia è partita da via Sidoli, davanti all'abitazione in cui nel settembre scorso Elisa Pavarani, 39 anni, fu uccisa dall'ex fidanzato, e ha raggiunto via Gibertini dove un'altra donna, Arianna Rivara, 44 anni fra un mese, la notte tra giovedì e venerdì scorsi è morta strangolata per mano del suo ex compagno, Paolo Cocconi, 50 anni, che si è poi tolto la vita ingerendo un mix di psicofarmaci. "Un modo per dire no alla violenza contro le donne e alla violenza in generale", spiegano i promotori dell'iniziativa, che ha avuto il sostegno dell'assessorato alle Pari opportunità del Comune. "Un segno di vicinanza - sottolinea il sindaco Federico Pizzarotti, in prima fila con la fascia tricolore - non solo all'ultima vittima, ma come segno di solidarietà verso tutte coloro che hanno subito violenza e/o hanno perso tragicamente la vita. Parma si stringe attorno alle sue donne". (ANSA).

21:08Juve: Buffon “Inter ora sta meglio di Real e Barcellona”

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "In questo momento l'Inter sta meglio del Real Madrid e del Barcellona. Abbiamo un rispetto grandissimo nei loro confronti perché realmente hanno, come singoli e come squadra, un potenziale enorme e lo abbiamo provato sulla nostra pelle all'andata". Così Gigi Buffon a Sky parla dei nerazzurri, prossimo avversario in campionato. "Quello ci deve servire da monito per non ricommettere degli errori di sufficienza nella partita di domenica. Sarà una partita delicata, una partita importante, che non possiamo toppare". "Oggi siamo stati bravi, è stata una vittoria molto importante - conclude Buffon - anche perché non ero a conoscenza del fatto di giocare in concomitanza con la Roma e mi hanno detto che ha giocato oggi e ha perso, per cui questo fa sì che accumuliamo un margine di vantaggio superiore ed è molto importante".

21:01Liga: Barca spreca altra chance, solo 1-1 col Betis

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Un'altra chance sprecata per il Barcellona che a Siviglia, contro il Betis nel 20mo turno di Liga, rischia addirittura il ko: la salva Suarez con un gol al 90' che pareggia il vantaggio dei padroni di casa di Alegria (30' st). In classifica i catalani agganciano il Siviglia al secondo posto con 42 punti, uno in meno del Real Madrid capolista. Gli azulgrana hanno però giocato un match in più degli andalusi e due in più delle 'merengues'. Il punto conquistato serve ai catalani per raggiungere in classifica a 42 punti il Siviglia, sconfitto 3-1 in casa dell'Espanyol. Il Real (43 punti) gioca nel posticipo contro la Real Sociedad e deve ancora recuperare il match contro il Valencia: potenzialmente può scappare a +7 in classifica.

20:36Rigopiano: a Castelraimondo addio a pilota Ryanair Tanda

(ANSA) - CASTELRAIMONDO (MACERATA), 29 GEN - ''Marco era un giovane generoso, spinto dal desiderio di affermarsi nella vita, purtroppo limitata nel tempo da una fine tragica e imprevedibile. Quando è spinta dalla potenza dell'uomo la natura produce quel male che da sola non produrrebbe. Ora bisogna conoscere la responsabilità della verità, che rende più facile comprendere la prospettiva di questa tragedia''. Sono le parole che l'arcivescovo di Camerino-San Severino mons. Giovanni Brugnaro ha pronunciato celebrando a Castelraimondo (Macerata) i funerali di Marco Tanda, il pilota 25enne della Ryanair morto nella tragedia di Rigopiano, insieme alla fidanza Jessica Tinari. Una folla commossa ha gremito la chiesa della Sacra Famiglia: in prima fila, con gli amici e una delegazione di piloti della Ryanair, la mamma di Marco, Elma, di origini cinesi, i fratelli Gianluca e Simona, e tante autorità. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva inviato una corona di alloro.