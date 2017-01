Ultima ora

00:36Calcio: il Palermo frena il Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - Il Palermo impone a sorpresa l'1-1 casalingo al Napoli, che così fallisce l'aggancio al secondo posto in classifica occupato dalla Roma, oggi sconfitta dalla Samp. I giallorossi sono a 47 punti, gli azzurri salgono a 45. I rosanero, per la prima volta guidati dal nuovo allenatore Diego Lopez, sono passati in vantaggio per primi con Nestorovski dopo sei minuti di gioco. Poi è salito in cattedra il portiere del Palermo Posavec, con interventi in serie che hanno a più riprese impedito il pareggio del Napoli. Ma proprio una clamorosa papera del giovane portiere croato, al 21' della ripresa, ha permesso a Mertens di realizzare l'1-1 con un rasoterra centrale, passato prima tra le braccia e poi tra le gambe di Posavec. Un pari che serve poco al Napoli, ma ancor meno al Palermo, penultimo con 11 punti.

23:54Calcio: Coppa d’Africa, Egitto in semifinale

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Si è deciso al 42' della ripresa, quando i supplementari erano alle porte, il quarto di finale tra Egitto e Marocco della Coppa d'Africa in corso in Gabon. Il gol di Kahraba che, entrato dalla panchina, ha risolto una mischia nell'area piccola marocchina, ha portato l'Egitto in semifinale, dove affronterà il Burkina Faso a Libreville.

22:41Nuove proteste anti-Trump a New York sotto Statua libertà

(ANSA) - NEW YORK, 29 GEN - Una folla enorme è riunita a Battery Park, la punta sud di Manhattan sulla baia di New York, di fronte alla Statua della libertà. Folla coloratissima e multietnica, con tantissimi bambini. Gli slogan più gettonati sono 'No Ban No Wall', 'Dump Trump', 'We are all american'. Sul palco si alternano gli attivisti. Molti gli immigrati. Peter, 25 anni, di origini irlandesi, dice: "Tutti i miei amici sono musulmani". Joan, 32 anni, ricorda che sua madre è musulmana e suo padre ebreo: "Questa è l'America".

22:02Baviera, trovati sei teenager morti

(ANSA) - BERLINO, 29 GEN - Sei teenager sono stati trovati morti in Baviera, ad Arnstein, nei pressi di Wuerzburg, in un giardino. La causa della morte non è ancora chiara. Si tratta di ragazzi di età compresa fra i 18 e i 19 anni. I cadaveri sono stati trovati nella casetta di un giardino, da un padre preoccupato, che non riusciva più a metteri in contatto con il figlio. I ragazzi avevano fatto una festicciola proprio nel giardino del ritrovamento. Al momento non vi sarebbero tracce di violenze subite dall'esterno. I soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso dei sei giovanissimi. Sul caso indaga la polizia locale. I corpi saranno sottoposti ad autopsia.

21:43Trump: protesta davanti alla Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 29 GEN - La protesta contro il bando dell'immigrazione raggiunge la Casa Bianca: migliaia di persone si sono radunate davanti alla residenza del presidente per partecipare ad una manifestazione intitolata 'No Muslim ban' (no al bando per i musulmani) e promossa sulle reti sociali con il motto "Non staremo in silenzio. Combattiamo". La folla grida ed esibisce slogan contro il provvedimento di Donald Trump.

21:42Francia, Hamon vince le primarie della gauche

(ANSA) - PARIGI, 29 GEN - Benoit Hamon vince il ballottaggio nelle primarie della gauche francese davanti a Manuel Valls. I media definiscono il vantaggio sull'ex premier 'social-liberale' "ampio". I militanti preparano la festa nel quartier generale di Hamon, i sostenitori di Valls aspettano il discorso del loro candidato, che poi andrà nella sede del partito, a rue Solférino, per la stretta di mano al vincitore.

21:36Femminicidio:in mille a fiaccolata Parma per Elisa e Arianna

(ANSA) - PARMA, 29 GEN - Un migliaio di persone hanno partecipato questa sera a Parma ad una fiaccolata per le vittime di femminicidio. La marcia è partita da via Sidoli, davanti all'abitazione in cui nel settembre scorso Elisa Pavarani, 39 anni, fu uccisa dall'ex fidanzato, e ha raggiunto via Gibertini dove un'altra donna, Arianna Rivara, 44 anni fra un mese, la notte tra giovedì e venerdì scorsi è morta strangolata per mano del suo ex compagno, Paolo Cocconi, 50 anni, che si è poi tolto la vita ingerendo un mix di psicofarmaci. "Un modo per dire no alla violenza contro le donne e alla violenza in generale", spiegano i promotori dell'iniziativa, che ha avuto il sostegno dell'assessorato alle Pari opportunità del Comune. "Un segno di vicinanza - sottolinea il sindaco Federico Pizzarotti, in prima fila con la fascia tricolore - non solo all'ultima vittima, ma come segno di solidarietà verso tutte coloro che hanno subito violenza e/o hanno perso tragicamente la vita. Parma si stringe attorno alle sue donne". (ANSA).