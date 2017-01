Ultima ora

01:15Calcio: Sarri, partita col Palermo stregata

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Queste sono partite che ogni tanto succedono: dal campo non ho avuto la sensazione che la squadra abbia fatto male, anzi abbiamo preso gol nell'unica occasione concessa agli avversari. Abbiamo creato tantissimo e purtroppo concretizzato poco. E' stata una partita un po' stregata, che lascia rammarico per il risultato, ma non preoccupazione, perché la prestazione c'è stata". Maurizio Sarri cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, dopo l'1-1 con il Palermo, costato al Napoli l'aggancio alla Roma. "Forse l'unica pecca è che negli ultimi minuti siamo stati un po' troppo confusionari: bisognerà abituarsi un po' alla presenza di Pavoletti, ma d'altra parte questa è una squadra che da anni si allena a tenere la palla bassa - ha detto il tecnico al termine - Spero che questi spezzoni servano a Leonardo per affinare il feeling con la squadra e aiutarci a venire a capo di certe partite, come quella di stasera. La squadra deve abituarsi a Leonardo e Leonardo deve affinare i meccanismi".

00:56Calcio: Francia, Monaco respinge l’assalto del Paris SG

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Era il match clou della 22/a giornata di Ligue 1 ed al Parco dei Principi il Paris Saint Germain ha fallito l'aggancio al Monaco capolista della classifica. I padroni di casa sono andati in vantaggio al 36' della ripresa con Cavani, che ha trasformato un rigore fischiato per l'atterramento in area di Draxler da parte di Sidibe. Ma al secondo minuto di recupero lo stesso Sidibe ha battuto un calcio d'angolo e Bernardo Silva ha realizzato l'1-1 con un sinistro da fuori area. Il Monaco sale a 49 punti, come il Nizza. Terzo il PSG a 46.

00:36Calcio: il Palermo frena il Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - Il Palermo impone a sorpresa l'1-1 casalingo al Napoli, che così fallisce l'aggancio al secondo posto in classifica occupato dalla Roma, oggi sconfitta dalla Samp. I giallorossi sono a 47 punti, gli azzurri salgono a 45. I rosanero, per la prima volta guidati dal nuovo allenatore Diego Lopez, sono passati in vantaggio per primi con Nestorovski dopo sei minuti di gioco. Poi è salito in cattedra il portiere del Palermo Posavec, con interventi in serie che hanno a più riprese impedito il pareggio del Napoli. Ma proprio una clamorosa papera del giovane portiere croato, al 21' della ripresa, ha permesso a Mertens di realizzare l'1-1 con un rasoterra centrale, passato prima tra le braccia e poi tra le gambe di Posavec. Un pari che serve poco al Napoli, ma ancor meno al Palermo, penultimo con 11 punti.

23:54Calcio: Coppa d’Africa, Egitto in semifinale

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Si è deciso al 42' della ripresa, quando i supplementari erano alle porte, il quarto di finale tra Egitto e Marocco della Coppa d'Africa in corso in Gabon. Il gol di Kahraba che, entrato dalla panchina, ha risolto una mischia nell'area piccola marocchina, ha portato l'Egitto in semifinale, dove affronterà il Burkina Faso a Libreville.

22:41Nuove proteste anti-Trump a New York sotto Statua libertà

(ANSA) - NEW YORK, 29 GEN - Una folla enorme è riunita a Battery Park, la punta sud di Manhattan sulla baia di New York, di fronte alla Statua della libertà. Folla coloratissima e multietnica, con tantissimi bambini. Gli slogan più gettonati sono 'No Ban No Wall', 'Dump Trump', 'We are all american'. Sul palco si alternano gli attivisti. Molti gli immigrati. Peter, 25 anni, di origini irlandesi, dice: "Tutti i miei amici sono musulmani". Joan, 32 anni, ricorda che sua madre è musulmana e suo padre ebreo: "Questa è l'America".

22:02Baviera, trovati sei teenager morti

(ANSA) - BERLINO, 29 GEN - Sei teenager sono stati trovati morti in Baviera, ad Arnstein, nei pressi di Wuerzburg, in un giardino. La causa della morte non è ancora chiara. Si tratta di ragazzi di età compresa fra i 18 e i 19 anni. I cadaveri sono stati trovati nella casetta di un giardino, da un padre preoccupato, che non riusciva più a metteri in contatto con il figlio. I ragazzi avevano fatto una festicciola proprio nel giardino del ritrovamento. Al momento non vi sarebbero tracce di violenze subite dall'esterno. I soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso dei sei giovanissimi. Sul caso indaga la polizia locale. I corpi saranno sottoposti ad autopsia.

21:43Trump: protesta davanti alla Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 29 GEN - La protesta contro il bando dell'immigrazione raggiunge la Casa Bianca: migliaia di persone si sono radunate davanti alla residenza del presidente per partecipare ad una manifestazione intitolata 'No Muslim ban' (no al bando per i musulmani) e promossa sulle reti sociali con il motto "Non staremo in silenzio. Combattiamo". La folla grida ed esibisce slogan contro il provvedimento di Donald Trump.