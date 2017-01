Ultima ora

06:16Canada: vittime in sparatoria moschea Quebec City

QUEBEC CITY (CANADA) - Una sparatoria ha provocato alcuni morti nella moschea di Quebec City, in Canada. Lo rende noto la polizia locale sul suo account twitter senza specificare il numero delle vittime. Due persone sono state arrestate.

05:13Trump, pronti a difendere Seul con ogni mezzo

WASHINGTON - Donald Trump ha ribadito in una telefonata con il presidente sud coreano Hwang Kyo Ahn ''l'impegno di ferro'' degli Stati Uniti a difendere Seul, ''anche attraverso la fornitura di ampia deterrenza, usando lo spettro completo delle capacita' militari''. Lo riferisce la Casa Bianca.

05:10Trump, anche Obama nel 2011 sospese visti rifugiati Iraq

WASHINGTON - Per giustificare il suo bando temporaneo anti rifugiati e anti immigrati Donald Trump ha chiamato in causa il suo predecessore Barack Obama. ''La mia politica e' simile a cio' che fece il presidente Obama nel 2011 quando bandi' i visti per i rifugiati dall'Iraq per sei mesi'', spiega Trump in una nota.

05:05Trump: corteo Washington inneggia a premier canadese

WASHINGTON - ''Hey hey, ho ho, vorrei che il nostro leader fosse Trudeau'': e' uno degli slogan in rima intonati davanti all'ambasciata canadese dalle migliaia di persone che hanno marciato dalla Casa Bianca a Capitol Hill per protestare contro Trump e il suo bando verso rifugiati e immigrati.

05:00Trump: regista iraniano Farhadi diserta cerimonia Oscar

TEHERAN - Il regista iraniano Asghar Farhadi, una nomination all'Oscar per la pellicola ''The salesman'' (Il cliente) come miglior film straniero, ha dichiarato che non partecipera' alla serata degli Academy Awards a causa dell'ordine esecutivo del presidente Donald Trump che impedisce per tre mesi l'ingresso negli Stati Uniti alle persone provenienti da sette stati a maggioranza islamica. Farhadi ha detto che l'incertezza riguardante il permesso di recarsi negli Stati Uniti e' ''inaccettabile''.

04:54Trump: anche Uber scarica tycoon per bando musulmani

NEW YORK - Anche Uber scarica Donald Trump: il co-fondatore e amministratore delegato dell'app di car sharing Travis Kalanick ha definito "sbagliato e ingiusto" il bando all'ingresso di cittadini di sette paesi a maggioranza musulmana ordinato dal tycoon. La critica di Kalanick e' arrivata dopo che una valanga di clienti inferociti hanno cancellato l'app dai loro smartphone.

01:15Calcio: Sarri, partita col Palermo stregata

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Queste sono partite che ogni tanto succedono: dal campo non ho avuto la sensazione che la squadra abbia fatto male, anzi abbiamo preso gol nell'unica occasione concessa agli avversari. Abbiamo creato tantissimo e purtroppo concretizzato poco. E' stata una partita un po' stregata, che lascia rammarico per il risultato, ma non preoccupazione, perché la prestazione c'è stata". Maurizio Sarri cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, dopo l'1-1 con il Palermo, costato al Napoli l'aggancio alla Roma. "Forse l'unica pecca è che negli ultimi minuti siamo stati un po' troppo confusionari: bisognerà abituarsi un po' alla presenza di Pavoletti, ma d'altra parte questa è una squadra che da anni si allena a tenere la palla bassa - ha detto il tecnico al termine - Spero che questi spezzoni servano a Leonardo per affinare il feeling con la squadra e aiutarci a venire a capo di certe partite, come quella di stasera. La squadra deve abituarsi a Leonardo e Leonardo deve affinare i meccanismi".