Ultima ora

09:03Canada: premier, ‘attacco terroristico a musulmani’

(ANSA) - QUEBEC CITY, 30 GEN - "Un attacco terroristico contro i musulmani": il primo ministro canadese Justin Trudeau ha definito oggi così l'attentato alla moschea di Quebec City, che ha provocato almeno sei morti e otto feriti. "E' straziante vedere una simile violenza insensata", ha aggiunto in un comunicato sottolineando che le forze dell'ordine canadesi "faranno il possibile per catturare i responsabili di questo atto e di tutti gli atti di intolleranza".

08:23Canada: sparatoria moschea, 5 morti

QUEBEC CITY (CANADA), 30 GEN - Sono cinque le vittime della sparatoria alla moschea di Quebec City, in Canada. Lo ha reso noto il presidente della moschea stessa.

08:15Afghanistan: 41 scuole chiuse a Herat per problemi sicurezza

KABUL - Oltre 40 scuole sono state chiuse negli ultimi tempi nella provincia occidentale afghana di Herat per motivi di sicurezza. Lo riferisce oggi Tolo tv di Kabul. Citando fonti del Dipartimento dell'Educazione provinciale, l'emittente precisa che si tratta di almeno 2.000 bambini che non possono usufruire del loro diritto all'istruzione.

06:16Canada: vittime in sparatoria moschea Quebec City

QUEBEC CITY (CANADA) - Una sparatoria ha provocato alcuni morti nella moschea di Quebec City, in Canada. Lo rende noto la polizia locale sul suo account twitter senza specificare il numero delle vittime. Due persone sono state arrestate.

05:13Trump, pronti a difendere Seul con ogni mezzo

WASHINGTON - Donald Trump ha ribadito in una telefonata con il presidente sud coreano Hwang Kyo Ahn ''l'impegno di ferro'' degli Stati Uniti a difendere Seul, ''anche attraverso la fornitura di ampia deterrenza, usando lo spettro completo delle capacita' militari''. Lo riferisce la Casa Bianca.

05:10Trump, anche Obama nel 2011 sospese visti rifugiati Iraq

WASHINGTON - Per giustificare il suo bando temporaneo anti rifugiati e anti immigrati Donald Trump ha chiamato in causa il suo predecessore Barack Obama. ''La mia politica e' simile a cio' che fece il presidente Obama nel 2011 quando bandi' i visti per i rifugiati dall'Iraq per sei mesi'', spiega Trump in una nota.

05:05Trump: corteo Washington inneggia a premier canadese

WASHINGTON - ''Hey hey, ho ho, vorrei che il nostro leader fosse Trudeau'': e' uno degli slogan in rima intonati davanti all'ambasciata canadese dalle migliaia di persone che hanno marciato dalla Casa Bianca a Capitol Hill per protestare contro Trump e il suo bando verso rifugiati e immigrati.