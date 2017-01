Ultima ora

11:56Fisco: evasione su 1.500 voli con ‘aero taxi’ a Catania

(ANSA) - CATANIA, 30 GEN - Militari della Guardia di Finanza di Catania hanno contestato a compagnie aeree private per l'uso di 'aereo taxi' operanti nell'aeroporto di Fontanarossa, un'evasione dell'imposta sui beni di lusso di quasi 700 mila euro. Il servizio ha interessato 247 vettori aerei privati, che hanno sede legale in 38 paesi esteri di cui 28 in Europa, dall'aprile del 2012 al dicembre del 2015, per il trasporto di 6.300 passeggeri con 1.500 voli. Secondo l'accusa avrebbero omesso di applicare l'imposta dovuta, secondo il decreto 'Salva Italia', per questi servizi, praticando sul mercato prezzi maggiormente competitivi rispetto agli operatori in regola. Le violazioni accertate hanno comportato anche l'irrogazione di sanzioni amministrative per oltre 200 mila euro. Alcune delle compagnie aeree interessate stanno già provvedendo al versamento delle maggiori imposte e delle sanzioni.

11:48Calcio: visite per Ocampos, contento di essere al Milan

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Lucas Ocampos è pronto a iniziare la sua avventura in prestito al Milan. "Sono contento di essere qui, cercherò di fare il meglio possibile" ha garantito prima di sostenere le visite mediche l'attaccante argentino di proprietà dell'Olympique Marsiglia, che era in prestito con diritto di riscatto al Genoa e ora si trasferisce in prestito secco al Milan fino a giugno.

11:45Gb: fiamme allo storico Old Trafford Stadium di Manchester

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Poco prima delle sette del mattino, i pompieri sono intervenuti per spegnere un incendio divampato al celebre Old Trafford Stadium, quello del Manchester United. Secondo quanto riferisce il Manchester Evening News online, le fiamme, apparentemente scaturite nel vano di un ascensore nella curva sud, sono ora sotto controllo. I vigili del fuoco hanno reso noto che sulla scena sono operative tre autobotti e che gli impianti elettrici sono stati isolati, mentre "le fiamme sono state estinte".

11:41Calcio: Delneri, passerà tempo per trovare sfidante Juve

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Una vera rivale della Juventus oggi non c'è nel campionato italiano, i bianconeri "sono una squadra completa, non sbagliano un colpo. Dovrà passare un pò di tempo per trovare una sfidante della Juve". Parola di Gigi Delneri, allenatore dell'Udinese, intervenuto ai microfoni di 'Radio anch'io sport'. Quest'anno la Juventus "è molto cambiata" rispetto all'anno scorso, 2è più completa. In questo momento ha lo spirito e la forza di combattere per la vittoria. Non fallisce un colpo. In questo momento è difficile batterla. La Roma sta cercando di farlo, il Napoli anche. Io credo che dovrà passare un pò di tempo per trovare una sfidante della Juventus".

11:40Calcio: Torino, rush finale di mercato, arriva Remacle

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Ultime ore frenetiche di mercato anche per il Torino, ancora a secco di vittorie nel 2017 e a -8 dalla zona Europa League. Dopo Carlao finora è arrivato il giovane centrocampista belga, Martin Remacle, classe '96, dallo Standard Liegi. In attesa dell'annuncio ufficiale del club granata, è stato lo stesso giocatore a rivelare, su Instagram, di avere trovato l'accordo con il Torino: "Ho il piacere di annunciarvi la mia firma con il Torino Fc 1906. Per me comincia una nuova avventura, ringrazio la mia famiglia, i miei amici e il mio agente Paolo". Remacle, centrocampista centrale, giocherà con la squadra Primavera ma sarà anche a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Oggi allenamento a porte aperte del Torino, alle 12 alla 'Sisport': da verificare le condizioni di Obi, uscito ieri con l'Atalanta.

11:34Mattarella a Camerino per discutere di emergenza terremoto

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 30 GEN - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Camerino e si appresta a incontrare i sindaci della provincia di Macerata: particolare attenzione è rivolta al tema dell'emergenza e della ricostruzione post sisma. La riunione, che si svolge nell'aula del rettorato dell'università, precede l'inaugurazione del 681mo Anno Accademico dell'ateneo marchigiano che si svolgerà all'auditorium Benedetto XIII, dove è atteso anche Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. Mattarella è giunto a Camerino a bordo di un elicottero che è atterrato nel complesso sportivo delle Calvie, ed è stato accolto dal sindaco Gianluca Pasqui e dal prefetto di Macerata Roberta Preziotti. Ad attenderlo nella sede del Campus universitario il rettore Flavio Corradini e il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. Quella del Capo dello Stato è la sesta visita alle aree terremotate delle Marche dal 24 agosto scorso: il 2 novembre era già stato a Camerino.

11:27Gentiloni, vicinanza a cittadini islamici vittime terrorismo

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Il governo italiano è vicino alle vittime, ai familiari e alla comunità musulmana canadese oltre che al governo e al presidente Trudeau. E' un modo anche per confermare il nostro atteggiamento di vicinanza e solidarietà alla stragrande maggioranza cittadini di fede islamica che vivono nei nostri Paesi e città e che rifiutano il terrorismo fondamentalista e anzi ne sono spesso vittime e bersagli". Lo dice il premier Paolo Gentiloni dopo l'attentato in Canada durante l'incontro con il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani.