14:13Berlusconi: intervista Esposito, magistrato farà appello

(ANSA) - NAPOLI, 30 GEN - Il magistrato Antonio Esposito, già presidente della Corte di Cassazione ed ora in pensione, presenterà appello contro la decisione del tribunale civile di Napoli che ha rigettato la sua domanda risarcitoria per diffamazione nei confronti de "Il Mattino", del direttore Alessandro Barbano e del giornalista Antonio Manzo in merito alla intervista pubblicata all'indomani della sentenza di Cassazione, che confermava la condanna di Silvio Berlusconi nel cosiddetto processo "Mediaset". E' quanto fa sapere l'avvocato Alessandro Biamonte, che assiste Esposito. L'avvocato Biamonte evidenzia peraltro che la stessa sentenza del tribunale partenopeo accerta che nel corso dell'intervista ad Esposito "non venne 'mai posta la domanda 'Non è questo il motivo per cui si è giunti alla condanna; e qual è allora'" e che "la forma espressiva utilizzata dal giornale può ritenersi ardita e spregiudicata".

14:03Coppia uccisa a Pordenone: periti, Audi via dopo omicidio

(ANSA) - UDINE, 30 GEN - L'Audi A3 di Giosuè Ruotolo abbandonò il parcheggio del palazzetto dello Sport di Pordenone dopo che fu commesso il duplice omicidio di Teresa Costanza e Trifone Ragone. È la conclusione a cui sono giunti i periti di parte della Procura, gli ingegneri Paolo Reale e Giuseppe Monfreda, all'esito della loro consulenza nella quale hanno ricostruito i tempi degli spostamenti della vettura dell'imputato, il percorso del runner che passò in zona, e sincronizzato i tempi riportati dalle diverse telecamere. Lo hanno riferito questa mattina in aula nel corso della 15ma udienza davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Udine. Gli esperti hanno analizzato il sistema di videosorveglianza e calcolato che l'ora reale corrisponde all'ora del fotogramma, più 4'23''. I periti hanno anche riferito le differenze tra i modelli di Audi A3 e A3 sportback, "indistinguibili se viste frontalmente". (ANSA).

13:54Sisma: Mattarella, compito sindaci è davvero difficile

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 30 GEN - "Mi rendo conto di cosa vuol dire il contatto con la vostra gente di fronte ad allarmi lanciati per l'eventualità di nuove emergenze. Il vostro compito è davvero difficile, questo non viene ignorato. Avete tutto l'appoggio, non soltanto quando evidenziate con forza le esigenze, le carenze e le cose che non vanno, ma anche quando protestate, perché anche questo può essere utile". Così il presidente Mattarella ai sindaci del Maceratese, riferendosi all'allerta lanciata dalla Commissione grandi rischi.

13:47Grillo, fuoriusciti traditori M5S, ancorati a poltrona

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "In questi anni ci sono state persone elette con il nostro simbolo che hanno deciso di andarsene. Le motivazioni sono sempre ridicole, un copia-incolla delle balle dei giornali. La cosa che li accomuna tutti è l'"effetto cadrega", che è la vera ragione del tradimento. Ognuno si è ancorato alla sua poltrona e al suo stipendio fregandosene di essere stato eletto con un simbolo e un programma che hanno tradito e senza il quale non sarebbero mai arrivati dove sono". Lo scrive, in un post sul blog, Beppe Grillo, che sottolinea: "Il M5S senza queste zavorre può solo fare meglio. L'unico modo per eliminare l'"effetto cadrega" è il vincolo di mandato". "Chi tradisce gli elettori e non è più d'accordo con il programma per il quale è stato eletto, se ne torna a casa e lascia spazio al primo dei non eletti", aggiunge Grillo.

13:45Golf: Francesco Molinari 14/o in California

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Lo spagnolo Jon Rahm ha vinto con 275 colpi (72 69 69 65, -13) il Farmers Insurance Open di golf svoltosi sui due tracciati (South e North Course, par 72) del Torrey Pines GC a San Diego in California. Francesco Molinari, 14/o con 281 (71 70 69 71, -7), ha offerto la seconda consecutiva convincente prestazione dopo il 12/o posto nel CareerBuilder Challenge della scorsa settimana. Rahm ha ottenuto il primo titolo sul circuito nel 17/o torneo disputato, rimontando dal 13/o posto con un 65 (-7) e lasciando a tre colpi lo statunitense Charles Howell III e il rappresentante di Taiwan Cheng Tsung Pan (268, -10). Uscito al taglio Tiger Woods, 111/o con 148 (76 72, +4), alla seconda gara dopo il lungo stop per infortunio.

13:41Basket: Nba, i Cavs piegano i Thunder

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - E' andata a LeBron James la sfida con Russell Westbrook: i Cleveland Cavaliers si sono infatti imposti 107-91 sugli Oklahoma City Thunder. James ha messo a segno 23 punti anche se il miglior realizzatore dell'incontro è stato il suo compagno di squadra Kylie Irving con 29. Ennesima tripla doppia per Westbrook (20 punti, 12 rimbalzi e 10 assist). Nonostante l'assenza di Stephen Curry fermato dall'influenza, i Golden State Warriors hanno battuto in trasferta per 113-111 i Portland Trail Blazers. A trascinare al successo i californiani ci ha pensato Kevin Durant con 33 punti. Gli Atlanta Hawks hanno battuto i New York Knicks 142-139 dopo 4 tempi supplementari. Houston Rockets fermati dagli Indiana Pacers 120-101, Toronto Raptors sconfitti in casa dagli Orlando Magic 114-113. Vittoria esterna per i Washington Wizards (107-94 sui New Orleans Pelicans) e per i Dallas Mavericks (105-101 sui San Antonio Spurs) mentre i Chicago Bulls regolano 121-108 i Philadelphia 76ers.

13:31Trump: Bbc, governo May mantiene visita di Stato

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il governo di Theresa May ha deciso di mantenere la visita di Stato del neo presidente Donald Trump nel Regno Unito, perchè annullarla, come chiede una petizione con circa un milione di firme significherebbe "smantellare tutto" ciò che May e Trump hanno concordato nel loro primo incontro a Washington la scorsa settimana. Lo afferma una breaking news della Bbc su Twitter.