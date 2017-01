Ultima ora

16:02Calcio: Corvino, Bernardeschi? Difendiamo nostre risorse

(ANSA) - FIRENZE, 30 GEN - "Il futuro di Bernardeschi? La nostra proprietà non mette la scritta 'vendesi' a nessuno, noi difendiamo sempre le nostre risorse". Così il direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino a margine della presentazione di Riccardo Saponara. Il dirigente viola ha poi ribadito che il mercato in entrata della Fiorentina è concluso, mentre ci sarà qualche operazione in uscita, una di queste riguarderà il giovane difensore Diks, destinato ad andare in prestito al Vitesse. Mentre il centrocampista Badelj, accostato più volte a Milan e Roma, dovrebbe restare: "Anche perché nessuno finora è mai venuto a chiedercelo".

16:02Calcio: Saponara, a Firenze per il sogno azzurro

(ANSA) - FIRENZE, 30 GEN - "Andare al Milan da giovane non ha giovato alla mia carriera, ma ora mi sento pronto per una grande piazza e qui sogno anche di arrivare in Nazionale". Lo ha detto Riccardo Saponara, nel corso della presentazione avvenuta oggi allo stadio a Firenze: il centrocampista, maglia numero 21, approda in viola dall'Empoli in prestito per due anni con obbligo di riscatto a circa 9 milioni di euro. "Empoli era la mia seconda casa e partire per la seconda volta mi è dispiaciuto - ha continuato Saponara - ma la Fiorentina è la mia grande occasione, la valutazione che mi era stata data negli anni passati sicuramente è stata una barriera, ma alla fine è stata abbattuta e adesso sono qui, la Fiorentina è una grande squadra e io mi auguro di far crescere la sua qualità".

15:59Calcio: Brasile, la Chapecoense torna a vincere

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - A due mesi esatti dalla tragedia dell'incidente aereo nei pressi di Medellin in cui hanno perso la vita 71 persone, la Chapecoense ha ottenuto la sua prima vittoria. E' successo ieri allo stadio Arena Condà, dove la 'Chape' ha battuto per 2-1 l'Inter di Lages in una partita del turno inaugurale del campionato dello stato di Santa Catarina, giocata alla presenza di 8.293 spettatori. Prima della partita la squadra ospite è scesa in campo indossando la maglia dei rivali, con la scritta "#ForçaChape #ForeverChape". Trascinata da uno scatenato Rossi, attaccante arrivato nemmeno un mese fa dal Goias, la Chapecoense (in cui hanno giocato in porta l'ex romanista Artur e da subentrato l'ex del Palermo Tulio de Melo) è andata a segno con Wellington Paulista e Niltinho. Di Enercino la rete dell'Inter catarinense.

15:53Calcio: Moratti, Pioli persona di carattere

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - "Pensavo non facessimo in tempo ad arrivare cosi' vicini. E' un'Inter sanissima. Pioli ha dimostrato di essere bravo, come bravo e' stato il 'cinesino', Zhang, a stare vicino alla squadra. I risultati poi arrivano ma non pensavo con questa velocita' e continuita'": lo dice l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti in un'intervista all'edizione online del Giorno. "Pioli Normal One? Si, ma ha un modo molto deciso di fare. Non e' un buono - aggiunge Moratti - che lascia fare troppo, ha della disciplina. Una persona di carattere che non fa palcoscenico, lavora".

15:50Calcio: Pato dal Villarreal al Tìanjin Quanjian

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - L'ex milanista Alexandre Pato è un giocatore del Tianjin Quanjian. Lo ha ufficializzato oggi il club cinese, precisando che per l'acquisto dal Villarreal, con cui il brasiliano aveva un contratto fino al giugno 2020, verserà 18 milioni di euro. La società spagnola realizza quindi un'ottima plusvalenza, visto che, appena sei mesi fa, aveva preso Pato dal Corinthians per 3 milioni. Non è stato reso noto l'ammontare dell'ingaggio del calciatore. Pato sarà uno dei tre stranieri extra-asiatici della squadra allenata da Fabio Cannavaro, che dopo l'esonero di Wanderley Luxemburgo ha preso la guida del Tianjin portandolo fino alla promozione nella massima serie. Gli altri due stranieri sono il brasiliano Geuvanio e il belga Axel Witsel, soffiato ad inizio mese alla Juventus. Ha invece rescisso il contratto Luis Fabiano, del quale Pato prenderà il posto visto che 'O Fabuloso' vuole tornare in Brasile.

15:48Marito e moglie uccisi, conferma carcere per amico figlio

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GEN - Confermata la custodia cautelare in carcere per il 17enne indagato per il duplice delitto di Pontelangorino: è accusato di aver ucciso a colpi di scure i coniugi Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, in concorso con il figlio 16enne della coppia, la notte tra il 9 e il 10 gennaio. La decisione è dei giudici del Riesame del tribunale per i Minorenni di Bologna, che hanno respinto il ricorso contro l'ordinanza del Gip del difensore del ragazzo, avv.Lorenzo Alberti Marangoni Brancuti. La richiesta della difesa era di scarcerazione e affidamento ad una comunità. Venerdì in udienza il giovane, che sarebbe l'esecutore materiale dell'omicidio, aveva ribadito il proprio pentimento. (ANSA).

15:36Ciancimino: nuova condanna, 3 anni e 6 mesi per calunnia

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GEN - Nuova condanna, a tre anni e sei mesi, per Massimino Ciancimino, il figlio dell'ex sindaco di Palermo Vito: a Bologna era imputato per calunnia nei confronti di Rosario Piraino, dell'Aisi. Il 'super-testimone' del processo sulla presunta trattativa Stato-Mafia, arrestato e finito in carcere il 24 gennaio per un'altra condanna a Palermo, rispondeva, nel processo bolognese, di aver falsamente accusato di minacce Piraino nel 2009, quando risiedeva a Bologna. (ANSA).