Ultima ora

18:04Calcio: Ausilio, Coutinho il mio rimpianto più grande

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - "E' un grande rimpianto aver venduto Coutinho, forse il più grande rimpianto in oltre 20 anni all'Inter. Se fosse ora in nerazzurro sarebbe titolare e avrebbe il successo che sta ora avendo al Liverpool. Ma all'epoca non era pronto fisicamente e non era abituato al calcio italiano". Il ds dell'Inter Piero Ausilio, in un'intervista a Espn, torna a parlare della cessione di Philippe Coutinho venduto al Liverpool nel 2013 per 10 milioni di euro. Ora il brasiliano e' sbocciato e sta facendo vedere grandi cose in Premier League. Ausilio spiega che con la cessione di Coutinho è stato finanziato l'acquisto di Kovacic ma non chiude ad un clamoroso ritorno del trequartista: "Ora abbiamo dei proprietari molto forti e non escludo che in futuro Coutinho possa chiudere la sua carriera tornando qui all'Inter. E' qualcosa di cui possiamo sempre sperare".

18:04Calcio: Milan, i cinesi incoraggiano la squadra

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - "I grandi campioni non si perdono mai d'animo". Questo il messaggio di incoraggiamento di Sino-Europe Sports, capofila della cordata cinese in procinto di completare l'acquisto del Milan, indirizzato in particolare a quattro giocatori rossoneri: Gianluigi Donnarumma e Manuel Locatelli - al centro delle critiche per alcuni errori commessi in campo - Giacomo Bonaventura e Mattia De Sciglio, che ieri a Udine si sono infortunati. "I grandi campioni non si perdono mai d'animo. Donnarumma, Bonaventura, Locatelli, De Sciglio, continuate a lottare", è il tweet pubblicato da Community, l'advisor che segue la comunicazione del gruppo cinese.

17:53Spagna: re Felipe compie 49 anni, da 956 giorni sul trono

(ANSA) - MADRID, 30 GEN - Una giornata di lavoro come le altre, con solo una pausa per soffiare le candeline sulla torta di compleanno con la moglie Letizia e le principessine Leonora e Sofia, poi una commemorazione solenne per il quarto centenario della morte di Miguel de Cervantes, geniale creatore di Don Chisciotte. Felipe VI di Borbone, da 956 giorni sul trono di Spagna, ereditato dal padre Juan Carlos I, festeggia oggi i 49 anni. Di lui Abc scrive che è un re modello "vicino alla gente, impegnato, educato". In meno di 3 anni è riuscito a riavvicinare gli spagnoli alla corona dei Borbone, dopo gli scandali che sotto il padre avevano fatto traballare la monarchia. Anche se il fronte repubblicano non ha perso vigore, da Podemos ai secessionisti catalani, che hanno la maggioranza assoluta nel parlamento regionale di Barcellona. La funzione ha cambiato fisicamente l'uomo da quando è salito al trono, scrive Abc, "Si nota il peso della responsabilità nel suo aspetto". La barba è in buona parte bianca, "ha perso peso, e spontaneità".

17:52Turchia: spari in ristorante a Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 30 GEN - Un uomo ha sparato in un ristorante nel quartiere Beykoz di Istanbul, uccidendo una persona e ferendone almeno altre due, ed è poi stato arrestato: l'episodio ha suscitato sul momento la paura che si trattasse di un altro attentato terroristico come quello della discoteca Reina a Capodanno e tutti si sono immediatamente gettati sotto ai tavoli. Sembra invece si sia trattato di una vendetta personale. Secondo alcuni online turchi, l'assassino avrebbe riconosciuto l'uomo che 12 anni prima aveva ucciso suo padre e avrebbe deciso di vendicarsi. Diverse altre persone hanno riportato ferite non gravi, soprattutto a causa delle schegge di vetro. L'uomo che ha sparato è stato catturato poco dopo.

17:48Maturità: Latino a Classico, Matematica a Scientifico

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Latino al Liceo classico, Matematica allo Scientifico, Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo Servizi commerciali degli Istituti professionali. Sono alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2017, annunciate oggi dalla Ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, con un video lanciato sulla pagina Facebook e sui social del Ministero. La temutissima Fisica dunque anche quest'anno non è uscita, facendo tirare un sospiro di sollievo a migliaia di studenti dei licei Scientifici.

17:46Calcio: Palermo, Quaison verso il Mainz

(ANSA) - PALERMO, 30 GEN - Il Palermo continua a vendere. Dopo Hiljemark, sta per lasciare i rosanero anche Robin Quaison. Lo svedese ha trovato l'accordo con i tedeschi del Mainz e a breve arriverà la fumata bianca. In uscita anche Vitiello e Diamanti. Sul fronte entrate, il direttore sportivo Nicola Salerno sta pensando a Ibarbo ma la pista è complicata.

17:43Arrestato ‘caporale’ nel Foggiano, braccianti come schiavi

(ANSA) - SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA), 30 GEN - I carabinieri del Comando provinciale di Foggia hanno arrestato un cittadino romeno di 37 anni, Florin Anusca, ritenuto responsabile di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Al presunto 'caporale' è stata notificata un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal Tribunale del Riesame di Bari. Anusca è stato individuato e catturato nelle campagne di San Marco in Lamis, dove, secondo gli investigatori, aveva posto le basi dell' attività illecita. L'uomo avrebbe reclutato manodopera per il lavoro nei campi, soprattutto per la raccolta di pomodori, sfruttandola, e avrebbe usato violenza, minacce e intimidazioni nei confronti di connazionali, tra i quali alcuni parenti, approfittando del loro stato di bisogno. I braccianti, dopo essere stati arruolati, venivano tutti collocati in un alloggio privo di servizi, condotti sul luogo di lavoro a bordo di un furgone, che erano stati costretti ad acquistare, e non erano autonomi neppure per sfamarsi.