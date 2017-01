Ultima ora

19:54Calcio: Fiorentina, Diks in prestito al Vitesse

(ANSA) - FIRENZE, 30 GEN - La Fiorentina ha ceduto in prestito al Vitesse il difensore olandese Kevin Diks, classe '96, appena due brevissime apparizioni in campionato. Il club viola sta anche trattando la cessione dell'esterno brasiliano Gilberto al Vasco de Gama.

19:51Calcio: Lazio, Leitner a titolo definitivo all’Augsburg

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - La Lazio ha ceduto Moritz Leitner all'Augsburg, squadra che milita in Bundesliga. L'ufficialità arriverà nelle prossime ore. Il centrocampista classe '92 era arrivato la scorsa estate a costo zero dal Borussia Dortmund ma non ha mai pienamente convinto Simone Inzaghi, che nel ruolo di interno al posto di Cataldi, in prestito al Genoa, ha puntato sul giovane Murgia.

19:46Calcio:Roma,carica Dzeko “non molliamo”,Grenier”sono pronto”

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Non vieni sconfitto quando perdi. Vieni sconfitto quando molli. Noi non molliamo". Edin Dzeko sprona così la Roma e l'ambiente giallorosso dopo l'inatteso ko subito dalla squadra di Spalletti a Marassi contro la Sampdoria. "Continuiamo ad andare avanti lavorando duramente, concentrazione massima sul Cesena" aggiunge quindi l'attaccate bosniaco nel post su Instagram, fissando l'appuntamento per il riscatto all'impegno di mercoledì sera all'Olimpico per i quarti di finale di Coppa Italia. Tra i convocati dovrebbe esserci anche l'ultimo arrivato a Trigoria, Clement Grenier, che oggi ha sostenuto il primo allenamento. "Sono felice di essere qui e di aver già incontrato il mister e i compagni di squadra per iniziare questa bella seconda parte di stagione che ci attende" confessa il francese a RomaTv prima di soffermarsi sui numerosi problemi fisici avuti in carriera: "E' vero che ho avuto degli infortuni in passato, ma li ho superati ormai da un anno e mezzo ''.

19:34Calcio: Pioli, vogliamo vincere la Coppa Italia

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - "Contro la Lazio e' una partita da dentro o fuori, in cui il risultato conta molto. La Coppa Italia è un obiettivo importante per entrambe le squadre. Vogliamo vincere il trofeo, come tutte le grandi squadre": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli, alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia a San Siro contro la Lazio. Un avversario che, secondo l'allenatore, "sta facendo un ottimo campionato e che ha sicuramente dei valori". Pioli chiede ai nerazzurri di mettere in campo "il massimo potenziale" e dare "tutto per cercare di vincere". L'ultimo confronto con la Lazio e' di un mese fa, vittoria per 3-0 dei nerazzurri. "In questo periodo siamo cresciuti. È chiaro che le vittorie danno fiducia - conferma Pioli - e su quello dobbiamo insistere. In campionato abbiamo vinto ma soffrendo molto nel primo tempo. Ci vorrà un'Inter precisa tecnicamente e tatticamente".

19:33May vede leader Scozia, Galles e Ulster

(ANSA) - LONDRA, 30 GEN - Non è stato raggiunto un accordo al termine del vertice a Cardiff tra la premier britannica Theresa May e i leader delle tre 'nazioni' emerse dal processo di devolution, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Non sono bastate le rassicurazioni del primo ministro sul fatto che verranno ascoltate le loro istanze in vista dei negoziati per l'uscita dall'Ue. I tre leader vorrebbero invece un ruolo attivo nelle trattative che non appare una via percorribile per Downing Street, secondo cui Londra deve portare avanti una unica posizione a Bruxelles nell'interesse di tutto il Regno Unito, come ribadito di recente anche dalla Corte suprema. La posizione del 'first minister' gallese Carwyn Jones appare possibilista rispetto a un accordo con May, affermando che i loro punti di vista "non sono irreconciliabili". Non si può certo dire lo stesso per la leader scozzese Nicola Sturgeon, secondo cui i colloqui di oggi sono stati "molto deludenti".

19:28Brasile: le condizioni della moglie di Lula restano gravi

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 30 GEN - Continuano a rimanere critiche le condizioni di salute di Marisa Leticia, moglie dell'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva: lo rende noto il quotidiano online 'Estadao', sottolineando che nel fine settimana la donna - colpita lo scorso 24 gennaio da un ictus - ha anche avuto un arresto cardiaco, poi risolto dai medici dell'ospedale Siro-libanese di San Paolo dove si trova ricoverata. Marisa Leticia, 66 anni, ha la doppia cittadinanza, italiana e brasiliana.

19:25Calcio: Udinese, De Paul chiama De Sciglio per scusarsi

(ANSA) - UDINE, 30 GEN - Il centrocampista dell'Udinese Rodrigo De Paul ha contattato ieri sera per telefono il difensore del Milan Mattia De Sciglio, per scusarsi personalmente per lo scontro di gioco che ha provocato al rossonero un trauma distorsivo alla caviglia destra. Il giocatore - ha fatto sapere l'Udinese - ha spiegato all'avversario di essere dispiaciuto ma, allo stesso tempo, gli ha ribadito che si è trattato di un contatto di gioco in cui non aveva intenzione di procurargli un danno.