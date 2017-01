Ultima ora

21:38Roma: ok a bilancio, applausi in Aula

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - L'Aula Giulio Cesare, presieduta da Marcello De Vito, ha approvato con 29 voti favorevoli e 15 contrari il bilancio di previsione 2017-2019 di Roma Capitale. La votazione si è conclusa al termine di una lunga maratona consiliare. Presenti anche la sindaca di Roma Virginia Raggi e diversi assessori che, al termine del voto, insieme ai consiglieri di maggioranza hanno applaudito in Aula. La manovra vale 5.383.229.945,78 euro. Nel triennio il piano investimenti è di 577.741.950,99 euro, di cui ben 430 milioni saranno dedicati ai trasporti e alla mobilità sostenibile.

21:26Calcio: Ranocchia in prestito secco all’Hull City

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Andrea Ranocchia ha accettato l'offerta dell'Hull City. Il difensore dell'Inter si trasferirà in prestito secco fino a fine stagione e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche del club di Premier League.

21:24Calcio: Tommasi, Juve-Inter tornata a livelli anni fa

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - È la settimana di Juventus-Inter, "una sfida con tornata ai livelli di qualche anno fa", come ha notato il presidente della Assocalciatori Damiano Tommasi a margine del Gran Galà del calcio, in cui i giocatori hanno fatto incetta di premi. Guardando alla classifica, Tommasi ha osservato che "è scontato solo l'esito delle retrocessioni, purtroppo quella è una corsa che ha detto già molto e che forse può dire ancora poco. Però - ha continuato Tommasi - l'esito delle partite non è mai scontato, anche perché con i tre punti e il cammino che stanno facendo quelle davanti anche un pareggio diventa molto importante".

21:20Calcio: Higuain, prova forza Juve ma non dobbiamo rilassarci

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Con il Sassuolo "la Juventus ha dato una bella dimostrazione di forza, ma non dobbiamo rilassarci". Così Gonzalo Higuain in un'intervista a Premium Sport. "Abbiamo dimostrato - ha aggiunto - di avere i giocatori giusti per il sistema di gioco che Allegri ha scelto con coraggio". Il 'Pipita' minimizza sul presunto nervosismo di Dybala: "Sta bene, è tranquillo e anche il mister ha detto che tutto è a posto. Sono cose che capitano, lui è tranquillo - ha ribadito Higuain - ed è importante per noi".(ANSA).

21:19Aereo fuori pista a Orio, iniziati lavori rimozione carcassa

(ANSA) - BERGAMO, 30 GEN - Sono iniziati questa mattina i lavori di rimozione della carcassa del Boeing 737 della Asl Airlines ungherese uscito di pista a Orio al Serio il 5 agosto scorso, finendo sulla tangenziale (i due piloti, unici a bordo, restarono feriti lievemente). Dopo l'incidente il cargo venne spostato in un vicino campo, dove è rimasto fino a oggi, sorvegliato dalle guardie giurate 24 ore su 24. A quasi 6 mesi di distanza il velivolo, che viaggiava per conto di Dhl, verrà rimosso, dopo che la settimana scorsa Enac ha confermato il piano per la rimozione del velivolo. Quelle di oggi sono le operazioni preliminari: l'area dovrà prima di tutto essere preparata e resa un vero cantiere di lavoro. Immediatamente dopo si comincerà a svuotare la cabina di comando portando via tutti gli strumenti e attrezzature tecnologiche di volo. Quindi l'aeromobile andrà 'cannibalizzato' (come dicono in gergo tecnico gli addetti ai lavori).

21:14Stato-mafia: Riina risponderà al processo

(ANSA) - PALERMO, 30 GEN - La sorpresa è arrivata a udienza chiusa, quando la corte stava per lasciare l'aula. E' stato allora che il boss Totò Riina ha fatto sapere attraverso il suo legale, l'avvocato Giovanni Anania, che risponderà alle domande di pm e avvocati nel processo sulla trattativa Stato-mafia. Un colpo di scena che le parti non si aspettavano - sarebbe la prima volta che il padrino corleonese si sottopone all'esame - che difficilmente porterà, però, a novità sostanziali per il dibattimento che cerca di far luce sul presunto patto tra i boss e pezzi delle istituzioni. Riina è l'unico dei 10 imputati ad avere accettato di rispondere alle domande.

21:11Gb insorge ma May è ‘felice di vedere Trump’

(ANSA) - LONDRA, 30 GEN - La Gran Bretagna sogna di chiudere le porte in faccia a Donald Trump, così come lui vuol chiudere i confini d'America ai cittadini di sette Paesi islamici. O, almeno, sogna di farlo un numero cospicuo di sudditi di Sua Maestà: oltre 1,4 milioni quelli che hanno firmato in meno di due giorni una petizione popolare contro il neopresidente Usa sulla scia dell'appello lanciato dal leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, per un rinvio della visita di Stato di 'The Donald' a Londra in programma da qui a qualche mese. Ma il governo May, per quanto imbarazzato dal 'bando anti-musulmani' del nuovo inquilino della Casa Bianca, non ha intenzione di riarrotolare il tappeto rosso che la premier Tory si è affrettata a promettere a Washington venerdì e conferma la volontà di accogliere con ogni riguardo l'ospite d'oltreoceano. Ricevimento dalla regina a Palazzo incluso.