Ultima ora

23:06Calcio: Chiellini, Inter? Sfida tra due squadre più in forma

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - "Quella contro l'Inter è una sfida importante, uno scontro diretto. Sarà sicuramente una bella partita, una sfida affascinante che come ogni anno ha un sapore speciale e arriva in un momento in cui siamo le squadre più in forma del campionato. Noi dobbiamo guardare a noi stessi e non ai punti di vantaggio che abbiamo. Sarà importante dare un altro segnale a tutti che vogliamo arrivare fino in fondo anche quest'anno": lo dice il difensore della Juventus Giorgio Chiellini, a margine del Gran Galá del calcio Aic a cui hanno partecipato molti giocatori bianconeri tra cui Barzagli, Bonucci e Buffon accompagnato da Ilaria D'Amico. La vittoria sul Sassuolo, secondo Chiellini, è stata "una risposta a noi stessi dopo un po' di trasferte venute malino". Definisce la Roma "solo sfortunata" per la sconfitta contro la Sampdoria e non drammatizza il gesto di Dybala che non ha dato la mano ad Allegri al momento della sostituzione: "Ieri ho visto un ottimo Paolo''.

23:01Calcio:Nainggolan,come Pogba? senza gruppo non sono nessuno

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - "Io faccio parte di un gruppo e senza il gruppo non sono nessuno". Radja Nainggolan si sottrae ai paragoni con Paul Pogba azzardati dal suo allenatore, Luciano Spalletti e, a margine del Gran galà del calcio, è tornato a commentare la sconfitta contro la Sampdoria: "Sicuramente è colpa nostra, andando due volte in vantaggio perdere non è da noi. Poi le decisioni arbitrali fanno parte del gioco. Lo scudetto? Bisogna crederci - ha risposto -, perché approfittando del pareggio del Napoli siamo sempre secondi. Bisogna puntare in avanti per allontanare quelli dietro". Infine Nainggolan ha speso complimenti per Kessie, il giovane centrocampista dell'Atalanta che potrebbe finire nel mirino della Roma. "Stiamo parlando di un giocatore che è al primo anno a questo livello e sta facendo un grandissimo campionato e ci ha messo in difficoltà, se continua così - ha concluso - diventerà un grandissimo".

22:22Calcio: Coppa Italia, andata Juve-Napoli il 28 febbraio

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - L'andata della semifinale di Coppa Italia Juventus-Napoli si giocherà allo 'Stadium' bianconero martedì 28 febbraio. Lo ha comunicato oggi la Lega calcio. Il 1° marzo l'andata dell'altra semifinale tra le vincenti dei quarti Inter-Lazio e Roma-Cesena.

22:20Calcio: Ocampos in prestito al Milan, sceglie numero 11

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - È ufficiale il trasferimento in prestito fino a giugno al Milan di Lucas Ocampos, che giocherà con la maglia numero 11. Il club rossonero ha infatti comunicato "di aver acquisito dal Genoa CFC a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2017, il diritto alle prestazioni sportive" dell'attaccante di proprietà dell'Olympique Marsiglia.

22:06Pd: Renzi, congresso si fa nei tempi come mi fu chiesto

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Nell'assemblea del Pd del 18 dicembre "mi è stato chiesto di non fare il congresso straordinario ma di rispettare la tempistica e le regole dello Statuto. Perché se uno fa parte di una comunità deve rispettarne le regole, no?". Così Matteo Renzi, nella sua Enews, risponde indirettamente a chi oggi invoca un congresso anticipato del Partito democratico. "Elezioni. Nei palazzi della politica non parlano d'altro - afferma poi Renzi -. Sono temi che sento molto lontani. Non riesco a capire come si possa dedicare tanto tempo a questo dibattito. Dopo il referendum, purtroppo, non sarà facile governare l'Italia. La nostra proposta di semplificare il sistema è stata bocciata. Pertanto il problema non è con quale legge si vota, visto che questo interessa soprattutto agli addetti ai lavori che sognano un posto in Parlamento, ma quali idee si propongono".

21:55Ambiente: Pfas, avvisi garanzia a nove manager ‘Miteni’

(ANSA) - VICENZA, 30 GEN - Nove avvisi di garanzia sono stati notificati dalla Procura di Vicenza ad altrettanti manager della Miteni Spa di Trissino (Vicenza), nell'ambito dell'inchiesta sull'inquinamento da Pfas (le sostanze perfluoro alcaline) sul territorio. Lo rende noto la stessa società berica, precisando inoltre che è stata posta sotto sequestro l'area "in cui i tecnici ambientali Miteni nei giorni scorsi hanno ritrovato un deposito di materiale di presumibile origine industriale, fuori dallo stabilimento e in prossimità del torrente Poscola". Il personale dell'azienda, precisa Miteni, ha dato piena disponibilità e collaborazione per l'esecuzione degli atti disposti dall'autorità giudiziaria, così come l'attuale proprietà e l'attuale gestione "hanno fatto fin dal suo insediamento, con ogni istituzione".

21:49Calcio:Marotta,matrimonio Juve-Allegri avanti brillantemente

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Il matrimonio fra la Juventus e Massimiliano Allegri "può proseguire brillantemente". Ne è sicuro l'ad bianconero Beppe Marotta, che ha commentato così le ricorrenti voci su un possibile futuro in Premier League dell'allenatore. "Allegri ha un contratto con noi per un anno e mezzo e, al di là di questa riflessione oggettiva, c'è una sostanza molto importante ed è il rapporto che c'è tra noi e lui - ha chiarito Marotta, a margine del Gran galà del calcio, organizzato dall'Assocalciatori -. Siamo contenti del mister e lui di noi. Quindi, credo che il matrimonio possa proseguire brillantemente".