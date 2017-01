Ultima ora

00:29Basket: Serie A, Avellino-Milano 80-68

(ANSA) - AVELLINO, 30 GEN - Pur se priva di Cusin e con Ragland non al massimo della forma, la Sidigas mette sotto l'Armani fin dalle prime battute di gioco. I lombardi non riescono mai a mettere la testa avanti, subendo la precisione al tiro dalla distanza degli irpini, ed un Fesenko fenomenale, capace di chiudere il match con 20 punti, 11 rimbalzi, 11 falli subiti e 36 di valutazione. Ma è stata tutta la Sidigas ad eseguire alla perfezione il piano partita ordito da Sacripanti, che ha avuto tantissimo da tutti i suoi uomini. Nessuno si è risparmiato, con Obasohan, spesso in discussione, che ha giocato la sua migliore partita con la casacca biancoverde. Coach Repesa le ha tentate davvero tutte, ma nessuno dei suoi gli ha dato le risposte sperate. La Sidigas ha avuto anche 17 lunghezze di vantaggio (63/46 al 28'), riuscendo a respingere con lucidità i tentativi di Milano di recuperare il distacco.

00:14Calcio: festa Juve a Gran galà Aic,Bonucci miglior giocatore

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - E' il Gran galà del calcio ma sembra sostanzialmente una festa a tinte bianconere, visto che la Juventus ha fatto incetta di premi nella kermesse organizzara come ogni anno dall'Assocalciatori. Vincitrice del campionato e della coppa Italia, la Juventus è stata ovviamente premiata come miglior squadra della passata stagione e ha piazzato sei giocatori, oltre ai nuovi arrivati Gonzalo Higuain, capocannoniere nello scorso campionato con la maglia del Napoli, e l'ex romanista Miralem Pjanic, nell'undici ideale scelto da una giuria composta da calciatori, allenatori, arbitri e giornalisti. La formazione ideale è composta da Gianluigi Buffon, Kalidou Koulibaly, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, eletto anche miglior calciatore della passata stagione, Giorgio Chiellini, Marek Hamsik, Pjanic, Paul Pogba, Radja Nainggolan, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Massimiliano Allegri è stato premiato come il Migliore allenatore

00:11Calcio: Spezia-Latina 3-2

(ANSA) - LA SPEZIA, 30 GEN - Lo Spezia torna alla vittoria dopo tre partite e si avvicina alla zona play-off. Al 'Picco', nel posticipo della 23esima giornata del campionato di Serie B, finisce 3-2 al termine di una girandola di emozioni. La squadra di Di Carlo parte bene e dopo venti minuti e' gia' sul 2 a 0: al 15' sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Mastinu, la torre di Terzi trova pronto Granoche che sotto misura insacca per il vantaggio dei padroni di casa. Al 20' arriva anche il raddoppio, sempre da palla inattiva: punizione di Mastinu, torre di Djokovic per Pulzetti che sbuca alle spalle della difesa pontina e fulmina Pinsoglio. Nella ripresa, nonostante l'espulsione di Terzi, al 26' lo Spezia sigla anche la terza rete con Granoche, che approfitta di una distrazione dei centrali ospiti per involarsi verso la porta e siglare la doppietta personale. Sul 3 a 0, lo Spezia rallenta e il Latina si rifa' sotto fino a ridurre le distanze fino al 3-2.

23:50Calcio: Juve, Allegri, con Inter sfida chiave

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - "Sesto scudetto sarebbe un record e da leggenda ma ci sono anche la Roma, il Napoli e l'Inter. Domenica giochiamo contro i nerazzurri e sarà una partita chiave, una sfida importante": lo dice il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri premiato come allenatore dell'anno durante il Gran Galá del Calcio Aic. "Per fare bene non ci sono segreti. Servono buoni giocatori e una buona società. Poi l'allenatore non deve fare danni". Al suo fianco, sul palco, premiato anche l'ad bianconero Beppe Marotta in rappresentanza della Juventus eletta migliore squadra. A consegnare il premio, tra sorrisi e strette di mano, il presidente della Figc Carlo Tavecchio.

23:06Calcio: Chiellini, Inter? Sfida tra due squadre più in forma

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - "Quella contro l'Inter è una sfida importante, uno scontro diretto. Sarà sicuramente una bella partita, una sfida affascinante che come ogni anno ha un sapore speciale e arriva in un momento in cui siamo le squadre più in forma del campionato. Noi dobbiamo guardare a noi stessi e non ai punti di vantaggio che abbiamo. Sarà importante dare un altro segnale a tutti che vogliamo arrivare fino in fondo anche quest'anno": lo dice il difensore della Juventus Giorgio Chiellini, a margine del Gran Galá del calcio Aic a cui hanno partecipato molti giocatori bianconeri tra cui Barzagli, Bonucci e Buffon accompagnato da Ilaria D'Amico. La vittoria sul Sassuolo, secondo Chiellini, è stata "una risposta a noi stessi dopo un po' di trasferte venute malino". Definisce la Roma "solo sfortunata" per la sconfitta contro la Sampdoria e non drammatizza il gesto di Dybala che non ha dato la mano ad Allegri al momento della sostituzione: "Ieri ho visto un ottimo Paolo''.

23:01Calcio:Nainggolan,come Pogba? senza gruppo non sono nessuno

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - "Io faccio parte di un gruppo e senza il gruppo non sono nessuno". Radja Nainggolan si sottrae ai paragoni con Paul Pogba azzardati dal suo allenatore, Luciano Spalletti e, a margine del Gran galà del calcio, è tornato a commentare la sconfitta contro la Sampdoria: "Sicuramente è colpa nostra, andando due volte in vantaggio perdere non è da noi. Poi le decisioni arbitrali fanno parte del gioco. Lo scudetto? Bisogna crederci - ha risposto -, perché approfittando del pareggio del Napoli siamo sempre secondi. Bisogna puntare in avanti per allontanare quelli dietro". Infine Nainggolan ha speso complimenti per Kessie, il giovane centrocampista dell'Atalanta che potrebbe finire nel mirino della Roma. "Stiamo parlando di un giocatore che è al primo anno a questo livello e sta facendo un grandissimo campionato e ci ha messo in difficoltà, se continua così - ha concluso - diventerà un grandissimo".

22:22Calcio: Coppa Italia, andata Juve-Napoli il 28 febbraio

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - L'andata della semifinale di Coppa Italia Juventus-Napoli si giocherà allo 'Stadium' bianconero martedì 28 febbraio. Lo ha comunicato oggi la Lega calcio. Il 1° marzo l'andata dell'altra semifinale tra le vincenti dei quarti Inter-Lazio e Roma-Cesena.