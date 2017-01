Ultima ora

05:09Trump contro democratici, ritardi nomine per motivi politici

NEW YORK - Donald Trump va all'attacco dei democratici dopo lo schiaffo del ministro della Giustizia reggente, Sally Yates, che ha ordinato ai legali del Dipartimento di non difendere in tribunale il decreto sull'immigrazione. ''I democratici stanno ritardando'' l'approvazione ''di coloro che ho scelto per il mio gabinetto solo per motivi politici. Non fanno altro che bloccare'' afferma Trump su Twitter.

04:54Trump: Cook di Apple a cena con Ivanka e il marito

NEW YORK - L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha cenato nei giorni scorsi con Ivanka Trump e il marito Jared Kushner. Lo riporta Politico, sottolineando che la cena e' avvenuta nel corso della settimana trascorsa da Cook a Washington. All'incontro ha partecipato anche il vice presidente di Apple per l'ambiente e le iniziative politiche e sociali Lisa Jackson. Al centro dell'incontro potrebbe esserci stato proprio l'ambiente, con Ivanka che ha manifestato l'intenzione di concentrarsi su questo tema durante il mandato del padre Donald Trump.

04:45Usa: svolta Boy Scout, ammessi bambini transgender

NEW YORK - Svolta nei Boy Scout of America: i bambini transgender che si identificano come maschi potranno registrarsi ai programmi per soli ragazzi. Lo annuncia l'associazione, che finora ha identificato il sesso degli iscritti solo in base al certificato di nascita.

04:41Trump: Cuomo, emendamento in costituzione Ny a tutela aborto

NEW YORK - Andrew Cuomo, il governatore di New York, punta a introdurre un emendamento nella costituzione dello stato per codificare il diritto di una donna all'aborto a New York. Lo annuncia Cuomo, sottolineando che e' importante garantire i diritti all'aborto nello stato in un momento in cui sono minacciati a livello federale con le norme di Donald Trump.

04:33Trump:Wp,valuta cancellare tutele gay per dipendenti governo

NEW YORK - La Casa Bianca sta valutando la possibilita' di annullare le tutele per i gay che lavorano nel governo federale. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali una bozza di un potenziale decreto e' in circolazione e prevede di cancellare la direttiva dell'ex presidente Barack Obama.

04:27Trump: Dip. Giustizia non difendera’ bando in tribunale

NEW YORK - Il Dipartimento di Giustizia non difendera' in tribunale il decreto del presidente Donald Trump sui rifugiati. Lo afferma il ministro della Giustizia reggente Sally Yates. Si tratta di una decisione simbolica: Yates infatti e' una delle 'superstiti' dell'amministrazione Obama in attesa che Jeff Sessions, nominato da Trump, sia confermato dal Senato ministro della Giustizia.

01:18Calcio: Premier, abusi sessuali, indagini su 5 club Londra

(ANSA-AP) - LONDRA, 30 GEN - Cinque prestigiosi club della Premier League inglese con sede a Londra sono coinvolti nelle indagini sugli abusi sessuali nel mondo del calcio britannico. E' quanto rivela la polizia metropolitana che ha ricevuto 255 denunce relative a 77 individui legati a club calcistici londinesi. Coinvolti cinque club di altissimo livello come Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham e West Ham. Nell'inchiesta sono comprese anche 66 squadre non professionistiche o amatoriali. Secondo il capo della polizia metropolitana Ivan Balhatchet "agenti speciali stanno indagando grazie alle segnalazioni arrivate''. L'indagine di Londra è solo una parte dell'intera inchiesta che ha visto oltre 500 denunce e 184 sospetti identificati.