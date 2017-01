Ultima ora

07:07Mumbai:Hafiz Saeed, mandante attentati a arresti domiciliari

ISLAMABAD - Il governo della provincia pachistana di Punjab ha posto agli arresti domiciliari ieri a Lahore Hafiz Saeed, fondatore del movimento clandestino Lashkar-e-Taiba (LeT), nonche' attuale leader di Jamaat-u-Dawa (JuD), accusato da India e Usa di essere il 'mandante' degli attentati di Mumbai della fine di novembre 2008 in cui morirono almeno 164 persone ed altre 300 rimasero ferite.Insieme a Saeed sono finiti agli arresti domiciliari anche altri quattro dirigenti del JuD contro cui la polizia e altri organismi per la sicurezza pachistani hanno avviato una operazione perquisendo la sede del movimento e le abitazioni dei suoi leader.

07:03Casa Bianca, bando non estremo, e’ necessario

NEW YORK - La Casa Bianca torna a difendere il decreto sull'immigrazione, che prevede il bando di chi arriva da sette paesi. ''E' il momento di essere seri nel proteggere il nostro paese. Chiedere controlli accurati per gli individui che arrivano da sette posti pericolosi non e' estremo. E' ragionevole e necessario per proteggere il paese'' afferma la Casa Bianca nella nota in cui si annuncia che Sally Yates e' rimossa dal suo incarico di ministro della Giustizia reggente.

06:58Trump nomina Dana Boente reggente Giustizia

NEW YORK - Donald Trump nomina ministro della Giustizia reggente Dana Boente, procuratore del distretto orientale della Virginia. Boente sostituisce Sally Yates, rimossa dall'incarico dopo aver ordinato ai legali del Dipartimento di Giustizia di non difendere in tribunale il decreto sull'immigrazione.

06:40Trump: rifugiati non in lista 7 paesi in Usa entro giovedi’

NEW YORK - I rifugiati in transito da paesi non soggetti al decreto di Donald Trump saranno ammessi negli Stati Uniti fino a giovedi' 2 febbraio. Dal giorno successivo ''non ci saranno arrivi a prescindere se si e' nella lista dei sette paesi o meno''. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali 872 rifugiati arriveranno durante la settimana perche' quando il decreto e' stato firmato venerdi' scorso erano gia' stati approvati e considerati in transito.

06:23Twitter in campo contro abusi. Dorsey, nuovo approccio

NEW YORK - Twitter in campo contro gli abusi sulla sua piattaforma. ''Stiamo assumendo un nuovo approccio, incluso l'avere un dialogo aperto e in tempo reale su ogni passo che facciamo'' per combattere gli abusi, afferma Jack Dorsey, l'amministratore delegato di Twitter. Dorsey ritwitta Ed Ho, il vice presidente di Twitter: ''Vi ascoltiamo, non ci siamo mossi abbastanza velocemente lo scorso anno'' mette in evidenza Ho.

05:09Trump contro democratici, ritardi nomine per motivi politici

NEW YORK - Donald Trump va all'attacco dei democratici dopo lo schiaffo del ministro della Giustizia reggente, Sally Yates, che ha ordinato ai legali del Dipartimento di non difendere in tribunale il decreto sull'immigrazione. ''I democratici stanno ritardando'' l'approvazione ''di coloro che ho scelto per il mio gabinetto solo per motivi politici. Non fanno altro che bloccare'' afferma Trump su Twitter.

04:54Trump: Cook di Apple a cena con Ivanka e il marito

NEW YORK - L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha cenato nei giorni scorsi con Ivanka Trump e il marito Jared Kushner. Lo riporta Politico, sottolineando che la cena e' avvenuta nel corso della settimana trascorsa da Cook a Washington. All'incontro ha partecipato anche il vice presidente di Apple per l'ambiente e le iniziative politiche e sociali Lisa Jackson. Al centro dell'incontro potrebbe esserci stato proprio l'ambiente, con Ivanka che ha manifestato l'intenzione di concentrarsi su questo tema durante il mandato del padre Donald Trump.