Ultima ora

08:49Trump: nuovo ministro Giustizia appplichera’ bando

(ANSA) - WASHINGTON, 31 GEN - Il nuovo ministro reggente della Giustizia degli Stati Uniti Dana Boente ha intenzione di ordinare al Dipartimento della Giustizia ''di fare il nostro dovere giurato'' e di difendere l'ordine esecutivo del presidente Donald Trump su immigrazione e rifugiati.

08:15Trump: Oic preoccupata per misure restrittive per rifugiati

KABUL - L'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) ha manifestato preoccupazione per la decisione presa dal presidente americano Donald Trump di proibire l'ingresso dei cittadini di sette Paesi musulmani negli Stati Uniti. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Pajhwok. In un comunicato l'Oic ha avvertito che l'iniziativa complichera' ulteriormente le gravi sfide che i rifugiati devono gia' affrontare in tutto il mondo. "Come risultato di questa proibizione - si dice ancora - molti di coloro che fuggono dalla guerra e dalle persecuzioni sono stati ingiustamente danneggiati".

08:10Onu: riunione urgente Consiglio sicurezza su missile Iran

WASHINGTON - Su richiesta degli Stati Uniti il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha fissato una seduta urgente per oggi sul test di un missile balistico di medio raggio effettuato ieri dall'Iran. In serata il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer aveva affermato di non avere ancora informazioni sulla ''esatta natura'' del test.

08:06Trump:rilasciate 42 persone trattenute in scalo Jfk New York

BIRMINGHAM (USA) - Sono state rilasciate almeno 42 persone tra quelle trattenute all'aeroporto JFK di New York a causa della stretta sull'immigrazione contenuta nell'ordine esecutivo emanato venerdi' scorso dal presidente Donald Trump. La notizia del rilascio e' stata data dai legali degli immigrati. Gli avvocati del movimento ''NoBanJFK'' hanno aggiunto di non conoscere invece la situazione di altre due persone trattenute. Inoltre, nove persone arrivate con un volo ieri mattina sono state anch'esse trattenute e interrogate.

07:07Mumbai:Hafiz Saeed, mandante attentati a arresti domiciliari

ISLAMABAD - Il governo della provincia pachistana di Punjab ha posto agli arresti domiciliari ieri a Lahore Hafiz Saeed, fondatore del movimento clandestino Lashkar-e-Taiba (LeT), nonche' attuale leader di Jamaat-u-Dawa (JuD), accusato da India e Usa di essere il 'mandante' degli attentati di Mumbai della fine di novembre 2008 in cui morirono almeno 164 persone ed altre 300 rimasero ferite.Insieme a Saeed sono finiti agli arresti domiciliari anche altri quattro dirigenti del JuD contro cui la polizia e altri organismi per la sicurezza pachistani hanno avviato una operazione perquisendo la sede del movimento e le abitazioni dei suoi leader.

07:03Casa Bianca, bando non estremo, e’ necessario

NEW YORK - La Casa Bianca torna a difendere il decreto sull'immigrazione, che prevede il bando di chi arriva da sette paesi. ''E' il momento di essere seri nel proteggere il nostro paese. Chiedere controlli accurati per gli individui che arrivano da sette posti pericolosi non e' estremo. E' ragionevole e necessario per proteggere il paese'' afferma la Casa Bianca nella nota in cui si annuncia che Sally Yates e' rimossa dal suo incarico di ministro della Giustizia reggente.

06:58Trump nomina Dana Boente reggente Giustizia

NEW YORK - Donald Trump nomina ministro della Giustizia reggente Dana Boente, procuratore del distretto orientale della Virginia. Boente sostituisce Sally Yates, rimossa dall'incarico dopo aver ordinato ai legali del Dipartimento di Giustizia di non difendere in tribunale il decreto sull'immigrazione.