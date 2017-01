Ultima ora

11:51Zecche sui treni, processo si chiude con nulla di fatto

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Nell'estate del 2008 due viaggiatori su treni della linea Napoli-Torino furono morsi dalle zecche. Le indagini avviate dalla procura del capoluogo piemontese sulle condizioni igieniche dei convogli, portarono a scoprire un presunto caso di tangenti e sfociarono in un processo che oggi, in tribunale, si è chiuso senza colpevoli: un ex dirigente di Trenitalia, Roberto Colombo, e il titolare di un'impresa di pulizie, Pietro Mazzoni, sono stati assolti dal reato di corruzione; gli altri capi d'accusa, contestati a Mazzoni (dalle lesioni alla frode in pubbliche forniture) si sono prescritti. La sentenza ricalca la richiesta del pm Francesco La Rosa, che ha preso atto di come un problema formale abbia impedito di utilizzare delle intercettazioni telefoniche. L'ipotesi d'accusa è che Mazzoni avesse versato a Colombo 180 mila euro per chiudere un occhio sulle carenze del servizio. Trenitalia si era costituita parte civile e aveva chiesto un milione di euro.

11:47Strage Viareggio: a Lucca si attende verdetto

(ANSA) - LUCCA, 31 GEN - E' già iniziata al Polo fieristico di Lucca l'attesa per la 145/a udienza, che dovrebbe essere l'ultima, del processo per la strage di Viareggio del 29 giugno del 2009, costata la vita a 32 persone mentre numerosissimi furono i feriti. Inizio dell'udienza fissato alle 10. I parenti delle vittime sono arrivati in corteo al Polo fieristico: 'Viareggio 29-6-2009 niente sarà più come prima' lo striscione con le foto di tutti i morti nel disastro che apriva la sfilata silenziosa dei familiari. Con loro anche una rappresentanza dei macchinisti delle Ferrovie, alcuni rappresentanti dei No Tav. Chiudevano il corteo alcuni gonfaloni tra cui quello della Regione Toscana. A Lucca c'è anche il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro: "La città chiede da tanti anni che giustizia venga fatta, e con il massimo rispetto delle istituzioni della magistratura e dei giudici, credo che le famiglie e la stessa città di Viareggio abbiano diritto ad avere risposte".

11:34Contributi Ue non dovuti, sequestrati beni a imprenditori

(ANSA) - CROTONE, 31 GEN - Beni mobili ed immobili per 345 mila euro sono stati sequestrati dalla Compagnia della Guardia di finanza di Crotone a 15 imprenditori ritenuti responsabili di una truffa per il conseguimento di indebite erogazioni pubbliche per oltre due milioni di euro. Il provvedimento, emesso da Tribunale di Crotone, rappresenta l'epilogo di un'indagine ispettiva mirata a verificare la legittimità delle percezioni di finanziamenti comunitari. Gli accertamenti hanno permesso di rilevare la presentazione di istanze di accesso ai contributi comunitari giustificate attraverso il perfezionamento di contratti con soggetti che sarebbero deceduti in epoca antecedente alla stipula e/o utilizzando atti comunque falsi. Segnalate all'ente erogatore, ai fini dell'avvio delle procedure di recupero, indebite percezioni dei contributi comunitari per un ammontare di due milioni e 385 mila euro. Segnalato, inoltre, alla Procura regionale della Corte dei Conti di Catanzaro, un danno erariale per più di un milione 479 mila euro.

11:30Avvocato gay finge essere padre bimbo nato da madre albanese

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Un avvocato pavese, da anni convivente con il compagno, cittadino albanese, avrebbe fatto arrivare in Italia una giovane ragazza di quel Paese, già in avanzato stato di gravidanza, e l'avrebbe sposata assumendo falsamente la paternità del nascituro, nato pochi giorni dopo le nozze. Per la madre, per il falso padre e per il suo compagno è scattata la richiesta di rinvio a giudizio per alterazione in concorso di stato civile di un neonato. Il neonato, nel frattempo, è stato collocato in una comunità protetta e riaffidato alla madre biologica. Ad avvertire la Polizia e far scattare le indagini della Digos della Questura di Pisa, è stata una segnalazione confidenziale sul matrimonio dell'avvocato, che conviveva stabilmente con il fidanzato da ormai diversi anni. Sarebbe stata poi la stessa donna a presentarsi in Questura con il vero fidanzato, affermando che, in cambio del bambino, erano stati loro promessi 70 mila euro, ma di averne ricevuto solo cinquemila.

11:13Afghanistan: ‘pronti a colloqui con i talebani’

(ANSA) - ISLAMABAD, 31 GEN - L'Afghanistan è pronto ad avviare subito colloqui con i talebani "senza precondizioni". Lo ha sostenuto l'ambasciatore afghano a Islamabad, Omar Zakhilwal, in una intervista all'agenzia di stampa cinese Xinhua. "Siamo in contatto con l'ufficio politico dei insorti in Qatar - ha spiegato - ed anche con un certo numero di leader talebani influenti e con alcuni loro comandanti, ma al momento non vi sono ancora veri e propri negoziati". Zakhilwal ha sottolineato che i talebani, se lo vogliono, possono portare qualunque proposta al tavolo negoziale, ma non vogliamo che per i colloqui vi siano precondizioni". Il diplomatico ha assicurato che il governo afghano è aperto a qualunque opportunità di dialogo di pace, aggiungendo che "possiamo trovare con i talebani un metodo per avanzare, soprattutto se si sospende l'appoggio esterno che ricevono".

11:06Basket: Nba, tonfo Cavaliers a Dallas, vince ancora Boston

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Tonfo clamoroso dei Cleveland Cavaliers nella notte Nba, a opera dei Dallas Mavericks, alla loro quarta vittoria nelle ultime cinque gare. Col punteggio di 104-97 Dallas ha mandato al tappeto i più quotati avversari e nulla ha potuto la buona prestazione di Lebron James (23 punti, 9 rimbalzi e 9 assist per lui). Per i campioni in carica si tratta della quinta sconfitta nelle ultime sei partite e a questo punto anche il primato di classifica nella Eastern Conference traballa. Si avvicinano sempre più infatti i Boston Celtics, ormai lanciatissimi dopo aver sottratto il secondo posto ai Toronto Raptors. Boston stanotte ha vinto 113-109 contro i Detroit Pistons in una partita che ha visto Iasaiah Thomas mettere a segno ben 41 punti. Successo anche per Minnesota sugli Orlando Magic 111-105, mentre i Memphis Grizzlies hanno avuto la meglio sul Phoenix col punteggio di 115-96.

11:05Sfregiata con acido: Gessica, ‘due giorni difficili e bui’

(ANSA) - RIMINI, 31 GEN - "Due giorni difficili e bui ma oggi finalmente torna a splendere il sole sia fuori che dentro di me! Non vedo l'ora di riprendere in mano la mia vita". E' il post affidato a Facebook da Gessica Notaro, la 27enne sfregiata con l'acido a Rimini il 10 gennaio. L'ex fidanzato, di Capo Verde, è stato arrestato ma si proclama innocente. Dopo un intervento chirurgico alla pelle del viso, la giovane dovrà affrontare un'operazione all'occhio sinistro, danneggiato dall'aggressione, e potrebbe essere necessario un trapianto di cornea: "siamo in attesa degli ultimi consulti, lo capiremo nelle prossime ore", spiega al Resto del Carlino il suo produttore e manager, Mauro Catalini. Intanto alcune immagini dell'aggressione, riprese dalla videocamera di sorveglianza del palazzo vicino, saranno 'lette' dagli specialisti del Ris di Parma, che andranno anche nel carcere di Forlì, dove è detenuto l'ex, e all'ospedale Bufalini di Cesena per una perizia antropometrica che sarà comparata con i fotogrammi della scena. (ANSA).