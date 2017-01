Ultima ora

13:28Comuni: Giunta senza donne, sei candidate rispondono a bando

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 31 GEN - Sono sei le candidate che hanno risposto al bando del Comune di Casina (Reggio Emilia) per ottenere il posto da assessore nella Giunta comunale. E' stato il difensore civico regionale ad imporre all'amministrazione l'apertura di un bando per il rispetto delle quote rosa, visto che la giunta era composta da soli uomini. Il sindaco Stefano Costi ha annunciato che darà il via a breve ai colloqui per valutare i profili delle candidate: "Le convocheremo in un colloquio per conoscerle di persona". (ANSA).

13:28Progettavano attentati a Mosca, sgominata cellula terroristi

(ANSA) - MOSCA, 31 GEN - I servizi di sicurezza russi hanno arrestato "tutti i membri" di un gruppo terroristico che progettava attentati a Mosca nel periodo delle festività natalizie: lo riferisce il Comitato nazionale antiterrorismo, secondo cui i presunti criminali ricevevano ordini da "un comandante terrorista siriano, identificato come Abu-Zarr".

13:27Fuga di gas in un cantiere, evacuata la scuola vicina

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 31 GEN - Una fuga di gas a Torre San Giorgio, piccolo centro della pianura cuneese, ha costretto all'evacuazione, in via precauzionale, della scuola Primaria e degli impiegati del Comune. "La fuga di gas si è registrata in un vicino cantiere edile - spiega il sindaco del paese, Mario Monge -. Tutte le operazioni di evacuazione si sono risolte senza problemi. Abbiamo temporaneamente ospitato gli studenti, una trentina di bambini, nella sala d'aspetto dell'ambulatorio". I tecnici della Somet, l'azienda che gestisce la distribuzione del gas, sono al lavoro per riparare il guasto.(ANSA).

13:23Francia:Ps,deputati riformisti minacciano di scaricare Hamon

(ANSA) - PARIGI, 31 GEN - Sostenere il trionfatore della gauche profonda alle primarie della sinistra, Benoit Hamon, o schierarsi con il 'liberal' del Movimento en Marche!, Emmanuel Macron: questo il dilemma che divide i parlamentari del partito socialista. Una quindicina di deputati che compone il Polo riformatore del Partito socialista - l'ala destra del partito - rischia di non partecipare alla campagna di Hamon se il candidato scelto durante le primarie di domenica scorsa non "proporrà gli elementi per unirci", fanno sapere a Parigi. In un intervento pubblicato dal quotidiano Le Monde, due di loro, Chritophe Caresche e Gilles Savary, non mettono in discussione la legittimità della vittoria di Hamon. Ma "rivendicano alto e forte un diritto di ritiro dalla campagna presidenziale perché non ci sono le condizioni del nostro sostegno alla candidatura di Benoit Hamon". E ancora: l'unione "non può essere l'obbligo, per ogni socialista di convertirsi alla fronda" della gauche capeggiata da Hamon.

13:19Ustionati in casa, si indaga sull’uomo

(ANSA) - NOCERA UMBRA (PERUGIA), 31 GEN - Si concentrano sul giovane che era in casa con lei le indagini dei carabinieri che stanno cercando di chiarire cause e responsabilità dell'incendio divampato nell'abitazione di una quarantenne residente a Nocera Umbra per il quale sono rimasti ustionati la stessa donna e un albanese di 25 anni. Sembra che i due in passato avessero avuto una relazione sentimentale. L'ipotesi al vaglio degli investigatori è che il fuoco sia divampato dopo che il giovane aveva cosparso di benzina la casa. Non ancora chiaro cosa abbia poi innescato l'incendio. I sospetti del personale dell'Arma si concentrano comunque sul venticinquenne che è ricoverato in ospedale ma in condizioni che non vengono considerate gravi. La donna ha riportato ustioni su gran parte del corpo. E' stata ricoverata in un centro specializzato in gravi condizioni.

13:09Trump: Boldrini, preoccupa, agisce su base etnico-religiosa

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Quello che sta facendo Donald Trump "riguarda tutti noi". "I suoi provvedimenti sono veramente preoccupanti: sembrano sia mirati a produrre caos. Sono atteggiamenti che riguardano non solo gli americani ma tutti noi e dobbiamo reagire". Lo ha detto la presidente della Camera intervenendo questa mattina a Radio anch'io su Radio1. Dopo aver ricordato i primissimi provvedimenti del nuovo presidente americano fino allo stop all'arrivo dei rifugiati siriani, Laura Boldrini ha osservato come tutto ciò faccia capire che "si sta agendo su base etnico-religiosa quando invece la responsabilità penale è sempre individuale". L'Unione europea "deve parlare ad una sola voce" e "far capire che questo atteggiamento di sfida, sprezzante di Trump può danneggiare tutti" perché "si espongono tutti gli occidentali a nuovi pericoli".