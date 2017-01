Ultima ora

14:57Padre, madre e figlia falsari e truffatori, denunciati

(ANSA) - LA SPEZIA, 31 GEN - Padre, madre e figlia, falsari e truffatori: sono stati scoperti e denunciati dalla Guardia di finanza e dalla polizia stradale di Brugnato. I tre, sfruttando la residenza a Dubai, pur vivendo in un prestigioso appartamento sui colli spezzini, acquistavano orologi di marca beneficiando dell'esenzione Iva che è però subordinata all'esportazione a fini personali. Gli orologi, invece, venivano rivenduti in Italia e in paesi comunitari da una società a loro riconducibile con sede a Spezia. Secondo gli investigatori questa attività andava avanti dal 2012. Centinaia gli orologi acquistati, per un valore di circa 5 milioni. Gli investigatori hanno sequestrato 34 orologi per 600 mila euro, tre auto di lusso, falsi timbri di un notaio, falsi tesserini della polizia, pettorine simili a quelle in uso alla Dia. I tre sono accusati di truffa ai danni dello Stato, autoriciclaggio, ricettazione e falso. Gli orologi, somme di denaro, crediti e due auto utilizzate per le truffe sono stati confiscati. I coniugi si sono anche resi responsabili dell'appropriazione indebita di una imbarcazione da oltre un milione di euro di proprietà di una società di leasing: avevano contraffatto i documenti in modo da dimostrarne il possesso. Il natante era ormeggiata alla marina di Dubai. L'indagine era partita nel giugno del 2015 quando una pattuglia della polizia stradale di Brugnato fermò un'auto immatricolata a Dubai dopo il mancato pagamento di un pedaggio autostradale al casella della Spezia. Le indagini permisero di scoprire che quell'auto, in uso ai tre spezzini denunciati era solita eludere i pagamenti accodandosi ai veicoli che la precedevano sulle piste Telepass. Per questo è stata accertata una truffa alle concessionarie autostradali di circa 20 mila euro. (ANSA).

14:53Terremoto: Ceriscioli, emergenza è stata gestita bene

(ANSA) - ANCONA, 31 GEN - Eccezionali condizioni climatiche "con neve caduta fino ad arrivare in certe zone da un minimo di 1,80 metri a 4,5 metri in due giornate" e le nuove scosse di terremoto del 18 gennaio hanno determinato un'emergenza senza precedenti nelle Marche, a cui il sistema della Protezione civile regionale si è dovuto adeguare. Lo ha detto il presidente Luca Ceriscioli nella sua relazione al Consiglio regionale. "Circa 1.330 persone hanno lavorato il primo giorno sul terremoto, un numero molto grande - ha rilevato -, mentre già la domenica si è arrivati a 1.600 unità, 259 mezzi". Altro nodo, i guasti dell'Enel, che hanno lasciato migliaia di persone senza luce, "anche se a noi è andata meglio che in Abruzzo": la Regione ha comunque diffidato l'azienda elettrica. Particolare attenzione è stata dedicata ai corsi d'acqua e alle slavine, con un monitoraggio costante, "tanto che il Comune di Bolognola ha disposto l'evacuazione della popolazione". ''L'emergenza è stata gestita in maniera ottimale''.

14:47Madre fa prostituire figlia di 12 anni per 5 euro

(ANSA) - SALERNO, 31 GEN - Faceva prostituire la figlia minorenne. Con questa accusa i carabinieri della compagnia di Battipaglia (Salerno) hanno arrestato - su richiesta della procura della Repubblica di Salerno - una donna di 31 anni originaria e residente nel salernitano. Da giugno a settembre 2016, secondo l'accusa, aveva portato con sé la figlia adolescente ad appuntamenti finalizzati al compimento di atti sessuali, offrendo la ragazzina, ripetutamente, a un anziano in cambio di modeste somme di denaro, da 5 a 15 euro.

14:42M5s: Di Maio, chi non vuole più starci va a casa, è serietà

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "In Italia, oltre ai furbetti del cartellino, abbiamo i voltagabbana del Parlamento. Dal 2013 ad oggi, ci sono stati 388 cambi di partito! Alcuni parlamentari hanno cambiato partito anche 6 volte negli ultimi 4 anni. Pensate che la terza forza politica del Senato e della Camera è il gruppo misto". Lo scrive, in un post su Facebook, Luigi Di Maio secondo il quale "il M5S per evitare tutto questo vuole che si rispetti il voto dei cittadini. Noi abbiamo applicato su di noi una regola chiara, senza aspettare un obbligo di legge: chi non vuole più stare nel MoVimento va a casa, se non lo fa tradisce gli elettori e causa un danno che deve essere risarcito. Chiamatelo come volete: vincolo di mandato, serietà istituzionale, rispetto della volontà popolare". "A nessuno è negato il diritto di cambiare idea, ma se lo fai torni a casa e ti fai rieleggere. Come al solito il M5s non ha aspettato una legge per cambiare il modo di fare politica", incalza Di Maio.

14:40Calcio: è ufficiale, Ranocchia è dell’Hull City

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Andrea Ranocchia è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Hull City. Lo annuncia il club inglese sul suo profilo social, pubblicando la foto del giocatore. Il difensore è stato ceduto dall'Inter con la formula del prestito secco sino a fine stagione.

14:38Allontanata perché allatta, flash mob di protesta a Biella

(ANSA) - BIELLA, 31 GEN - Flash mob a Biella, davanti alle Poste di via Pietro Micca, per protestare contro l'allontanamento di una mamma che voleva allattare e cambiare il figlio di tre mesi. "Allattare al seno è un diritto naturale", recita uno dei cartelli esposti dai partecipanti, molte mamme con i loro figli ma anche alcuni uomini. "Allattamento è ovunque lo desideri", "allattare è un atto d'amore che lega mamma e figlio, non esibizionismo", si legge su altri cartelli. La dimostrazione non ha intralciato le attività dell'ufficio postale. Del caso di Francesca Castelli, la mamma allontanata dall'ufficio postale che ha denunciato l'episodio, si è occupata anche la ministra della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, che ha annunciato con un tweet una direttiva. Perché, ha detto, "in alcun luogo dovrebbe essere vietato l'allattamento". "Oggi incontreremo la signora e ci chiariremo", annuncia Francesco Bianchi, responsabile di Poste Nord Ovest. "Non è vietato allattare negli uffici postale - sostiene -. Le nostre politiche sono rosa e sono donne più della metà del nostro personale. C'è stata solo una incomprensione".(ANSA).

14:36Calcio: Serie A, 8 giocatori squalificati per una giornata

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Il Palermo, con tre giocatori, è la squadra maggiormente colpita dalle sanzioni del giudice sportivo a seguito delle gare della 22/a giornata (3/a di ritorno) di Serie A: si tratta dell'espulso Goldaniga e dei già diffidati Gonzalez e Quaison, tutti fermati per una partita. A seguire, figurano il Bologna e la Fiorentina con due giocatori ciascuno, sempre per un turno: gli espulsi Viviani e Krafth tra i rossoblù; l'espulso Bernardeschi e il diffidato Astori tra i viola. Completa la lista dei sanzionati Cacciatore del Chievo, che era anch'egli diffidato. Per quanto riguarda le società, da segnalare soltanto l'ammenda di 2.500 euro comminata alla Roma per l'esplosione di un petardo e l'accensione di fumogeni da parte dei suoi tifosi.