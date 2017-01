Ultima ora

16:29Corea Sud: accordo con Usa, sistemi antimissile entro 2017

(ANSA) - PECHINO, 31 GEN - La Corea del Sud e gli Stati Uniti confermano lo schieramento dei sofisticati sistemi antimissile americani Thaad entro il 2017 come deterrenza verso la crescente minaccia nordcoreana: è il risultato del colloquio telefonico di 30 minuti avvenuto tra il ministro della Difesa Han Min-koo e il segretario alla Difesa Usa, James Mattis. I Terminal High Altitude Area Defense (Thaad), fortemente contestati dalla Cina (e dalla Russia) che vede a rischio "gli interessi nazionali", saranno sistemati e resi operativi nella parte meridionale della Corea del Sud "per mantenere la piena reattività degli alleati contro qualsiasi aggressione" da parte di Pyongyang, ha riferito una nota della Difesa di Seul. L'iniziativa segue l'impennata di tensione nella penisola dopo che il leader nordcoreano Kim Jong-un ha annunciato nel discorso alla Nazione a inizio anno il test del missile intercontinentale potenzialmente capace di raggiungere le coste Usa.

16:27Francia-Iran, rispettare l’accordo sul nucleare

(ANSA) - TEHERAN, 31 GEN - "Vogliamo che l'accordo sul nucleare sia rispettato". Lo ha affermato a Teheran, dove si trova in visita ufficiale, il ministro degli Esteri francese, Jean-Marc Ayrault, aggiungendo che si tratta di un'intesa raggiunta "nell'interesse comune". Il ministro si è detto "difensore" dell'accordo raggiunto nel luglio 2015 tra l'Iran e altri sei Paesi, tra cui la Francia, sul quale il presidente americano Donald Trump ha espresso contrarietà e intenzioni di revisione. Ayrault ha aggiunto che "ci sono reali preoccupazioni sull'atteggiamento dell'amministrazione Usa nei confronti dell'accordo" e ha invitato le parti ad "essere vigili" e gli iraniani ad essere "irreprensibili". Il ministro francese è arrivato nella capitale iraniana ieri sera a capo di una delegazione che comprende anche molti operatori economici e resterà in Iran per due giorni.

16:23Agriturismo: nel 2016 domanda +7%, 26% da turisti stranieri

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Un 2016 positivo per l'agriturismo con l'offerta sul territorio nazionale aumentata di circa il 3% e la domanda a +7%. A fare il bilancio è il portale Agriturismo.it, partner di Casevacanza.it che sottolinea l'interesse sempre in crescita degli stranieri, che hanno rappresentato il 26% di tutta la domanda. Stabili i prezzi: quasi l'80% dei proprietari o gestori di agriturismi ha dichiarato di non aver effettuato variazioni rispetto al 2015; la media del costo del soggiorno per notte a persona, stando ai calcoli del portale, è stata di 43 euro. La Toscana si conferma "regina": se l'offerta continua a crescere a ritmi sostenuti (+8,4% nel 2015 secondo l'Istat), anche la domanda sale, e di molto (+31% in un anno). Considerando la richiesta di alloggio su scala nazionale, la regione arriva a raccogliere il 33,1% del totale. Segue, a grande distanza, l'Umbria dove si registra un +46%, che la rende la seconda più prenotata con l'8,2% di richieste. Terzo il Veneto (6,4%) e quarta la Lombardia (5,6%). L'interesse degli stranieri sembra premiare in maniera netta alcune regioni più di altre: in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Sardegna questa percentuale sale ben oltre la media nazionale (registriamo, nell'ordine, percentuali pari al 48,3%, 46,1% e 40,6% di stranieri sul totale). Stabile rispetto ad un anno fa la durata media dei pernottamenti: sono 4,6, che diventano quasi una settimana in Sardegna (6,65) e nelle Marche (6,92 giorni). Sono vacanze letteralmente mordi e fuggi, invece, in Campania (3,08) e in Piemonte (3,22). Considerando singolarmente le province, la classifica vede tante località toscane pronte a contendersi il podio: è Grosseto a vincere sulle altre, raccogliendo, da sola, ben l'8,8% di tutta la domanda del 2016. Seguono Siena, con l'8,1%, e Perugia, con il 6,7%. Non mancano, però, province di montagna come Bolzano (3,3%) e destinazioni del Sud Italia, come Lecce (2,8%).

16:20Iran: in programma visita Rohani a Mosca

(ANSA) - TEHERAN, 31 GEN - Il presidente dell'Iran, Hassan Rohani, ha in programma una imminente visita in Russia. Lo ha annunciato l'ambasciatore iraniano a Mosca, Mehdi Sanai, partecipando a Teheran al forum per i 515 anni di cooperazione tra Iran e Russia. Il diplomatico, riporta Teheran Times, non ha fornito ulteriori informazioni sul programma della visita del presidente iraniano che, secondo alcune indicazioni, dovrebbe svolgersi a marzo. Sul tavolo ci saranno sicuramente gli sviluppi in Siria dopo l'intesa di Astana e quelli relativi alla politica degli Stati Uniti dopo l'elezione del nuovo presidente Donald Trump.

16:18Yemen: nuovi raid aerei sauditi si Sanaa

(ANSA) - BEIRUT, 31 GEN - Raid aerei della coalizione internazionale a guida saudita sono stati compiuti nelle ultime ore in Yemen contro postazioni dei ribelli sciiti Houthi a ovest della capitale Sanaa. Lo riferisce la tv panaraba al Jazira, affermando che i bombardamenti hanno preso di mira postazioni nel porto di Hudeida, in mano agli Houthi dal 2014. In precedenza, riferisce l'emittente di proprietà del Qatar, le autorità saudite (sunnite) avevano riferito di un tentato attacco suicida attribuito agli Houthi contro una fregata saudita al largo di Hudeida compiuto da tre barche-bomba.

16:17Zarif, programma difesa Iran non sia pretesto per tensioni

(ANSA) - TEHERAN, 31 GEN - "Ci auguriamo che il nostro programma di difesa non venga utilizzato come pretesto per nuove tensioni". Così il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha risposto alla richiesta degli Stati Uniti di convocare oggi con urgenza il Consiglio di Sicurezza dell'Onu sul test di un missile balistico di medio raggio effettuato ieri dall'Iran. "L'Iran non aspetta il permesso di altri per andare avanti con il suo programma di difesa", ha detto ancora il ministro Zarif.

16:15Calcio: Spalletti, con la Samp è stato solo un episodio

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Dopo quanto ci è successo, domani dobbiamo vincere: mi aspetto ci sia la reazione giusta". Così Luciano Spalletti alla vigilia della sfida con il Cesena all'Olimpico, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. L'impegno arriva dopo il ko della Roma domenica scorsa a Marassi contro la Sampdoria. "Dentro la squadra nessuno ha preso le distanze da quel che è accaduto - assicura il tecnico in conferenza stampa - Domani sera faremo vedere che si è trattato di un episodio, punto e basta. Il Cesena? Ha eliminato squadre come Empoli e Sassuolo. Camplone, poi, è un allenatore tosto, che sa sfruttare al massimo le potenzialità della sua squadra. Quindi, non bisogna pensare che sia facile, perché altrimenti si commette l'errore di chi è già stato buttato fuori dal Cesena. Troveremo invece un avversario che triplicherà le sue forze giocando contro di noi. Se non la sapremo preparare bene, faremo la fine degli altri".