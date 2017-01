Ultima ora

17:53Consiglio d’Europa, ‘preoccupazione per il Donbass’

(ANSA) - STRASBURGO, 31 GEN - "Sono profondamente preoccupato per le notizie che arrivano dal Donbass sui pesanti combattimenti che stanno avendo come risultato la perdita di vite umane e il peggioramento della situazione umanitaria di numerosi civili, inclusi bambini". Lo afferma Thorbjorn Jagland, segretario generale del Consiglio d'Europa, di cui sono membri tanto sia l'Ucraina sia la Russia, esprimendo particolare preoccupazione per la città di Avdiivka. "Mi appello ad entrambe le parti perché mettano subito fine alle ostilità e rispettino il cessate il fuoco così come definito nell'accordo di Minsk" conclude Jagland.

17:40Tsipras a Belgrado punta su ‘stabilità’

(ANSAmed) - BELGRADO, 31 GEN - La Serbia ha un ruolo chiave nel garantire pace e stabilità nella regione balcanica e per questo è di importanza strategica favorire una sua rapida integrazione nell'Unione Europea. Lo ha detto il premier greco Alexis Tsipras al termine di un incontro oggi a Belgrado con il collega serbo Aleksandar Vucic. Parlando in una conferenza stampa congiunta, Tsipras ha sottolineato l'interesse e il pieno sostegno di Atene al cammino europeo di Belgrado. Ribadendo la posizione della Grecia contraria al riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo (al pari di altri quattro Paesi Ue - Spagna, Romania, Cipro e Slovacchia), Tsipras ha fatto riferimento all'importanza di mantenere pace e stabilità nei Balcani, una regione in continuo movimento e attraversata periodicamente da rigurgiti di estremismo e nazionalismo. "Grecia e Serbia condividono oggi un cammino e obiettivi comuni, interessate entrambe a preservare la pace e la stabilità nella turbolenta regione balcanica", ha concluso il premier greco.

17:33Pd:Emiliano,Congresso per riaprire confronto con il Paese

(ANSA) - BARI, 31 GEN - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, possibile sfidante di Matteo Renzi alla guida del Pd, annuncia su Fb la nascita di una piattaforma online da cui partirà la campagna per chiedere il Congresso, "per riaprire un confronto ampio con gli iscritti e con il Paese e capire, prima dei nomi, quale sia il programma con cui intendiamo presentarci agli italiani". "A breve - scrive Emiliano - sarà online 'primailcongresso.it'. Da questa piattaforma partirà la nostra campagna per chiedere il Congresso del Partito Democratico al fine di riaprire un confronto ampio con i suoi iscritti e con il Paese e capire, prima dei nomi, quale sia il programma con cui intendiamo presentarci agli italiani". "In queste ore - aggiunge - in tanti stanno promuovendo raccolte firme sulle piattaforme online, li ringrazio, ma penso che questo sia il momento di raccogliere firme autentiche, guardando negli occhi gli Italiani e chiedendo loro di essere i protagonisti del più grande processo di partecipazione mai visto".

17:28Migranti: Viminale: +41% domande asilo 2017, calano trattate

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Continua la crescita delle domande di asilo in Italia: dalle 26mila del 2013 si è passati alle 64mila del 2014 alle 83mila del 2015 alle 123mila del 2016. E i dati di gennaio 2017 indicano un ulteriore aumento del 41% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questi i numeri forniti dal prefetto Angelo Trovato, presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sui migranti, parlando di un sistema "in sofferenza", con le Commissioni che stanno avendo problemi ad esaminare un quantitativo così alto di richieste. Non a caso il dati di gennaio 2017 indicano 5.600 domande esaminate, l'11% in meno rispetto al gennaio 2016.

17:24Migranti: scritte contro rifugiati in Comuni veneti

(ANSA) - VENEZIA, 31 GEN - "Chi scappa dalla guerra, abbandonando genitori, moglie e figli non merita rispetto!": è il testo degli striscioni, a firma CasaPound Italia, apparsi questa mattina in numerose località del Veneto e in un centinaio di città italiane da nord a sud. "In tanti potranno giudicare il nostro un messaggio 'choc' - spiega l'organizzazione di estrema destra in una nota - ma chi non ha fatto dell'ipocrisia la propria bandiera sa che non è possibile mettere sullo stesso piano chi abbandona paese e famiglia al proprio destino per scappare in Europa in cerca di benessere e chi sceglie di resistere e combattere per la libertà del suo popolo". "E' per questo che il nostro rispetto - aggiungono - va ai siriani che vediamo combattere ogni giorno nell'esercito regolare del presidente Bashar al Assad per difendere la loro Nazione dall'oscurantismo dell'Isis, più che ai tanti 'migranti' in fuga in Italia alla ricerca di sussidi e assistenza che nel loro paese non hanno lottato per ottenere".

17:18L.elettorale: M5s, niente inciuci, subito al voto

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Il M5S, così come ha sempre sostenuto, vuole andare al voto subito e ridare voce ai cittadini. E, per fare questo, chiederà la calendarizzazione urgente della pdl per armonizzare, in soli tre giorni di lavoro parlamentare, il Legalicum anche per l'elezione del Senato. Basta con le chiacchiere dei partiti e con la perdita di tempo per dar vita solo a inciuci. Ridiamo immediatamente il diritto di voto agli italiani". E' quanto affermano in una nota congiunta i parlamentari M5S delle commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato.

17:17Violenza donne: Bologna, assemblea nazionale Non una di meno

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - Otto tavoli, ognuno con un tema, attorno al quale 1.400 persone si riuniranno per portare avanti la scrittura del Piano femminista contro la violenza. Il 4 e 5 febbraio ritorna la manifestazione 'Non una di meno', questa volta organizzata a Bologna, nelle aule della facoltà di giurisprudenza. I partecipanti provengono da più di 300 collettivi e associazioni di tutta Italia, ma si sono iscritte anche persone che non hanno dichiarato nessuna appartenenza a gruppi. Tutti saranno divisi in 8 gruppi per lavorare ciascuno su una tematica: piano legislativo e giuridico, lavoro e welfare, educazione alle differenze, femminismo migrante, sessismo nei movimenti, diritto alla salute sessuale e riproduttiva, narrazione della violenza attraverso i media e percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Da questo lavoro nasceranno gli '8 punti per l'8 marzo' da presentare il giorno della Festa delle donne, in concomitanza con uno 'sciopero' globale delle donne dalle attività produttive e riproduttive.(ANSA).