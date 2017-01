Ultima ora

19:25Droga: associazione narcotraffico, condanne fino a 16 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - Sedici anni in abbreviato per Francesco Ventrici, condanne dagli otto anni ai dieci anni e otto mesi per gli altri sette imputati a Bologna per associazione finalizzata al traffico di cocaina, reato ritenuto sussistente dal Gup Rita Zaccariello. L'organizzazione era stata smantellata a marzo 2016, quando la squadra mobile della Polizia, coordinata dai Pm Francesco Caleca e Roberto Ceroni, aveva eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per gli indagati. Il giudice ha confermato il ruolo di promotore per il solo Ventrici, difeso dall'avvocato Fausto Bruzzese. Già coinvolto in varie indagini e processi per narcotraffico, alle spalle una condanna definitiva a 12 anni, Ventrici, 44 anni, è considerato dagli inquirenti uno dei referenti calabresi dei trafficanti. A dicembre 2015 in una perquisizione in un casale di Sala Bolognese, in una botola erano stati trovati circa 38 kg di marijuana e otto etti di cocaina in un bidone. L'indagine si e' avvalsa di intercettazioni ambientali per tre mesi nel 2015. (ANSA).

19:22Salvini,Non prendo 40%?Guardo a chi meno lontano da mie idee

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Io provo a prendere il 40%, se non ci riesco vedremo chi è meno lontano dalle nostre idee". Lo afferma Matteo Salvini, leader della Lega Nord nel corso della trasmissione un giorno da Pecora su radio1. Anche con Grillo? "Bisogna vedere - risponde il segretario del carroccio - se Grillo il martedì dirà le stesse cose del mercoledì, e non cambierà idea il giovedì e il venerdì".

19:20Migrante suicida a Venezia: indagato pilota mezzo trasporto

(ANSA) - VENEZIA, 31 GEN - Un 35enne è indagato dalla Procura di Venezia per il reato di omissione di soccorso legato alla vicenda del suicidio di un giovane straniero che si era gettato in Canal Grande, morendo, domenica 22 gennaio, davanti ad un centinaio di turisti. Il fascicolo è stato aperto dal pm Massimo Michelozzi che ha visionato cinque video dai quali emerge che l'indagato non avrebbe lanciato neppure una corda pur essendo in transito con un mezzo che collegava il Casinò a Piazzale Roma.

19:16Gb: in vigore da oggi la Turing Law che ‘riabilita’ i gay

(ANSA) - LONDRA, 31 GEN - Entra in vigore la legge che sancisce la 'riabilitazione' giudiziaria di migliaia di "gay e bisessuali" condannati nel regno in anni neppure tanto lontani. Ribattezzata 'Turing Law', era stato promessa fin dal 2013, quando a ricevere 'l'assoluzione postuma' fu il solo Alan Turing: geniale matematico inglese, la cui storia e' stata portata sul grande schermo dal film 'The Imitation Game', che durante la II Guerra Mondiale contribuì a scardinare i cifrari segreti nazisti di Enigma. Salvo finire suicida dopo un processo nel 1951 per "comportamento indecente con un 19enne". In Gb l'omosessualità è stata punita per secoli come un crimine: fino al 1967 in Inghilterra e Galles, fino al 1980 in Scozia, fino al 1982 in Irlanda del nord. L'iniziativa riguarda potenzialmente 49.000 uomini giudicati all'epoca colpevoli per comportamenti oggi non più reato e potrà essere invocata dagli eredi, con il diritto a ottenere la cancellazione delle relative sentenze di condanna dall'anagrafe giudiziaria.

19:11Germania: fermata in aeroporto,’dimostri che sta allattando’

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Una donna di Singapore ha presentato una denuncia alla polizia tedesca con l'accusa di essere stata costretta a spremere il seno, per dimostrare che era in allattamento, all'aeroporto di Francoforte come misura di sicurezza. Lo riferisce la Bbc. Gayathiri Bose, 33enne manager di un'azienda di trasporti, e madre di due figli di 3 anni e 7 mesi, ha raccontato che stava viaggiando da sola quando è stata fermata dalla sicurezza prima di imbarcarsi per Parigi. E quando i raggi x hanno rilevato un tiralatte nel suo bagaglio, gli agenti hanno deciso di interrogarla chiedendole dove fosse il suo bambino e se stesse allattando. Successivamente, ha spiegato ancora la donna, le hanno chiesto di spremere il seno per dimostrarlo. "E' stato umiliante", ha aggiunto la donna, che sarebbe stata trattenuta circa 45 minuti prima di riuscire ad imbarcarsi sul suo volo, e dopo un ulteriore controllo del tiralatte.

18:51Francia: Canard, Penelope Fillon incassò 900mila euro

(ANSA) - PARIGI, 31 GEN - Nuovo imbarazzanti rivelazioni del Canard Enchainé su Penelope Fillon. Secondo il giornale, in edicola domani, la moglie del candidato della destra alle presidenziali, Francois Fillon, ha intascato oltre 900.000 euro come assistente parlamentare del marito e come collaboratrice alla Revue des Deux Mondes.

18:38Sei ragazzi tedeschi uccisi da fuga di gas

(ANSA) - BERLINO, 31 GEN - Sono morti a causa dello sprigionamento di monossido di carbonio dalla stufa in legno, che avevano usato per riscaldarsi, i sei teenager trovati domenica mattina senza vita nel rifugio in legno di un giardino della Baviera, nel piccolo centro di Arnstein. Lo ha scritto la Bild on line, divulgando il risultato dell'autopsia.