20:54Carnevale: Venezia, ‘giù la maschera’ per entrare a S.Marco

(ANSA) - VENEZIA, 31 GEN - Giù la maschera, sul fronte sicurezza, per entrare in Piazza San Marco, ma anche maggiori controlli durante il Carnevale nei punti d'accesso a Venezia, come il terminal automobilistico di Piazzale Roma e la stazione ferroviaria. Massima attenzione, però, anche per la festa in terraferma, in particolare a Marghera dove sarà in programma la sfilata dei carri, con barriere antisfondamento. Sono tutti segnali, sul piano della prevenzione contro possibili atti terroristici, indicanti che anche quest'anno la kermesse, con il prologo dall'11 febbraio e i momenti caldi dal 19 al 28, sarà all'insegna, oltre che del divertimento, della sicurezza. Nei giorni del Carnevale, come ormai in occasione degli eventi più importanti, saranno attivati a san Marco i varchi d'accesso presidiati dalle forze dell'ordine e ci sarà l'invito per tutte le persone mascherate di mostrare il volto prima di accedere alla Piazza.

20:37Cade dalla teleferica di un maso in Alto Adige, è grave

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - Un uomo di 28 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Merano, dopo essere caduto da una teleferica a San Pancrazio, in val d'Ultimo. L'incidente è avvenuto a fine corsa della cabina dell'impianto che collega il maso Laugen con il fondovalle e che di solito viene usato per il trasporto di materiali e delle taniche di latte. Forse per un guasto al sistema di freno il cavo si è spezzato e l'uomo è stato sbalzato sul prato. Il ferito è stato soccorso dal soccorso alpino e dalla Croce bianca, che lo ha trasportato a Merano. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri. (ANSA).

20:36Sci: Cdm, tedesco Strasser vince parallelo Stoccolma

(ANSA) - STOCCOLMA (SVEZIA), 31 GEN - Il tedesco Linus Strasser, 24 anni e primo successo in carriera, ha vinto a sorpresa lo slalom parallelo di Stoccolma, ultima gara prima dei Mondiali. Secondo il francese Alexis Pinturault e terzo lo svedese Mattias Hargin. Per l'Italia, in una gara a cui hanno partecipato 16 atleti tra cui tre azzurri, Manfred Moelgg e' stato eliminato gia' al primo turno da Giuliano Razzoli che a sua volta e' stato battuto ai quarti da Hargin. Anche il trentino Stefano Gross, che agli ottavi aveva battuto il francese Julien Lizeroux, e' stato eliminato ai quarti da Strasser. Clamorosamente fuori gia' agli ottavi i due leader di slalom speciale, il norvegese Henrik Kristoffersen e l'austriaco Marcel Hirscher. Dalla prossima settimana vanno in scena i Mondiali di St. Moritz.

20:34Molestie a prof e bidelle, Pm chiede 3 anni per preside

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - Il Pm Simone Purgato ha chiesto una condanna a tre anni per un preside, a processo a Bologna per molestie nei confronti di due bidelle e di un'insegnante. Il dirigente scolastico, 67 anni, di origini calabresi e nel frattempo andato in pensione, risponde dei reati di violenza sessuale e di violenza privata, commessi tra il 2010 e il 2012, quando fu alla guida di due diversi istituti superiori in città. All'uomo è contestato di aver approfittato del proprio ruolo, costringendo una bidella e un'insegnante a subire palpeggiamenti seguiti da parole oscene e apprezzamenti sessuali espliciti. Una seconda bidella sarebbe stata invece minacciata di ritorsioni sul lavoro se non l'avesse 'soddisfatto'. Le donne sono costituite parti civili con gli avvocati Stefania Mannino, Simone Sabattini e Ludovico Gamberini. Nel pomeriggio sono state concluse le requisitorie. I giudici del tribunale collegiale leggeranno la sentenza nella prossima udienza, a fine marzo. (ANSA).

20:33Sci: Cdm, Shiffrin vince parallelo Stoccolma

(ANSA) - STOCCOLMA (SVEZIA), 31 GEN - La statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom parallelo di Stoccolma, un cosiddetto city event per portare lo sci nel cuore delle grandi citta', a cui hanno partecipato 16 atlete. Seconda la slovacca Veronika Velez Zuzulova e terza la norvegese Nina Loeseth. Per Shiffrin, 21 anni, e' l'ottava vittoria stagionale e la 28/a in carriera. La trentina Chiara Costazza, unica azzurra in gara, e' stata eliminata ai quarti di finale dalla svedese Frida Hansdotter. Nel primo turno agli ottavi Chiara Costazza aveva battuto la ceca Sarka Strachova. Il prossimo appuntamento e' per i Mondiali di St. Moritz che si aprono il 7 febbraio.

20:30Strage Viareggio: 23 condanne, dieci assolti

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - Sette anni a Mauro Moretti e sette anni e sei mesi a Michele Mario Elia, rispettivamente ex ad di Fs e di Rfi per la strage alla stazione di Viareggio. Dei 33 imputati dieci sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Condanne, a vario titolo, per tutti gli altri. Mauro Moretti è stato assolto come amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, ma i giudici hanno disposto la sua condanna come ex amministratore delegato di Rfi. Per il suo legale si tratta duna sentenza "populista". Tra le società 'imputate' assolti anche Ferrovie dello Stato e Fs Logistica, mentre vengono condannate Rfi e Trenitalia ed alcune società del Gruppo Gatx che avevano affittato i carri cisterna, per i cui dirigenti sono state stabilite le pene più alte, fino a nove anni. Stabilite infine provvisionali fino a un milione di euro per i superstiti della strage e i loro familiari.