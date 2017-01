Ultima ora

22:18L. elettorale: in aula il 27/2 se commissione finisce esame

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Il 27 febbraio la legge elettorale sarà all'esame dell'aula di Montecitorio. Lo hanno deciso i capigruppo di Montecitorio. La modifica della legge arriverà in aula se la commissione Affari Costituzionali avrà concluso l'esame del provvedimento.

22:00Calcio: Genoa, primo allenamento per Palladino

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - Primo allenamento nel pomeriggio per Raffaele Palladino, il cui arrivo a titolo definitivo è stato ufficializzato dal Genoa nel pomeriggio. Ad accogliere il giocatore, prima della seduta pomeridiana con la quale gli uomini di Juric hanno iniziato la settimana di preparazione in vista della gara con il Sassuolo, una decina di tifosi arrivati appositamente in anticipo per salutarlo. Palladino, dopo gli autografi e le foto di rito con i tifosi, ha sostenuto l'intera seduta mostrando di essersi già calato nella nuova realtà genoana e nei suoi schemi tattici. E' invece terminata l'avventura, senza troppa fortuna, dell'esterno Issa Cissokho che ha rescisso il contratto con il Genoa e dovrebbe tornare in Francia. Verso la definizione infine il trasferimento dell'attaccante esterno Serge Gakpé, al rientro dalla Coppa D'africa con il Togo, al Chievo Verona.

21:58Stadio Roma: incontro Raggi-consiglieri,’riduzione cubature’

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - La sindaca di Roma Virginia Raggi, a quanto si apprende, oggi ha incontrato alcuni consiglieri di maggioranza per parlare dello stadio della A.S. Roma. Durante l'incontro, molto lungo, sarebbe emersa la volontà di utilizzare tutto il mese aggiuntivo accordato dalla Conferenza dei servizi per lavorare e trovare un accordo con i proponenti sulla riduzione di cubature previste nel piano del nuovo impianto sportivo a Tor di Valle.

21:53Calcio:Candreva rimane all’Inter,rifiutati 30mln dal Chelsea

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - L'Inter ha rifiutato 30 milioni di euro dal Chelsea per Antonio Candreva. Il club di Antonio Conte ha provato ad acquistare il centrocampista ma il club nerazzurro lo giudica incedibile. Candreva e' arrivato a Milano la scorsa estate per 22 milioni di euro piu' tre di bonus, dopo una lunga trattativa con la Lazio. In poco meno di sei mesi con la maglia nerazzurra ha gia' segnato cinque gol e sei assist e il Suning non ha intenzione di privarsi del giocatore. L'Inter, intanto, programma gia' il mercato estivo. Tra i rinforzi individuati dalla societa' per la prossima stagione ci sarebbe anche Konstantinos Manolas, difensore della Roma. La valutazione del club giallorosso si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Il giocatore greco avrebbe gia' dato un assenso di massima al trasferimento all'Inter.

21:46Calcio: Simic, grazie Samp che ha creduto in me

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - Lorenco Simic è il nuovo calciatore della Sampdoria: il difensore croato è stato acquistato dall' Hajduk Spalato. "Il difensore - che ha scelto la maglia numero 4 - sarà a disposizione di mister Marco Giampaolo a partire dall'allenamento in programma domani, mercoledì, al centro sportivo 'Gloriano Mugnaini di Bogliasco", si legge nel comunicato ufficiale della società blucerchiata. E' stato acquistato a titolo definitivo per circa un milione e mezzo di euro. "Ho avuto la possibilità di fare un passo avanti nella carriera, la Serie A è uno dei maggiori campionati europei, così ho deciso di accettare l'offerta di un club che ha creduto in me", ha detto il difensore nella lettera di saluto al suo vecchio club.

21:40Calcio: Sirigu in prestito all’Osasuna fino a fine stagion

(ANSA) - PARIGI, 31 GEN - Salvatore Sirigu cambia maglia ma resta in Spagna: il portiere italiano, 30 anni, ancora di proprietà del Paris Saint-Germain fino a giugno 2018, lascia il Siviglia per l'Osasuna in prestito fino alla fine della stagione. Sirigu in Andalusia ha giocato pochissimo: appena 2 presenze nella Liga e 1 nella Coppa del Re. Ora spera di essere più fortunato e trovare maggior spazio nella sua nuova squadra per rilanciarsi. L'Osasuna è attualmente 19esima in classifica con 10 punti

21:3219 segretari regionali Pd contro scissione

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Siamo veramente rattristati per le posizioni che in queste ore alcuni autorevoli esponenti del nostro partito stanno rivolgendo contro il PD e i suoi organi democraticamente eletti. In una fase politica e sociale così delicata, evocare la scissione è esattamente il contrario di ciò che il nostro popolo ci chiede e si aspetta". Lo affermano i segretari regionali del Pd in una lettera.